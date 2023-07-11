Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Простой способ скачать любое видео на youtube

Мультики, музыкальные клипы, инструкции по монтажу, лайфхаки, вирусные ролики - огромный объем контента, что увидел раз и хочется сохранить и поделиться. Отправлять ссылку на первоисточник не всегда получается использовать
[ ] для раздела Блоги
+
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Уже 15 лет существует возможность скачивать любые ролики с видеохостинга без применения программ, расширений и сторонних утилит. Простой и быстрый. Странно, но о нем мало кто знает.

Предисловие

реклама

Много-много лет назад купил себе хорошую акустику. Дома постоянно играет музыка. И если с попсой все более или менее понятно, то с оригинальными исполнителями, каверами, обработками и прочим - большая проблема. Поиски по названию песни и исполнителю, зачастую, невозможны. На уoutube много интересных авторов с исполнением песни в современной обработке. Найти в других местах такие треки практически невозможно. А вот скачать здесь и сейчас - хороший вариант развития события. Скачанные ролики можно сохранить в надежном месте, без боязни утраты доступа. Кстати, многие ролики удаляет либо сам хостинг, либо авторы. Когда-то давно купился на удобный сервис VK Музыки, пока не обнаружил, что половина треков удалено по запросу правообладателя.


рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


Браузер

реклама

Многие знают, что у любого ролика в интернете есть свой адрес. Многие браузеры, для удобства пользователя, прописывают его в отдельной строке. Это текстовое поле, как в блокноте или текстовом редакторе, его можно редактировать, кликнув мышкой на текст. 

Добавляя или убирая некоторые символы, можно взаимодействовать с сайтом или вызывать другие эффекты, недоступные во встроенном функционале.

Для скачивания ролика нам нужно прописать 2 буквы "SS" перед названием сайта youtube.com. Это автоматически перебросит нас на сервис по скачиванию роликов. Там мы и будем скачивать все, что нам необходимо в удобном формате.

реклама

Сайт для скачивания треков. Простой функционал для простого действия. Можно добавить в закладки. Можно запомнить его название.

Тут же нам будет предложено установить расширение, что поможет автоматически скачивать ролики. Но тут сделаю оговорку - такие действия сам делаю раз в 2-3 недели на разных устройствах. Ставить расширение или запоминать название ресурса смысла нет. А вот сама возможность "В любое время, на любом устройстве" очень удобная. Две буквы прописал и весь необходимый функционал готов. Что на телефоне, что на планшете, что на телевизоре, что на компьютере. Везде, где есть браузер, функция доступна.

Возможности

реклама

Помимо варианта "скачать" можно жмякнуть на раскрывающееся окошко и выбрать "вариант" качества ролика. На ютубе много тестового видео для проверки видеокарт на старых устройствах или качества картинки. Есть торренты, но на видеохостинге выбор больше и доступен предпросмотр. Скачиваешь на флешку и пользуешься.

Послесловие

Поставил две буквы "SS" перед словом youtube.com и скачиваешь. Все просто и легко запомнить. Не нужны никакие дополнительные программы и расширения. Пришел в гости или на работе - прописал и все готово. Доступно и понятно. Всем хорошего настроения и прекрасного отдыха.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

лайфак youtube скачать музыку youtube скачать ролик с youtube уoutube
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
79
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
20
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
127

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
30 июня 2023 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось фото правил ЧВК "Вагнер", подписанных Пригожиным в 2014 году
33
Народную GeForce GTX 1650 протестировали в тяжелых ААА-играх — стабильные 50+ FPS во всех проектах
11
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
12
Leopard ВСУ впервые появился на Луганской ЛБС и уклонился от боя с российским танком, отступив
5
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения колонны бронетехники ВСУ огнём артиллерии и минами
4
Sky News: Америка может потерять моральное превосходство после передачи Украине кассетных снарядов
14
Tele2 закроет в России несколько сотен магазинов
1
Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
2
WSJ: Украинское контрнаступление заглохло из-за дефицита танков, бронемашин и снарядов
5
Economist: ВСУ после неудач в начале наступления рискуют саперами для обезвреживания мин
3
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
1
Министры иностранных дел Турции и России обсудили 'зерновую сделку' и ситуацию на Украине
+
США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
5
Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву командиров «Азова»
2
Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
+
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
+
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
22
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
2
Отражая наступление, ВС РФ за сутки подбили без малого 40 единиц военной техники ВСУ
2
Генсек НАТО заявил, что страны-члены альянса займут в Вильнюсе «единую позицию» по Украине
5

Популярные статьи

Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
42
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
12
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
28
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
28
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
7
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
+
О занятости в сфере ИТ и обучении во Франции
1
В чем заключается корректировка киберстратегии США на 2023 год
+

Сейчас обсуждают

Владимир Слепов
06:48
Согласен с коментаторами, наебалова уже 10 лет подрывает российскую экономику, а ВВП с ней в заговоре. Пригожин давно понял это, но его уговорили так же как ВВП в 2014 г не идти на Киев донецкие влас...
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
PosGen
06:46
А как много по всему миру собирал Элтон Джон? Не надо путать талант конкретного человека и повсеместное помешательство на почве ЛГБТ...
Sky News: Америка может потерять моральное превосходство после передачи Украине кассетных снарядов
Артем Спиридонов
06:44
PC only and Feorever! (c)
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
Вячеслав Ермолаев
06:43
Что там может быть особо секретного? До СВО эта ракета особо на слуху не была. Единственная польза от захвата это улучшить способы борьбы с ней.
Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
Всеволод Папшев
06:42
Пронести на себе-это новый способ? Совсем там?
Контрабандист не пожалел живота своего, чтобы пронести SSD на сумму в $33000, но что-то пошло не так
хахахер
06:40
а азов сдали,турки на мясо,видел?
В Совфеде считают, что Турция становится «недружественной страной»
хахахер
06:38
вот ведь негодяи турки.Гарантии не соблюдают свои
В Совфеде считают, что Турция становится «недружественной страной»
Антон Соловаров
06:38
Просто он адекватно смотрит на вещи)
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
Михаил Соломинский
06:29
Ваще пацаны ребята.
Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
Евгений Помазан
06:28
Ждём сами а НАТО...
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем