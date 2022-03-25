Первый тайконавт планеты Земля считает, что этот вопрос – полностью коммерческий.

Несмотря на то, что строительство новой китайской орбитальной станции еще предстоит завершить, о вариантах её дальнейшего использования задумываются многие «космические» функционеры КНР.

реклама

Например, первый на планете тайконавт (китайский космонавт) Ян Ли Вэй сообщил широкой общественности о том, что государство планирует полностью реализовать туристический потенциал орбитального объекта и предоставить доступ на станцию всем желающим «простым» гражданам.

Первый тайконавт считает, что этот вопрос – полностью коммерческий. Есть огромный спрос на «гражданские» полеты в космос, значит, в ближайшие 10 лет, Китай сделает максимально много для того, чтобы этот спрос удовлетворить (и немало на этом заработать).

Другой значительный китайский представитель космической индустрии, главный конструктор пилотируемых программ всей Поднебесной, Чжой Цзиньпин, заявил, что корабли «Шэньчжоу» отлично подходят для туристических полетов и нет ровным счетом никаких проблем с тем, чтобы на постоянной основе использовать их для доставки состоятельных граждан к орбитальной станции.

анонсы и реклама Core i9 11900K вдвое подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA В полтора раза подешевела RTX 3060 Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь