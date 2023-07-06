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Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств

Мошенничество в интернете - пагубная практика, появившаяся много лет назад. Кража кредитных карт, аккаунтов, бонусных баллов и прочее заполонили всемирную паутину. Впереди планеты всей идут сайты знакомств
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-37 000р на iPhone 14 Pro Max
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43" TV Huyndai за 15 тр - цена не растет
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-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
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Существует бесконечное множество способов выудить деньги у простачков. Красивые глазки и изящные формы упрощают процесс изымания денег из доверчивых граждан. А где можно встретить тех самых, милых и очаровательных в максимальной концентрации? Правильно - на сайтах знакомств. Сегодня расскажу один из способов, как отличить настоящую Леди от жирного прыщавого вымогателя.

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Предисловие

Работаю бухгалтером, и часто так бывает, что надо задержаться после работы на 2-3-4 часа, чтобы оформить фуру с грузом. Одна машина, застрявшая где-то в колхозе "имени Ильича", погоды не делает, но вот водителю крайне неприятно, если он простоит 8-10 часов с грузом, вместо доставки в другой конец страны. Коллектив у нас маленький и приходиться заботится о сотрудниках. А чем занять себя в эти 2-3-4 часа? Смотреть сериалы? Устраивать троллинг на форумах? Ну.... можно пару лет, а что потом? В общем, вышел на сайты знакомств. И как же много в них всего и вся. Люди разные, со своими тараканами. Но все живые и без фанатизма.

Анкеты знакомств

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S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Так как глаз уже наметан, у меня нет необходимости в проверках и прочем, реального человека от фейка отличаю в 90% случаев. Но тут интересен сам факт. Как человеку со стороны не попасть под чары мошенника. Вот, вчера попалась очередная интересная "мамзель", удобная для обзора.

Вариант с заполненной анкетой и привлекательными фотографиями. Особенностью фейковых аккаунтов является пустая анкета и одна фотография. Минимум зацепок и вариантов придраться. Тут же сразу несколько фотографий.

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На фотографиях стоят отметки, которые можно поставить исключительно за деньги. Уже есть несколько клиентов со свободными денежными знаками. Анкета работает.

Смысл развода

Многие создают анкету, и после пары фраз просят подарить VIP статус (это увеличивает ранжируемость и видимость анкеты, что увеличивает число потенциальных жертв. Мало кто способен отказать такой милашке и не кинуть пару рубликов. В самом деле, это действительно копейки. Вот только тут и состоит ловушка. Бросают только те, кто верит, что это настоящая девушка. За знаки внимания они готовы на большее. А дальше уже по накатанной. Кинь денежку на телефон, помоги оплатить интернет и прочее.

Проверяем анкету

Две интересные фотографии. На одной из них отчетливо видны домики, что строятся только в "Одноэтажной Америке". В России так же есть подобные кварталы с элитным жильем, только такие дамы сидят на платных сайтах знакомств и крайне редко посещают общедоступные ресурсы.

Проверяем фотографии

Сайты знакомств поступают очень хитро, они запретили скачивать фотографии с анкет. Нельзя просто взять и пойти легким путем. Нам нужна фотография для поиска ее аналогов в интернете. Для этого открываем просмотр фотографии и копируем ее с помощью функции "Скриншота". Можно через "PrintScr" встроенную функцию Windows либо через отдельную утилиту (у меня на скриншоте задействованы сразу два способа, чтобы показать принцип).

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Сохраняем фотографию на рабочий стол и идем в поисковик. В России по картинкам лучше работает Yandex. Если фотография взята из другого сегмента интернета, то стоит использовать Google

Нам нужна кнопка "Поиск по картинке"

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Нажимаем ее, указываем путь к нашей картинке и начинаем поиск.

Google находит несколько фотографий и их источник

Yandex так же находит несколько похожих фотографий.

Проходим по ссылкам в первоисточник и видим, кто на самом деле изображен на фотографиях. И это явно не девушка с сайта знакомств.

Вот так быстро и просто можно отличить настоящую и фейковую страничку. Мошенники редко используют аккаунты с фотографиями и настоящим именем.

Шиболетт

Существует речевые особенности у разных людей. В просторечии их называют шиболет. Люди, говорящие на одном языке, не могут выговаривать некоторые буквы и словосочетания на другом языке. Например, "Паляница". Русскоговорящие "маскали" никогда не смогут выговорить правильно это слово.

Похожие особенности есть и между мальчиками и девочками. 

Вы не поверите, но таких особенностей гораздо больше, чем вы можете себе представить.

При обычном разговоре достаточно просто вычислить, кто на самом деле перед тобой.

Хотя, есть достаточно простой способ - прямо спросить, а не фейковая ли у вас анкета. Всего пара фраз и злоумышленник сбежит, поджав хвост. 

Послесловие

Прогресс не стоит на месте. На каждый болт с хитрой левой резьбой, всегда найдется крутая гайка. Используйте все имеющиеся у вас возможности, чтобы не быть обманутыми всякими проходимцами. Старайтесь ограничивать свой круг общения и не кидайте "донаты" непроверенным людям. У вас много денег и вам не жалко? Это очень хорошо, но такие действия множат мошенников и их методы изымания денег со всех, а не только с вас.

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