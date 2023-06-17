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С февраля 2022 года из России ушло множество компаний и были введены разнообразные санкции. Запад попробовал поставить страну на колени и принудить к переговорам на своих условиях. Постараюсь не окунаться в пропаганду и штампы, мол все будет хорошо. Хорошо уже никогда не будет. Но вот на вполне жизнеспособно рассчитывать можно.

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Предисловие

На YouTube крайне мало объективной информации. Недавние эксперты и лидеры мнений заняли одну из сторон и начинают манипулировать данными на свой вкус и цвет. Вот вам экономическая задачка:

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Семья из 5 человек зарабатывает 100 рублей в месяц. Старшая дочка вышла замуж и уехала в новый дом. Теперь семья зарабатывает 85 рублей. Как экономист, с графиками и цифрами расскажите об экономической ситуации в семье. Одни скажут, что бюджет уменьшился и семья будет жить хуже. Приведут десяток интерпретаций. Другие скажут, что все отлично, ведь на каждого человека теперь приходится больше денег. А третьи... но их никто не услышит.

Весна 2022 года

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Паника. Именно так можно охарактеризовать все, что происходило в тот период. Банк России вводит ограничение на передвижение капитала и замедляет паникеров и их необдуманные действия. Глобально - инвесторы выводят свои средства из страны. Так как внутри у всех на руках рубли, то для вывода средств нужна конвертация в валюту. Спрос значительно превышает предложение и курс летит в космос.

Лето 2022 года

Введены ограничение на перемещение капитала. Главный банк страны вводит жесточайшие ограничения и полный контроль за финансовым сектором. Любое движение финансового капитала ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с разрешения и санкции банка. Монетарная политика идет в ручном режиме. Многие не понимают, что это такое. Простыми словами - что, где и сколько покупать - решает банк, а не предприниматель. Есть четкий план и его рамки.

Осень 2022 года

Безработица и миграция за границу. Закрытые предприятия и отсутствие спроса на экспортно ориентированные товары. Нехватка компонентов для полного цикла производства. Некоторые отрасли уходят в небытие. Одновременно с этим включается параллельный и серый импорт. Не решаются все вопросы, но сглаживает острые углы. Нефтянка и газовые сектора встают колом. Автопром, авиация, металлургия, медицина в предынфарктном состоянии. А в это время огромный рост пошива спецодежды, легкая промышленность получает государственные заказы, строительство на линии соприкосновения получает многомиллиардные вливания. В одном месте убыло, в другом месте прибыло.

Зима 2023 года

Поговаривают, что цыплят по осени считают, но в данном случае это зимний период. Экономика медленно и со скрипом начинает перестраиваться. Гражданское производство переходит в производство военного времени. Один танк Т-90АМ/Т-90М стоит как 600 автомобилей Лада Гранта. С одной стороны, можно подумать, что легковые автомобили будут лучшим вариантом, но с экономической точки зрения - это одно и то же. Ни тот ни другой продукт не принимает прямого участия в экономике. Замена одного на другое для экономики не несет ни какого ущерба. Аналогично будет и со снарядами для РСЗО УРАГАН и трубопроката для нефтянки. Рабочих мест и рабочей силы нужно плюс-минус одинаково. Вливания и отдача будет соизмеримой. И так по сотням позиций. Мы живем в век, когда основной оборот в экономике создают услуги. А для этих отраслей не имеет значение, откуда у рабочего деньги.

Весна 2023 года

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Самый главный маркер экономики - это проведение посевной. Большинство читателей блога - люди городские и далеки от сельского хозяйства. Они не задумываются, откуда берутся продукты в их холодильнике. Сходил в магазин и купил. Но сельское хозяйство - это базис и основа. IT-специалисты могут уехать к теплому морю. Инженеры могут устроиться в зарубежную компанию, но вот посевную провести, хлеб собрать, переработать, встроиться в цепочки поставок - огромный, хорошо отработанный механизм не терпящий вмешательства извне. Как пример - около 80% посевного материала в России иностранного производства. Многие думают, что посеять пшеницу или кукурузу - любой сможет. Только в современных посевных материалах технологий больше, чем в процессорах и видеокартах. Еще добавьте обрабатывающие составы для борьбы с вредителями. В России производится малая часть. Техника для посева и уборки. Да, тут зависимость меньше, но так же колоссальная. Любой из поставщиков может заблокировать поставки и не выйдет трактор или комбайн в поле. Перерабатывающая промышленность. Хранение. В глобализованном мире зависимости и связи огромны. Все регулярно слышат про "Зерновую сделку". Единственный компромисс. И на это есть веские причины.

