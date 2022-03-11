На просторах всемирной сети появилось интервью с официальными представителями компании Nintendo в России, которые подробно прокомментировали сложившуюся ситуацию на рынке РФ.
реклама
По их словам, причиной фактической остановки работы представительства стали не санкции против России со стороны головного офиса корпорации, а повсеместное разрушение логистических цепочек. При этом весь штат сотрудников компании продолжает работать в прежнем режиме, чего нельзя сказать о неработающем магазине eShop.
Вообще информации по существу было сказано минимум, воды вылито много, комментировать работу eShop ребята отказались, прикрывшись уверениями, что все службы технической поддержки клиентов работают на максимуме своих возможностей и продолжают предоставлять игрокам полную и исчерпывающую информацию по каждому вопросу.
О каких именно «логистических путях» идет речь, применительно к продаже цифрового контента, тоже непонятно.
В целом впечатление от интервью такое – успокоим, кого сможем, пока сами ничего не понимаем.