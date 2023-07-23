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Сегодня настоящий праздник у поклонников "Забытых свитков". С 20 по 27 июля 2023 года в магазине Epic Games Store бесплатно раздают The Elder Scrolls Online. Отличная онлайн игра для всех поклонников вселенной Тодда Говорда. На игру действуют ограничения для жителей России и Беларуси. Сегодня изучим простой способ обойти эти ограничения и заберём проект в свою библиотеку для ознакомления.

The Elder Scrolls Online бесплатно

Предисловие

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Всем юным "хацкерам" посвящается! Не дадим западным корпорациям управлять нашим свободным временем. Сломим хребет западной цензуре и насладимся бесплатными подарками. Что не убивает нас, то развивает в нас новые навыки и способности. Когда-то все мы ходили в подгузниках, пришло время повзрослеть и обучится чему то новому. Есть повод и награда в конце пути.

The Elder Scrolls Online (TESO)

Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), созданная ZeniMax Online Studios и изданная Bethesda Softworks. Она была выпущена в 2014 году для ПК, а затем стала доступна для PlayStation 4 и Xbox One. Действие игры происходит на вымышленном континенте Тамриэль, который является тем же миром, что и другие игры серии The Elder Scrolls, включая Skyrim и Oblivion. Однако события TESO происходят за тысячу лет до событий этих игр, во времена великих конфликтов и политических потрясений. Геймеры создают своего собственного персонажа из разных рас и классов, каждый со своими уникальными способностями и стилем игры. Они могут исследовать большой открытый мир, выполнять квесты, кооперироваться с игроком сражаться с ними, взаимодействовать. Одной из примечательных особенностей TESO является обширная и захватывающая сюжетная линия. Игра предлагает основную цепочку квестов, которая отправляет вас в эпическое путешествие, чтобы спасти Тамриэль от различных угроз, включая даэдрических принцев и других могущественных врагов. Кроме того, есть множество побочных приключений, квестов гильдий, сюжетных линий для конкретных фракций, которые придают глубину и дополнительный контент.

Бои в TESO сочетают в себе традиционную механику, основанную на действиях, с возможностью специализации на различном оружии и магических навыках. Игроки могут сочетать огромный арсенал предметов и навыков, чтобы побеждать врагов и продвигаться по игре. В TESO также есть продвинутая система крафта, построенная на сборе ресурсов и заточенная на создании оружия, доспехов и других предметы. Огромные подземелья, рейды и сложный групповой контент для геймеров, которым нравится совместный геймплей. В целом, The Elder Scrolls Online предлагает исследовать обширный и захватывающий мир с богатой историей и увлекательным геймлеем. Она продолжает получать регулярные обновления и дополнения, расширяя игровой мир и добавляя новый контент для поклонников.

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Забираем бесплатно в EGS

А я скачаю все на торрентах

Любителям пиратских игр посвящается. Платная игра с привязкой к онлайну. Часто спрашивают, зачем нужен магазин, если есть пиратская бухта. Хочу у таких индивидов попросить ссылку на работающие сервера отличной игры с хорошим онлайном и поддержкой.

Смена страны регистрации аккаунта

Если у вас нет аккаунта в магазине Epic Games Store, то берем любой VPN сервис, устанавливаем его на свой компьютер, включаем любую западную страну и регистрируем свой аккаунт. Никаких танцев с бубном вам больше не понадобится. Страна и место проживания автоматически определяться по вашему IP адресу указанному в VPN сервисе.

Для смены страны регистрации с России (Беларуси) на другую, вам необходимо авторизоваться в своем аккаунте, зайти в настройки профиля и в разделе "страна/регион" жмякнуть надпись "здесь". Начнется процесс смены региона.

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Смена региона аккаунта в EGS

Какую страну выбрать для релокации в EGS

У многих возникает вопрос с выбором нового места проживания. Вопрос можно разделить на 2 большие части:

Вы не собираетесь делать покупки в Epic Games Store (EGS) и только забираете бесплатные игры - оптимально взять страны с поддержкой русского языка или европеский страны Вы планируете совершать покупки в Epic Games Store (EGS). Тут зависит от ваших возможностей. Кредитные карты какой страны планируете использовать? Выбор страны четко привязывается к вашим платежным возможностям

Региональные ограничения

В магазине стоит определение вашего IP и сопоставления его с базой данных. Определяют два параметра:

Из какого вы региона Находится ли ваш IP адрес в черном списке

Если ваш IP адрес находится в "черных" списках, то вы получите сообщение об обнаружении "хостинговой службы"

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Региональная блокировка в EGS

Если ваш VPN не находится в черных списках, то вы сможете спокойно продолжить смену региона. В Epic Games Store нет механизмов определения подмены IP. Только списки. Ваша задача сводится лишь к поиску "частных" серверов. Они крайне редко попадают в черные списки из-за своей многочисленности.

Частные сервера VPN для обхода санкций

Сам рекомендую использовать SoftEther VPN Client

Скачать можно с официального сайта проекта

скачать SoftEther VPN Client

Кроме VPN вы можете воспользоваться Proxy-сервисами. Они медленные, но их очень много в свободном доступе.

Покупка игры

После смены региона у вас появится возможность забирать игры без танцев с бубном. Можно использовать ЛЮБОЙ VPN-сервис (а не частный, как было раньше). Включаем подмену вашего местоположения и жмякаем "Оформить заказ"

Используем VPN для обхода блокировок EGS

В дешевых VPN-сервисах регулярно выскакивать "капча". В бесплатных - число проверок "а вы, случаем, не бот" может доходить до 10 раз и "зависать". Постарайтесь использовать не совсем затисканный сервис.

Обходим санкции в EGS

Если все прошло штатно, то получите сообщение про успешную покупку. Вам не дарят игру, а продают со скидкой в 100%.

Забираем халяву в EGS

Рефанд покупок

В прошлом компания Bethesda забирала купленные игры за 0 (ноль) рублей у жителей России и Беларуси. Так как вы сменили свое местожительство в настройках аккаунта Epic Games Store, то и потеря игры вам больше не грозит. Теперь вы не Ваня из Мурома, а Педро из солнечной Испании.

Покупки в EGS из России

В подтверждение о состоявшейся удачной покупке на вашу почту прейдёт чек с указанием номера транзакции и сумме потраченных средств. Удобный документ, который стоит сохранить для потомков в отдельной папочке. Через 3-5-10 месяцев вы сможете зайти в свой аккаунт и проверить по номеру, был у вас "рефанд" или автор заметки был прав и все отлично работает.

Рефанд игр в EGS

Кроме The Elder Scrolls Online раздают еще отличную головоломку Murder by Numbers. Если вам лень заморачиваться с обходом санкций, побалуйте себя простым интересным проектом.



Послесловие

Каждая такая покупка делает беднее западные компании. Отнимая у них товар, вы наносите непоправимый ущерб вражеским странам. Совмещая приятное с полезным, вы помогаете процветанию нашей Родины. Старайтесь забрать как можно больше бесплатных игр на свои аккаунты и аккаунты знакомых и близких. Помните! Пять минут потраченных сегодня - это миллионы долларов потерянных западными компаниями завтра. Для людей далеких от современной повестки желаю приятного времяпрепровождения.