Так вот - посевная 2023 года проведена на 100% и ничем не отличается от посевных за последние 10 лет. Глобальный кризис в обозримом будущем нам не грозит.

Великая депрессия 1929 года в США

Все слышали о данном событии. Только мало кто знает, что она означала. По-простому - это кризис в экономике. Были нарушены все торговые и производственные цепочки. Кризис неплатежей подобен современным санкциям. Ты не можешь купить то, что тебе необходимо. И было найдено простое и элегантное решение. Вообще - это был комплекс мер, но суть одна. Государство печатало деньги и раздавало народу. Нет, никто не стоял на улице. Государственная программа предусматривала строительство и ремонт муниципальной собственности. Люди получали работу. За работу получали деньги. Тратили деньги на покупку товаров. Оживала торговля. За торговлей оживали остальные отрасли. Работы экономиста Джона Кейнса и практические действия Рузвельта всем известны и досконально изучены.

Уход инвесторов

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Это плохо. Это ОЧЕНЬ плохо. Но тут есть некоторые моменты, о которых забывают упомянуть. Зарубежный капитал ушел домой, при этом отечественный капитал также попросили изменить свое проживание. Зарубежные банки поставили жесткие ограничения на выход российских инвесторов из России. И бизнесмены вынуждены инвестировать у себя на родине. Они выкупают производственные линии ушедших компаний за бесценок. Не все из них смогут заработать в полной мере.

Основным инвестором в будущем станет государство. Имея четкий план в монетарной политике (мы знаем, что Эльвира Набиуллина - один из немногих специалистов, способных выполнить большинство поставленных целей), достаточно просто выполнять предписания. В отличие от политической игры, где сотни голов перетягивают одеяло на себя, в банковской сфере все еще работают специалисты высшей категории.

Перспективы 2024 года

Ваш пакет с санкциями мы положим в другой пакет для пакетов. Нет. Такого не будет. Сейчас экономика работает по принципу "Минимальной достаточности". Непонятный период и ожидание неопределенности закончились. Экономика медленно и верно начала перестраиваться. Одни отрасли экономики закрываются, но государство создает другие. Многим может не понравится потерять работу или доходы, но правда жизни такова, что есть люди, у которых зарплата выросла. Вы помните начало Covid 19? Как производители медицинских масок и дезинфицирующих жидкостей озолотились? Сейчас происходит то же самое. Строители со всей России, дорожная техника, инженеры были направлены на строительство фортификаций по линии соприкосновения. Были выделены фантастические средства. Некоторые могут сказать, что закопанные деньги. Но суть состоит в том, что это был гос заказ и сотни тысяч человек получили зарплату, которую потратят в магазинах на товары местного производства. Потратили деньги на сферу услуг. Запустили один из витков экономики. Для государства не имеет значения: потратить деньги на строительство больниц или на строительство блиндажей. Звучит кощунственно, но в данном случае стоит вопрос выживания. С экономической точки зрения, Россия может регулярно делать огромные государственные заказы, связанные с обороноспособностью страны и поддерживать экономику. Работающая экономика гарантирует поступления налогов в бюджет. Поступления от налогов пускаются на новую государственную программу. Если образуется дыра в бюджете, всегда есть печатный станок. Пока на земле украинской более или менее предсказуемая обстановка, никаких потрясений не предвидится.

Контрнаступление Украины

До подписания мирного соглашения и начала выплат репараций никаких резких изменений не предвидится. И самое очаровательное во всем этом - золотовалютные резервы и нефтегазовые поступления на это никак не влияют. Выручка и пополнение бюджета из-за границы сократились заметно, но данный момент компенсирован новыми отраслями и государственными заказами внутри страны. Скажу больше - подавляющее число обывателей никогда не видело денег от продажи углеводородов. Все поступления делились задолго до поступления в бюджет между правильными компаниями. Санкции и ограничения сильнее всего ударили по коррупционным схемам с выводом денег в сопредельные страны. Для экономики от данного обстоятельства ни горячо ни холодно.

Послесловие

Если кратко говорить о будущем - средняя зарплата россиянина в годовом выражении уменьшится примерно на 100$. Сможете ли вы при таком уменьшении домашнего бюджета жить дальше или нет - мне неизвестно.



