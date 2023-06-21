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Санта-Барбара продолжается. Самая богатая компания в мире использует весь свой финансовый потенциал и могущество для обхода законов. Несовершенство законодательства и огромнейшие финансовые возможности раскрывают весь потенциал корпораций.

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Предисловие

В апреле 2023 года Англия заблокировала сделку. Апелляция может растянуться на долгие месяцы, но, для финансового гиганта это не проблема. Он готов пойти на всевозможные махинации, чтобы обойти запрет. С американским рынком покупка Activision Blizzard также не проблема. США - это 50 (51) штат и каждый может принимать свои отдельные решения, несмотря на общий запрет. Чтобы избежать манипуляций антимонопольный орган подал в суд об общем запрете.

Предыстория вопроса

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Пересмотрел десятки роликов на ютубе и был ошарашен мнением говорящих голов и "экспертному" видению вопроса. Ранее думал, что только iXBT game, с архимагом воды, Виталием Козуаловым несут всякую ахинею для поднятия просмотров, но оказывается, что он не один:

Орк-подкастер выпускает ролик: "ВСЁ О СДЕЛКЕ MICROSOFT и ACTIVISION BLIZZARD (экспертиза с кухни)"

TheDRZJ КТО УКРАЛ ААА-ГРАФОН (после 24 минуты)

deadp47 - в каждом втором ролике

Десятки других, более мелких каналов

В Англии основной причиной блокировки была "возможная монополия Xbox в облачном гейминге". Смешная причина, если ее рассматривать поверхностно. Смешная причина, если ее рассматривать экспертно. Но, как говорится, есть нюансы, которые мало афишируют. Или не хотят афишировать.

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Sony утверждает, что при заключении сделки 150 млн пользователей Sony потеряют доступ к играм Activision Blizzard и это ухудшит положение игроков.

Microsoft приносит контракты с нинтендо и другими и УТВЕРЖДАЕТ, что у нее подписанные контракты с сервисами, у которых в сумме 150 млн пользователей, в одном месте убудет в другом, прибудет, доступность к игре не изменится. А теперь, вся соль данного утверждения: MICROSOFT УВЕРЯЕТ АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ЧТО БУДУЩИЕ ИГРОКИ В ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСАХ - ЭТО ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ИГРОКИ, КАК И НА КОНСОЛЯХ SONY. ТО ЕСТЬ, РЫНОК ОБЛАЧНОГО ГЕЙМИНГА БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ ОГРОМНЫЙ, КАК И ПЛАТФОРМА SONY

Для всех понятно, что облачный гейминг - это капля в море, но, еще раз повторю: 150 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SONY и 150 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЛАКОВ ДЛЯ MICROSOFT - это одно и тоже. На этом и строилась защитная тактика Microdoft в суде и нет ничего странного, что англичане, увидев 150 млн игроков (а не 2, как многие думают) заблокировала сделку. Уточню еще раз, для людей с 1 извилиной. Это MICROSOFT сказала, что в стриминговых сервисах в игру БУДУТ играть 150 млн человек. Это Microsoft уверяла, что замена Sony на облако - это равнозначно.

10 летний контракт с Sony

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И снова, по сети побежали домыслы и кривотолки, почему Sony упрямится и отказывается от такого предложения. Бред Смит на заседании комиссии в Англии предлагает подписать контракт на 10 лет с Sony, точно такой же, как и с Nintendo

И снова, не рассказываются нюансы такого контракта. Ведь о них не напишут в средствах массовой информации. Только заголовок "Хорошая Microsoft предложила, а плохая Sony отказалась". Вот только в контракте с облачными сервисами указано, что Microsoft получает 100% от продажи игр и внутренних платежей. Скромное предложение. Правда? А вы бы согласились на него? Но кто эти блогеры, что читают текст мелким шрифтом, не царское это дело.

Тактика сторон

Sony (и антимонопольный орган) утверждает, что слияние сделает игру менее доступной, выпуск на консолях Nintendo Switch в 150 млн в облаке не равнозначен 150 млн игрокам платформы Sony. Это ухудшит доступность игры для геймеров.

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Microsoft - запрос миллиона документов, сотен тысяч вопросов, экспертов, мнений, сенаторов, общественного мнения, судебного преследования судий и прочего. Бесконечный финансовый ресурс способен творить чудеса. Завалить и максимально усложнить деятельность регуляторов. За 10 дней разбирательств Sony обязали предоставить 100 тысяч документов. Претензии Microsoft представлены в 228 страничном фолианте из нескольких тысяч вопросов и претензий. Чтобы представить этот объем, стоит упомянуть, что это примерный объем 3 томов (из 4-х) Войны и Мира. Если в суде не будет рассмотрен какой-либо пункт из фолианта, то можно будет подать апелляцию или обвинить в предвзятом отношении к вопросу.

В лобовом столкновении у Microsoft нет ни единого шанса на выигрыш, но тут на помощь приходит армия юристов и безграничный капитал. Стоит упомянуть, что антимонопольная комиссия - это пара десятков человек, они физически не способны разгрести всю кипу бумаг.

Новая консоль Nintendo

Интересный момент. Большая N может выпустить более мощную игровую консоль, которая сможет воспроизводить CoD в нативном режиме в 1080р и 60 FPS. При таком раскладе вариант с контрактом может сработать. Microsoft могут профинансировать более скорый выпуск и получить козырь в споре.

Послесловие

Помимо того, что разбирательство показало всемогущество крупных корпораций, покупка Activision Blizzard раскрыла многие тайны финансовых гигантов. Ранее мы догадывались, что такое возможно, но теперь мы видим это на живом примере. Патентные споры Apple с чипмейкерами, война Intel и AMD - капитал и сотни первоклассных юристов помогают обойти ЛЮБЫЕ законодательные вопросы любого уровня. Не нужны ни коррупция, ни подкуп ни что-то другое. Деньги решают любые вопросы.



