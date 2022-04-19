Технология графической телепортации перестала быть фантастикой

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Несмотря на разговоры о том, что Международная Космическая Станция буквально совсем скоро прекратит своё существование (а господин Рогозин не устает это повторять), инженеры и программисты продолжают совершенствовать приборы, которыми способна эта станция помочь своему экипажу.

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Например, специалисты НАСА реализовали на станции голографические изображения врачей, которые дежурят на Земле и следят за здоровьем экипажа. Теперь доктора находятся в доступности 24/7 любому члену экипажа.

Голограмма основана на камере от компании Microsoft модели «Hololens Kinect», а специальный персональный компьютер обеспечивает формирование изображения.

Это скорее не голографическая технология, а голографическая телепортация, она позволяет сжимать и передавать в реальном времени 3D модели любого человека, а затем реконструировать их на приёмной стороне.

Конечно, не обошлось без технологии смешанной реальности, которая активно продвигается Microsoft. Вместе с изображением передаётся и звук, также можно производить несложные манипуляции и взаимодействия между пользователем и голограммой. Технология хорошо себя зарекомендовала на МКС, теперь её использование будет расширено.

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