Власти Америки выделили около 700 тыс. долларов компании Aquarian Space, которая обещает создать надежный широкополосный интернет-канал между Луной и Землей. Если все пройдет успешно и оборудование покажет себя с лучшей стороны, то следом в список планет, куда будет открыт интернет-доступ включат и Марс.
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Практическая цель всего этого предприятия – просмотр стримов в хорошем качестве, которые будут вести автоматизированные исследовательские модули своими набортными камерами. В качестве основы будущей сети выступят уже оправдавшие себя коммерчески спутниковые маршрутизаторы и приемопередатчики, позволяющие организовать высокую скорость передачи данных при низкой стоимости оборудования.
Считается, что уже к 2035 году на поверхности Луны будет более 300 различных исследовательских рейдеров разных стран мира, всем этим системам потребуется надежная и устойчивая связь, на что и делают ставку в Aquarian Space.
Сейчас компания находится на этапе согласования своих эскизных проектов со специалистами NASA на предмет полноценной интеграции будущей системы в уже имеющиеся сети американского космического агентства.