Жители Италии этим летом останутся фактически без кондиционеров. Это, по мнению Правительства страны, сможет решить проблему дефицита энергоресурсов и в будущем позволит отказаться от газа из РФ.
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Итак, действо назвали «Операция термостат» (да, именно так и назвали) и она стартует уже с 1 мая. Согласно директиве, в общественных местах, в том числе в школах, на сплит-системах и кондиционерах запрещается выставлять температуру ниже +25 градусов Цельсия. Данная инициатива не коснется больниц и других критически важных объектов, но если итальянцы не станут следовать новым правилам, то требования об экономии на прохладе распространят и на частные дома (правда, не понятно, кто в этом случае и как будет контролировать температуру внутри частных квартир и домов). Уже даже установлен «штрафной коридор» за отказ соблюдать указание, от 500 до 4000 евро, в зависимости от тяжести проступка.
Пока что «Операция термостат» продлится до 1 апреля 2023 года, это позволит всей Италии в едином порыве сэкономить почти 4 млрд кубов драгоценного газа.