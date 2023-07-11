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Уже 15 лет существует возможность скачивать любые ролики с видеохостинга без применения программ, расширений и сторонних утилит. Простой и быстрый. Странно, но о нем мало кто знает.

Предисловие

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Много-много лет назад купил себе хорошую акустику. Дома постоянно играет музыка. И если с попсой все более или менее понятно, то с оригинальными исполнителями, каверами, обработками и прочим - большая проблема. Поиски по названию песни и исполнителю, зачастую, невозможны. На уoutube много интересных авторов с исполнением песни в современной обработке. Найти в других местах такие треки практически невозможно. А вот скачать здесь и сейчас - хороший вариант развития события. Скачанные ролики можно сохранить в надежном месте, без боязни утраты доступа. Кстати, многие ролики удаляет либо сам хостинг, либо авторы. Когда-то давно купился на удобный сервис VK Музыки, пока не обнаружил, что половина треков удалено по запросу правообладателя.





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Браузер

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Многие знают, что у любого ролика в интернете есть свой адрес. Многие браузеры, для удобства пользователя, прописывают его в отдельной строке. Это текстовое поле, как в блокноте или текстовом редакторе, его можно редактировать, кликнув мышкой на текст.

Добавляя или убирая некоторые символы, можно взаимодействовать с сайтом или вызывать другие эффекты, недоступные во встроенном функционале.

Для скачивания ролика нам нужно прописать 2 буквы "SS" перед названием сайта youtube.com. Это автоматически перебросит нас на сервис по скачиванию роликов. Там мы и будем скачивать все, что нам необходимо в удобном формате.

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Сайт для скачивания треков. Простой функционал для простого действия. Можно добавить в закладки. Можно запомнить его название.

Тут же нам будет предложено установить расширение, что поможет автоматически скачивать ролики. Но тут сделаю оговорку - такие действия сам делаю раз в 2-3 недели на разных устройствах. Ставить расширение или запоминать название ресурса смысла нет. А вот сама возможность "В любое время, на любом устройстве" очень удобная. Две буквы прописал и весь необходимый функционал готов. Что на телефоне, что на планшете, что на телевизоре, что на компьютере. Везде, где есть браузер, функция доступна.

Возможности

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Помимо варианта "скачать" можно жмякнуть на раскрывающееся окошко и выбрать "вариант" качества ролика. На ютубе много тестового видео для проверки видеокарт на старых устройствах или качества картинки. Есть торренты, но на видеохостинге выбор больше и доступен предпросмотр. Скачиваешь на флешку и пользуешься.

Послесловие

Поставил две буквы "SS" перед словом youtube.com и скачиваешь. Все просто и легко запомнить. Не нужны никакие дополнительные программы и расширения. Пришел в гости или на работе - прописал и все готово. Доступно и понятно. Всем хорошего настроения и прекрасного отдыха.