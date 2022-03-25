Несмотря на то, что строительство новой китайской орбитальной станции еще предстоит завершить, о вариантах её дальнейшего использования задумываются многие «космические» функционеры КНР.
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Например, первый на планете тайконавт (китайский космонавт) Ян Ли Вэй сообщил широкой общественности о том, что государство планирует полностью реализовать туристический потенциал орбитального объекта и предоставить доступ на станцию всем желающим «простым» гражданам.
Первый тайконавт считает, что этот вопрос – полностью коммерческий. Есть огромный спрос на «гражданские» полеты в космос, значит, в ближайшие 10 лет, Китай сделает максимально много для того, чтобы этот спрос удовлетворить (и немало на этом заработать).
Другой значительный китайский представитель космической индустрии, главный конструктор пилотируемых программ всей Поднебесной, Чжой Цзиньпин, заявил, что корабли «Шэньчжоу» отлично подходят для туристических полетов и нет ровным счетом никаких проблем с тем, чтобы на постоянной основе использовать их для доставки состоятельных граждан к орбитальной станции.