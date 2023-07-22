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Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard

Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $. Что могла пойти не так? Бобби Котик начал сомневаться в необходимости слияния. Противостояние между Microsoft и FTC (антимонопольная комиссия) выходит на новый уровень
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Семь дней изменили все. Три события и у каждого своя интерпретация. Поклонники Sony и Xbox видят совершенно разное в одних и тех же событиях. Сделка между Microsoft и Activision Blizzard из Санта-Барбары превращается в нуарный детектив.

Бобб Котик хочет сметанкиMicrosoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд

Предисловие

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Сегодня ни у кого нет точного и однозначного видения ситуации. Из-за недостатка информации определенным событиям приписывают интересные особенности. Постараюсь осветить две точки зрения. Выслушал авторитетного поклонника Xbox и его представления о ситуации, предложу свою позицию, а вам стоит лишь определиться, где истина, а где фантазии.

Рост акций Activision Blizzard 11 июля 2023 года

Если не знаешь, кто побеждает, смотри, куда смотрят инвесторы. 10 (11) июля 2023 года суд Девятого округа отказал Антимонопольной комиссии (FTC) в судебном запрете на сделку Microsoft и Activision Blizzard. В этот же день акции Activision Blizzard выросли на 11%.

Это отличный знак! Закричали фанаты Xbox! Инвесторы верят в сделку! Голосили они. Ликование и праздник в стане "зеленых".

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Курс акций вырос, потому что выпустили сверхуспешную Diablo IV и Бобби Котик получит много сметанки, констатировали факты редкие голоса из стана "синих".

Чью позицию вы разделяете? Где правда? Приложу скриншот из финансовой сводки на сегодня.

Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрдКапитализация Activision Blizzard июль 2023

Инвесторы, видимо, дурачки. Microsoft скупает акции по 86$ за штуку в сумме на 69 млрд $. Сколько денег при таком раскладе хотят получить ушлые банкиры? 20 июля 2023 года вышел квартальный отчет и показал сверхприбыль. Простое событие, а столько фантазий.

Twitter Фила Спенсера о соглашении между Sony и Xbox

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обещание Фила Спенсера сохранить выход Call of Duty на платформе Sony.О соглашении между Sony и Xbox


Мы рады сообщить, что Microsoft и @PlayStation   подписали обязывающее соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard.  Мы с нетерпением ждем будущего, когда у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры.

Информации о данном соглашении в открытом доступе нет. Каждый может интерпретировать данные слова на свой вкус и цвет.

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Фанаты Xbox рассматривают сообщение как: "Sony больше не имеет претензий к Microsoft и согласна на слияние Xbox и Activision Blizzard".

Редкие поклонники Sony видят письменное обещание Фила Спенсера сохранить выход Call of Duty на платформе Sony.  И ничего более. 

Антимонопольное разбирательство между Microsoft и FTC

FTC проиграло суд "О продлении предварительного запрета на слияние". Мелкое и несущественное дело, которое окрестили "безоговорочной победой Microsoft". Антимонопольщики слили заседание и несли какую-то невнятную дичь. Их разорвали в клочья. Фраза: "мы не готовились к такому мелкому разбирательству" никого не убедила. Это Ватерлоо и полный разгром на поле боя. Мелкое заседание о бумажке, которое запретит слияние двух компаний на 4 недели ДО настоящего разбирательства. И тут возникает вопрос: "Почему Microsoft избегает заседания? Почему Microsoft не хочет полного расследования с разбором всех фактов? Правда на ее стороне и козыри у нее на руках. Чего она боится?". Поклонники Xbox выдвигают теорию заговора, мол это затягивание времени. Возникает прямое противоречие. FTC работает по четко регламентированным документам. Сроки рассмотрения вопросов прописаны в законодательстве и вывешены в общем доступе. Microsoft не знала, что "САМАЯ КРУПНАЯ СДЕЛКА В ИГРОВОЙ ИСТОРИИ" не будет рассматриваться в антимонопольном органе? Они не знали, какие сроки будут в этом деле, и когда они могут закончиться? Разбирательства на территории Америки пока что идут в штатном режиме и не выходили за рамки допустимого. Не было никаких переносов. Только Microsoft решила обойти закон и воспользоваться лазейками, так как знает, что у нее мало шанс в прямом противостоянии.

Phil SpencerPhil Spencer в суде с FTC

Разбирательство в Великобритании (CMA)

"Англичанка снова гадит". В апреле 2023 года Англия заблокировала сделку. Пошел слух, а за ним крики и улюлюкания фанбойского сообщества об уходе Xbox с рынка Великобритании. Нет рынка, а значить нет проблемы. Многие до сих пор поддерживают такое мнение. Уйдем с PlayStation, уйдем отовсюду, еще и ножкой топнем. Вы в курсе, что капитализация компании напрямую зависит от ее прибыльности? Финансирование игр зависит от ее прибыльности. Зарплата ТОП менеджеров зависит от прибыльности. И лишние 100-150 млн $ на дороге не валяются.

