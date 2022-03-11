После проведенных модификаций типичный «яблочный» персональный компьютер удалось уменьшить почти на 80% от первоначальных размеров без потери производительности устройства

Автор блога на видеохостинге YouTube под ником Snazzy поставил перед собой довольно необычную задачу – уменьшить компактный MacMini до действительно минимально возможных геометрических размеров без потери полноценной функциональности устройства и это у него получилось!

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После проведенных модификаций типичный «яблочный» персональный компьютер удалось уменьшить почти на 80% от первоначальных размеров без потери производительности устройства с сохранением практически полного набора оригинальных комплектующих. В итоге у блогера получился действительно миниатюрный девайс, который стал еще более мобильным.

В ходе доработок Snazzy пришлось применить несколько спорных технических решений.

Например, стандартный интегрированный бок питания ПК MacMini мощностью 150 Вт показался техногику слишком громоздким и явно избыточным для такого малопотребляющего устройства. Блок подачи питания был заменен на внешнее устройство от Microsoft Surface мощностью всего 65 Вт, к нему инженер приладил разъем MagSafe 2 и применил внешние кабели питания.

Самой важной задачей уменьшения размеров стало проектирование и производство нового минималистичного корпуса, который бы не ухудшил охлаждение девайса. Блогер создал конструкцию, похожую на решето, и напечатал стенки нового корпуса из специальной смолы с помощью 3D принтера.

В целом получилось довольно элегантное устройство.

Весь процесс создания Вы можете посмотреть на видео.

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