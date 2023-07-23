Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
реклама
Сегодня настоящий праздник у поклонников "Забытых свитков". С 20 по 27 июля 2023 года в магазине Epic Games Store бесплатно раздают The Elder Scrolls Online. Отличная онлайн игра для всех поклонников вселенной Тодда Говорда. На игру действуют ограничения для жителей России и Беларуси. Сегодня изучим простой способ обойти эти ограничения и заберём проект в свою библиотеку для ознакомления.
Предисловие
реклама
Всем юным "хацкерам" посвящается! Не дадим западным корпорациям управлять нашим свободным временем. Сломим хребет западной цензуре и насладимся бесплатными подарками. Что не убивает нас, то развивает в нас новые навыки и способности. Когда-то все мы ходили в подгузниках, пришло время повзрослеть и обучится чему то новому. Есть повод и награда в конце пути.
The Elder Scrolls Online (TESO)
Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), созданная ZeniMax Online Studios и изданная Bethesda Softworks. Она была выпущена в 2014 году для ПК, а затем стала доступна для PlayStation 4 и Xbox One. Действие игры происходит на вымышленном континенте Тамриэль, который является тем же миром, что и другие игры серии The Elder Scrolls, включая Skyrim и Oblivion. Однако события TESO происходят за тысячу лет до событий этих игр, во времена великих конфликтов и политических потрясений. Геймеры создают своего собственного персонажа из разных рас и классов, каждый со своими уникальными способностями и стилем игры. Они могут исследовать большой открытый мир, выполнять квесты, кооперироваться с игроком сражаться с ними, взаимодействовать. Одной из примечательных особенностей TESO является обширная и захватывающая сюжетная линия. Игра предлагает основную цепочку квестов, которая отправляет вас в эпическое путешествие, чтобы спасти Тамриэль от различных угроз, включая даэдрических принцев и других могущественных врагов. Кроме того, есть множество побочных приключений, квестов гильдий, сюжетных линий для конкретных фракций, которые придают глубину и дополнительный контент.
Бои в TESO сочетают в себе традиционную механику, основанную на действиях, с возможностью специализации на различном оружии и магических навыках. Игроки могут сочетать огромный арсенал предметов и навыков, чтобы побеждать врагов и продвигаться по игре. В TESO также есть продвинутая система крафта, построенная на сборе ресурсов и заточенная на создании оружия, доспехов и других предметы. Огромные подземелья, рейды и сложный групповой контент для геймеров, которым нравится совместный геймплей. В целом, The Elder Scrolls Online предлагает исследовать обширный и захватывающий мир с богатой историей и увлекательным геймлеем. Она продолжает получать регулярные обновления и дополнения, расширяя игровой мир и добавляя новый контент для поклонников.
реклама
А я скачаю все на торрентах
Любителям пиратских игр посвящается. Платная игра с привязкой к онлайну. Часто спрашивают, зачем нужен магазин, если есть пиратская бухта. Хочу у таких индивидов попросить ссылку на работающие сервера отличной игры с хорошим онлайном и поддержкой.
Смена страны регистрации аккаунта
Если у вас нет аккаунта в магазине Epic Games Store, то берем любой VPN сервис, устанавливаем его на свой компьютер, включаем любую западную страну и регистрируем свой аккаунт. Никаких танцев с бубном вам больше не понадобится. Страна и место проживания автоматически определяться по вашему IP адресу указанному в VPN сервисе.
Для смены страны регистрации с России (Беларуси) на другую, вам необходимо авторизоваться в своем аккаунте, зайти в настройки профиля и в разделе "страна/регион" жмякнуть надпись "здесь". Начнется процесс смены региона.
реклама
Какую страну выбрать для релокации в EGS
У многих возникает вопрос с выбором нового места проживания. Вопрос можно разделить на 2 большие части:
- Вы не собираетесь делать покупки в Epic Games Store (EGS) и только забираете бесплатные игры - оптимально взять страны с поддержкой русского языка или европеский страны
- Вы планируете совершать покупки в Epic Games Store (EGS). Тут зависит от ваших возможностей. Кредитные карты какой страны планируете использовать? Выбор страны четко привязывается к вашим платежным возможностям
Региональные ограничения
В магазине стоит определение вашего IP и сопоставления его с базой данных. Определяют два параметра:
- Из какого вы региона
- Находится ли ваш IP адрес в черном списке
Если ваш IP адрес находится в "черных" списках, то вы получите сообщение об обнаружении "хостинговой службы"
реклама
Если ваш VPN не находится в черных списках, то вы сможете спокойно продолжить смену региона. В Epic Games Store нет механизмов определения подмены IP. Только списки. Ваша задача сводится лишь к поиску "частных" серверов. Они крайне редко попадают в черные списки из-за своей многочисленности.
Сам рекомендую использовать SoftEther VPN Client
Скачать можно с официального сайта проекта
Кроме VPN вы можете воспользоваться Proxy-сервисами. Они медленные, но их очень много в свободном доступе.
Покупка игры
После смены региона у вас появится возможность забирать игры без танцев с бубном. Можно использовать ЛЮБОЙ VPN-сервис (а не частный, как было раньше). Включаем подмену вашего местоположения и жмякаем "Оформить заказ"
В дешевых VPN-сервисах регулярно выскакивать "капча". В бесплатных - число проверок "а вы, случаем, не бот" может доходить до 10 раз и "зависать". Постарайтесь использовать не совсем затисканный сервис.
Если все прошло штатно, то получите сообщение про успешную покупку. Вам не дарят игру, а продают со скидкой в 100%.
Рефанд покупок
В прошлом компания Bethesda забирала купленные игры за 0 (ноль) рублей у жителей России и Беларуси. Так как вы сменили свое местожительство в настройках аккаунта Epic Games Store, то и потеря игры вам больше не грозит. Теперь вы не Ваня из Мурома, а Педро из солнечной Испании.
В подтверждение о состоявшейся удачной покупке на вашу почту прейдёт чек с указанием номера транзакции и сумме потраченных средств. Удобный документ, который стоит сохранить для потомков в отдельной папочке. Через 3-5-10 месяцев вы сможете зайти в свой аккаунт и проверить по номеру, был у вас "рефанд" или автор заметки был прав и все отлично работает.
Кроме The Elder Scrolls Online раздают еще отличную головоломку Murder by Numbers. Если вам лень заморачиваться с обходом санкций, побалуйте себя простым интересным проектом.
Послесловие
Каждая такая покупка делает беднее западные компании. Отнимая у них товар, вы наносите непоправимый ущерб вражеским странам. Совмещая приятное с полезным, вы помогаете процветанию нашей Родины. Старайтесь забрать как можно больше бесплатных игр на свои аккаунты и аккаунты знакомых и близких. Помните! Пять минут потраченных сегодня - это миллионы долларов потерянных западными компаниями завтра. Для людей далеких от современной повестки желаю приятного времяпрепровождения.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила