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События последней недели навело много шороху. Вишенкой на торте стали слова Александра Лукашенко. Есть отличный фильм Кристофера Нолана "Начало" с открытым финалом. Каждый зритель может интерпретировать окончание истории на свой вкус. Также и здесь, "Пул Первого" - официальный канал Александра Лукашенко объявил об окончании кризиса. Миллион вопросов и экспертных мнений повалили из всех утюгов. Самое интересное - все мнения идут только со стороны проукраинских сил, Россия не дает никаких объяснений.

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Предисловие

Для начала выскажу свое мнение о самом происшествии. Это был чистой воды блеф. Информации не много, но у всего происходящего есть несколько фактов. Для любой колонны на марше нужно топливо для передвижения. Ни на одном из кадров, что мне попались - не было топливозаправщиков. Запас хода БТР-80 по шоссе 600км. Именно столько и прошли передовые отряды. Далее идет остановка. Остановка колонны - где? На автозаправке? Заправка 30-40 автотранспортных средств займет 2-3 часа. При такой тактике - это самоубийство. Численность колонн - еще одна интересная особенность. Марш составил примерно 500 км - средняя скорость колонны около 50 км/час. Обычная колонна из 100 машин не сможет двигаться с такой скоростью, максимум 30-35. Это говорит о колоннах меньшего размера. Так как техника разнородная, то растягивание колонн - плохая идея. 100 машин - это более 2 км, чего не было ни в одном из упоминаний. Движение по дорогам общего пользования с гражданским автотранспортом - еще одна проблема. Мое оценочное суждение - это колонны в 30-40 машин максимум. Вместимость КАМАЗов - 20 человек десанта. В боевой обстановке никто не будет помещать туда столько человек. То есть, в такой колонне могло быть от 200 до 500 человек. Есть упоминания о 7 колоннах (больше не слышал). То есть, по трассе в броске участвовало около 3000 человек (верхний край при самом оптимистичном расчете).

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3000 человек, без топлива - назвать данный манёвр можно только как "блеф", пока никто ничего не услышал и не сообразил. В Ростове-на-Дону также было не более 2000 человек. Данное число можно приблизительно оценить по числу КАМАЗов и БТР - 150 машин на 2000 человек. Приведу пример с автобусами, которые приехали и припарковались. На фото всего 15 автобусов, а теперь представьте, что такое 150 - они бы заняли полгорода.

Из всего вышесказанного - суммарно в операции принимало участие менее 5000 человек. Но мне кажется, что не более 3000. С такими силами можно было только блефовать и брать на понт.

Александр Лукашенко

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Старый лис... Хромает. С ужасным здоровьем и другими проблемами. В 2020 году Беларусь пережила кризис власти. Возможно, в России не помнят эти дни, но число коллажей, доживших до наших дней, поражает воображение. Народные волнения охватили всю страну. По некоторым данным, в первые выходные после 9 августа на площадь вышло более 200 тысяч человек. Для маленького провинциального Минска - это сумасшедшая цифра. И страна, и соседи с интересом наблюдали за происходящим. Особенностью этих дней был лидер нации. И особенность его поведения. Правительство было в растерянности, московский десант прибудет только через 3 недели.

Смелость или популизм

Характер Президента Беларуси... С одной стороны - "Последний Диктатор в центре Европы", с другой - диалог со всеми и каждым. Уточню - со всем и каждым, кто может повлиять на происходящее в удобном диапазоне вопросов. Но в минуты кризиса он постоянно был в поле зрения общественности. Выступал с пламенными речами.

Ответ перед народом

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Фотография как фотография. Россиянам неизвестен и непонятен ее контекст. Это выступление Александра Григорьевича перед сторонниками 16 августа 2020 года. В день, когда прошло самое массовое шествие в истории Беларуси.

Эта фотография сделана примерно через 4 часа после выступления. На том же самом месте. Только с оппозиционными силами. Это фотографии, чтобы понимать шутку про "крепкие орешки".

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Все с удовольствием хихикали над перехваченным разговорам в Варшаве между Майком и Ником. Причем, данная шутка форсировалась не только в оппозиционных СМИ, но и с российских "независимых" каналов, с украинской стороны. Президента Беларуси пинали все, кому не лень. Политическая повестка смешалась с хайпом и рейтингами.

Никто не мог понять, — это смелость или безумие. Старый маразматик или холодный расчет.









Мы никогда не узнаем, что же двигало Александра Григорьевича на самом деле. Буквально в то же время в Казахстане происходит переворот при похожих обстоятельствах. Беларусь выстояла и не перешла к анархии.





Санкции от Запада сильно ударили по экономике страны. Часто спрашивают про Украину и украинцев. Как белорусы к ним относятся? Стоит упомянуть, что Украина присоединилась к санкциям против Лукашенко ДО 24 февраля. Для Беларуси - Украина - это 30% внешнеторгового баланса. Сказать, что это МНОГО, ничего не сказать. Многие забыли, но Украина не принимала политических беженцев из Беларуси. Эти моменты ударили по обеим противостоящим силам внутри страны. И оппозиция, и провластные силы относятся с недоверием к южному соседу. Поле для маневра в сложившейся ситуации для Александра Григорьевича сильно ограничено.

Политический кризис в России

Можно как удобно его расценивать, но у него есть особенность, - для его решения не нашлось ни одной политической силы внутри страны. Никто из высокопочтенных лиц не захотел отсвечивать в данном конфликте. Губернаторы, через чьи регионы прошли машины Вагнера, в своем кабинете записали коротенький ролик и притихли. Некоторые отделались парой строк в мессенджерах. Страна в опасности, но никто не хочет выйти на передний план и взять удар на себя. Где лидеры? Странная ситуация.

Мы не знаем, что обсуждалось за шторками, но на передний план позвали самого смелого и безбашенного лидера. Слухи о мышиной возне Лукашенко появились утром до выступления верховного главнокомандующего России по телевизору. В Беларуси народ немного напрягся. ОДКБ при нападении на одну из сторон должен немедленно отреагировать.

Но нет! Теперь у нас будут отмечать новый народный праздник.

Послесловие

Много разных кривотолков. Каждый интерпретирует произошедшее в угоду своей позиции. Факт лишь один - Александр Лукашенко готов принять на себя бразды правления Российской Федерации :-)



