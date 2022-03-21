Практическая цель всего этого предприятия – просмотр стримов в хорошем качестве, которые будут вести автоматизированные исследовательские модули своими набортными камерами.

Власти Америки выделили около 700 тыс. долларов компании Aquarian Space, которая обещает создать надежный широкополосный интернет-канал между Луной и Землей. Если все пройдет успешно и оборудование покажет себя с лучшей стороны, то следом в список планет, куда будет открыт интернет-доступ включат и Марс.

реклама

Практическая цель всего этого предприятия – просмотр стримов в хорошем качестве, которые будут вести автоматизированные исследовательские модули своими набортными камерами. В качестве основы будущей сети выступят уже оправдавшие себя коммерчески спутниковые маршрутизаторы и приемопередатчики, позволяющие организовать высокую скорость передачи данных при низкой стоимости оборудования.

Считается, что уже к 2035 году на поверхности Луны будет более 300 различных исследовательских рейдеров разных стран мира, всем этим системам потребуется надежная и устойчивая связь, на что и делают ставку в Aquarian Space.

Сейчас компания находится на этапе согласования своих эскизных проектов со специалистами NASA на предмет полноценной интеграции будущей системы в уже имеющиеся сети американского космического агентства.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь