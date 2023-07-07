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DeadP47 - последний бастион лютых фанатов Xbox

Набрасывать на вентилятор - любимая забава некоторых блогеров. Большая ложь. Маленькая ложь. Недомолвки. Искажение фактов. Чего только не сделаешь ради хайпа и просмотров. DeadP47 - один из самых ярких манипуляторов современных игровых веяний
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DeadP47 - фейкомет, любящий набрасывать на вентилятор и наблюдающий за копошением паствы. Забавный персонаж, обвиняющий других в "некомпетентности" и зарабатывающий деньги на этом. В современном youtube много контейтмейкеров. Харизматичных. Интересных. Ремесленников. Обычных трудяг. Но, практически нет людей, паразитирующих на других. Да, можно вспомнить Дмитрия Ларина, с его разборами, но это уровень мастера и интеллектуала, к словам которого трудно придраться.

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Предисловие

Редко высказываю мнение про создателей контента. Много интересных людей со "своим" мнением. В стане защитников Xbox много истинно фанатичных персонажей. Их мнение интересно и уважаемо. Они могут немножко приврать или приукрасить. Немножко. Многие так делают. Есть "Архимаги воды" из Беларуси, работающие флюгерем, а есть хайпожеры, что ничем не гнушаются. Вот одного из таких персонажей хочется сегодня разобрать на составные части. Один ролик. Один разбор с фактами.

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Ролик с названием "Xbox "УНИЧТОЖИТ" Sony - ФИНАЛ СУДА по Activsion Blizzard" за авторством DeadP47

Разбор краткий, с точными цитатами и их расшифровкой. Цитаты взяты с youtube из раздела "титры" с указанием тайм-кодов

Начало ролика

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Это вводная часть для создания атмосферы и настроя. Именно эта часть ролика задает тон всего происходящего и удерживает зрителей за просмотром. Вода на воде и водой погоняет.

Цитата на 14 секунде

      0:14     Финал фэнтези 16 - Это огромный Эксклюзив для  PlayStation 5 и конечно же в ближайшем будущем можете ожидать большое видео  по-этому великолепным нэкс-гену 720p и чём-то похожем на 50 там 45 FPS 

С первых секунд идет унижение самой продаваемой игры июля. Красивый Хайп и ввод в тему "ху из ху"

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Цитата на 30 секунде

Это видео просто необходимо выпустить, потому что я увидел насколько другие  ютуберы, ну скажем так, некомпетентны в  подобных вопросах. А именно в вопросах, которые поднимались на судебном разбирательстве между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США, которая проходила буквально на днях.

Еще только первая минута повествования и уже первый наброс. Скромный. Лаконичный. Всеобъемлющий.

Цитата с 58 секунды. Первая ложь и введение в заблуждение:

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  0:58      это сделка навредит конкуренции. также указывая, что конкурент всего один. Это Sony. Никто не знает, возможно Джим Райан  спит с главой Федеральной торговой комиссии учитывая, что американская комиссия защищает права японской компании. мешает слиянию двух американских компаний.

Приведу скриншоты с Википедии. Дабы избежать кривотолков и неточностей в толковании. Microsoft уже 25 лет как не является американской компанией. Уточню, но и налоги она так же не платит в американскую казну. 

Скажу больше, но и Sony Interactive Entertainment не является японской компанией

Вы думаете, на этом можно было бы и закончить? Вам надо указывать, кто по происхождению является Сатья Наделла и Джим Райан?

Сатья Наделла родился в г.Хайдарабад, Индия Джим Райан родился Техас, США

Так что  вопрос о том, какая из двух компаний более американская, достаточно спорный.

Следующий вброс и игра с фактами, удобная для ввода зрителей в заблуждение. И это только вторая минута повествования.

 Цитата с 1.20

     1:20      Мы все должны согласиться, что законы конкуренции должены защитить индустрию от её сильнейшего игрока. В свете этого мне кажется странным, что ftk защищает Sony, которая занимает 68% глобального рынка современных видеоигрывых консолей от конкуренции, пытаясь заблокировать возможную или в невозможность сделку Microsoft попокупке Activision Blizzard King.

Здесь идет подмена понятий. Покупателем АктиБлизз выступает не Фил Спенсер и Xbox, а Microsoft и ее глава Сатья Наделла. И сделка из 32% на 68% рассматривается как 2 трлн $ против 160 млрд $, то есть 87% против 13%, Что намекает на некомпетентность DeadP47  и это всего через 60 секунд после обвинения других блогеров.

Далее идет большой блок с водой и рассуждениями, "Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой", куча инсинуаций и неподтвержденных фактов. Мы купили Bethesda, потому что не хотели, чтобы Starfield стал эксклюзивом Sony. Звучит правдоподобно? 