Доминионы - часто любят говорить про остров, но забывают об Австралии и Новой Зеландии. В них также рассматривается вопрос одобрения сделки. Они сделают то же, что и метрополия. Уход из Лондона означает и уход из этих стран. Этого мало? К Австралии и Новой Зеландии относятся и соседние Индонезия, Филиппины,  Бруней, Суматра, Гвинея - почти 500 млн. человек. Потешить фанатов или заработать лишние 300 млн $... что же выбрать?

Снятие акций Activision Blizzard с торгов на бирже

После судебного заседания о временной блокировке сделки, пошли слухи, что 17 июля начнут готовить документы о поглощение, а акции будут сняты с торгов. Внезапно. Никто ничего с торгов не снял. Окном возможностей никто не решился воспользоваться. Очень странное решение. Победа в суде. Куча шума. Но документы никто не подписывает. Фанаты Xbox в ужасе. Притаились как мышки под веником и не оставляют никаких комментариев. А ради чего тогда были судебные противостояния?

Diablo IV  и Game Pass

12 июля Майк Ибарра (глава Blizzard) опроверг слухи о появлении игры в игровой подписке Microsoft. И тут есть тонкость. Он мог ничего не говорить, если бы был уверен, что компания перейдет под управление Фила Спенсера. Фанаты Xbox ждут поглощения ради новых плюшек в подписке. Подыграть будущему хозяину. А мог волноваться о собственном будущем. Очень странно, но он выбрал собственное будущее. Это заявление было сделано на следующий день ПОСЛЕ победы Microsoft в суде над антимонопольной комиссией (FTC). Нелогичное поведение, если думать, что все идет по плану.

Майк Ибарра (глава Blizzard)Майк Ибарра (глава Blizzard)

А если вспомнить, что Майк 3 года назад сбежал из Xbox, то возникает некоторый конфликт интересов.

Увольнение Бобби Котик из Activision Blizzard

В феврале 2022 года в сети обсуждали вопрос о дальнейшей судьбе лучшего менеджера в истории. Останется ли он на своем посту или уйдет на покой с большим чемоданом денег. Было много разных теорий. Большинство склонялось к увольнению. Сексуальные скандалы и ужасное поведение Роберта сильно дискредитировало его в глазах общественности. С тех пор прошло много времени. И снова возникает вопрос: "А хочет ли руководитель самой успешной игровой компании уходить на покой"? Все проблемы ушли. Сделка дает сбои. Можно воспользоваться ситуацией и заявить о себе.

Бобби Котик

В середине июня 2023 года глава Activision Blizzard высказал мнение: если на сделку будет наложен временный запрет (до суда с FTC), то он прекратит любые попытки объединения компаний. Вопрос о переносе дедлайна (по условиям соглашения сделка должна была закрыться 18 июля 2023 года) рассматривать не будет. 

18 (19) июля подписывается новое соглашение между Microsoft и Activision Blizzard. В нем одна интересная особенность - размер отступных. Ранее Microsoft обязалась выплатить 3 млрд $ штрафных, если сделка не будет закрыта. Теперь появился пункт - Бобби Котик сам может оплатить штраф в размере 3,5 млрд$, если захочет выйти из сделки. Никогда не упоминалось, какие штрафные санкции будет уплачивать Activision Blizzard в случае нарушений договоренности. Во многих случаях штрафные санкции рассчитываются из процентного соотношения от стоимости компаний. За продление соглашения на 45 дней докидывают 500 млн $... Что совсем не маленькая сумма, но и это не все. За следующие 15 дней докидывают еще 1 млрд $. Два дополнительных месяца продления соглашения оценивается в 1.5 млрд $ по 25 млн $ за каждый дополнительный день. В предыдущем соглашении ставка была 5.5 млн$ за каждый день. Рост стоимости почти в 5 раз. Такие суммы не берутся с потолка. При обоюдной заинтересованности в сделке, такой рост можно объяснить лишь одним - условия изменились и кто-то не хочет продолжения банкета.

Капитализация Activision Blizzard Капитализация Activision Blizzard

Капитализация владельца Call of Duty в январе 2022 года, когда подписывали соглашение о поглощение, составляла 51,8 млрд $. Сегодня компания Бобби Котика стоит 72 млрд $

В январе 2022 года компания Activision Blizzard погрязла в сексуальных скандалах. Профсоюзы, недовольные женщины и меньшинства активно выступали с плакатами. Доверие к руководству было на нуле и старого вояку хотели снять с должности. Сегодня, Бобби - пример для подражания и великий руководитель.

В противовес этому Microsoft увольняет десятки тысяч сотрудников, чтобы сократить свои расходы. Огнем и мечем прошлись по игровым подразделениям. Из могучего и финансово успешного монстра, организация скатывается в бездну. Вырисовываются неблагоприятные перспективы.

Послесловие

В сети сегодня огромные объемы "Инсайдерской" информации, если ее послушать, то, кажется, дело уже решено. Но, когда вместо слов смотришь на действия - замечаешь аномалии. Много аномалий. Они выходят за рамки образа, нарисованного ботами Xbox. Скоро выходит годовой отчет Microsoft и к нему будет пояснительная записка для инвесторов, в отличие от "Инсайдеров" там будет точная информация о происходящем. А Роберт "Бобби" Котик, тем временем будет думать о "смятанке" и где она вкуснее.

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