Новость от 2 января 2020 года за 9 месяцев до покупки Тодда Говарда. Разработка игры была заморожена через 6 месяцев после тизера на Е3... Игры, на момент покупки, не существовало. О каком эксклюзиве идет речь -  ровным счетом непонятно. В отличие от космического приключения, Ghostwire: Tokyo и Deathloop - это маленькие "инди" проекты на пару часов. Халтура на стороне и не более. Сотни компаний выпускают такие игры.

Minecraft

Наверно, самое забавное высказывание за весь ролик. И снова процитирую:


      12:26      второй день. От Филла Спенсера мы узнали,  что Майнкрафт на PlayStation 5 все еще использует PlayStation 4 версию. Не  потому что Microsoft плохие не обновляют игру на консоли конкурента, а потому что Sony до сих пор, спустя 3 года, не предоставили им девелопмент киты  PlayStation 5, чтобы можно было работать над версией для нового поколения. То есть,  пользователи на PlayStation 5 напрямую страдают в плане качества продукта из-за того, что Sony не хочет предоставлять какие-то данные иксбоксу. 

Плохая Sony.... Фу-фу-фу.... Ставит палки в колеса Microsoft и мешает своим игрокам! В одном предложении столько лжи, что с ума можно сойти. И все это говорится на полном серьезе с рассуждениями и доказательствами.

Вы думаете это все? У Mojang Studios не только есть девелопмент кит новых консолей конкурента, у них есть и еще одна особенность... На Xbox так же нет версии игры для Xbox Series. Видимо у них нет девелопмент кит от Xbox series. Неудобная правда.


Прочие закосы

Ролик с очень большим объемом воды, и выуживать факты не очень удобно, ибо вода, она и в Африке вода. Но вот еще одна цитата, почему Starfield будет эксклюзивом Xbox. Снова вода, но звучит аляповато и потешно. Биллибой чистой воды:

      23:15      стало окончательно ясно starfield будет  эксклюзивом, потому что в нем нет микротранзакции. В Call of Duty они есть и Microsoft собирается с них заработать.

Железный аргумент. В играх от беседки не будет микроплатежей:

В играх от Xbox не будет микроплатежей:

Удивительный персонаж, что несет полнейшую чушь и в каждой фразе самоутверждается на фоне других. Посмотрел несколько роликов, и буквально каждый пестрит вбросами и искажениями. И если бы это был небольшой канал на 5-10 тысяч подписчиков, можно было бы не заметить. Но тут более 170к постоянных зрителей. Кликбейт и набросы - основной контент. Неужели такое людям нравится и они готовы смотреть  на регулярной основе? Могу понять популярность Ольги Бузовой - она регулярно выкладывает обнаженку, но тут? Последняя надежда фаната? Дайте хоть что-то, чтобы не потерять рассудок?

Вишенка на торте

24:39     В своих внутренних письмах Sony называется все остальные платформы и игры inferior то есть худшими низшими

25:02  в случае Sony они называли все остальные платформы низшими худшими и в том числе тех кто производит эти платформы в своих патентах в официальной документации в течение 10 лет Sony - это надменная лицемерная снисходительная компания которая относится ко всем хреново на всех уровнях в том числе официально.

Длинная речь с приложением скриншота... Цитирования мнения одного человека. Вы себе такое представляете? Блогер унижает компанию, цитируя мнение неизвестного журналиста. Вброс? Наброс? Фейк? Любовь к искажению фактов? Да, Sony часто говорит, что она - лучшая платформа для игр. Это факт. И у этого факта есть один веский аргумент. За последние 10 лет Sony Interactive Entertainment выпустила более 60 игр. 17 из которых получили номинацию "Игра года". А теперь внимание вопрос - назовите любого другого издателя с такими достижениями за последние 10 лет. Облегчу вам задачу. Назовите хоть одного издателя, у которого было бы 1/3 от подобной результативности. У компании есть все основания смотреть на конкурентов свысока. Она долго и упорно работала и имеет полнейшее право называть ВСЕХ остальных "низшими" или "худшими". Это не просто слова. Это слова, подкрепленные тяжелым трудом и фактами.


Послесловие

Среди контетмейкеров много интересных фанатов консоли Xbox. По своей адекватности и фанбойству они сильно коррелируются по качеству контента, но явно отшибленных на всю голову практически нет. Они честны со своими поклонниками. Гляньте хотя бы  FubPit, не дружит с головой, но он, по меньшей мере, не льет мочу в уши своих поклонников, или JumboMax, человек с честным мнением о консоли, или забугорный Xbox Ready. Контент ради контента - это ужасающая практика. А если она приправлена кучей вбросов и дезинформации - ноль уважения такому человеку.


  

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microsoft xbox starfield sony playstation xbox series s/x джим райан эксклюзивы xbox deadp47 fubpit jumbomax
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