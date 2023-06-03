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Достаточно давно использую Oracle VM VirtualBox, но это, скорее, было из моего любопытства и желания "великих" экспериментов, чем реальная необходимость. Последние два года стал замечать, что виртуальная машина стала моим основным инструментом по обходу санкций. Странная закономерность, о которой хочется рассказать сегодня.

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Oracle VM VirtualBox - это виртуальная машина, на которой вы сможете запустить отдельную операционную систему. Она будет работать параллельно и не пересекаться с вашей основной. Установка и удаление виртуальной системы никак не влияет на привычное положение вещей.

Предисловие

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Начнем с самого простого - я люблю свой компьютер. За долгие годы использования он был настроен и откалиброван для оптимальной работы. Сотни твиков, оптимизаций, программ, утилит и прочего. Сама стабильность и очарование. Нет никакого желания переустанавливать систему и тратить сотни часов для "подгонки" системы под себя и свои нужды. А руки чешутся... Хочется попробовать все и вся. От банального запуска новомодных чат-ботов с искусственным интеллектом до запуска старых игрушек из 90-х. Вариантов использования великое множество. Основная цель - не трогать основную машину. Но с 24 февраля появилась новая напасть. Невозможно скачать драйвера с официальных сайтов. Нельзя обновить BIOS. Забрать игру с бесплатной раздачи. Ознакомиться с некоторыми гайдами на редкую тему. Скачать диск восстановления. Заказать редкую запчасть. И множество других мелочей.

Для обхода ограничений нужно экспериментировать и пробовать разные методы. Чистка кэша браузера. VPN. Прокси. Разные браузеры с разными расширениями. Настройки самой системы и прописывание DNS. Много-много-много чего еще. И все эти эксперименты сильно мешают работе обычной системы. Банальная чистка кэша браузера стирает все куки и приходится вспоминать пароли. Настройки DNS могут конфликтовать с настройками Steam... Вот тут и появляется Oracle VM VirtualBox

Системные требования

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Для комфортного использования необходимо: процессор на 4 ядра, оперативной памяти на 8 Гб, свободного места 40 Гб. Лучше больше, но при таком раскладе вы сможете спокойно запустить вторую систему в фоне без сильных ограничений. Сам запускал 6 виртуальных машин на AMD FX-8120 + 16 Гб, в каждой машине работал браузер с 2 вкладками, VPN и почтовик. На основной машине использовал браузер для просмотра фильмов.

Установка Oracle VM VirtualBox

Скачиваем дистрибутив с официального сайта. Существует несколько дистрибутивов под разные системы. Выбираем Windows. Раньше существовали x32 и x64 битные варианты, но теперь только на x64

Запускаем и устанавливаем как обычную программу

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Дополнительный Soft

Так как это виртуальная машина, нам нужны дистрибутивы для установки. Идем на всеми любимый пиратский ресурс и скачиваем любую понравившуюся вам сборку. Это первый большой плюс Виртуальной машины. Если ошибетесь с выбором дистрибутива, вы просто удалите его и скачаете новый. Основная система продолжит работать, как и раньше. Можно опробовать десятки систем и подобрать оптимальную для вас. Сам 8 лет использовал Win 7 без сервис-паков, обрезанную по самые не балуйся. Виртуальная машина все стерпит. Из личных рекомендаций: если система для обхода санкций, то качаем Английскую версию Windows 10 x64 (на многих сайтах стоит проверка системы и ее регион, на 32 битных системах многие программы не запускаются).

Настройка Oracle VM VirtualBox

После установки откроется менеджер Oracle VM VirtualBox. Технически ничего настраивать не надо. Программа готова к использованию из коробки.

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Жмякаем синюю звездочку "Создать". Появится диалоговое окно, которое необходимо заполнить. Чем подробнее вы его заполните, тем лучше будет работать машина. Сам все делаю спустя рукава и ни на что не жалуюсь. Есть два варианта заполнения. Экспертный - просто заполнить все поля. Подробный - длинный монолог с пошаговым заполнением всех нужных полей. Кнопка переключения внизу "формы"

Некоторые нюансы заполнения

Имя - так система будет отображаться в списках виртуальной машины. Если более одной - придумайте имя, для чего система нужна. Если одна машина - то неважно.

Папка - место хранения установленной машины. По умолчанию - ваш системный диск. Лучше на другой диск.

Образ ISO - установочный диск.

Тип и Версия - для Windows определяется автоматически. Для линукса надо подбирать.

Ставим галочку "Пропустить автоматическую установку"

Раздел "Автоматическая установка" - ничего не трогаю

Раздел "Оборудование" - на ваше усмотрение. Если играть и работать не будете, можно оставить по умолчанию

Раздел "Жесткий диск" - можно оставить все как есть. Для себя уменьшаю размер выделяемого места под новую систему (использую игровые обрезанные сборки). Тут же можно подключить сторонний установленный образ



Если где-то вы неправильно настроили или не прописали нужные параметры, будет светиться красный значок и кнопка "Готова" не активируется.

Жмякаем "Готово" и образ появляется в списке виртуальных систем

Первый запуск

Выделяем нашу новую машину. Справа части будут высвечены все ее настройки. Система готова к первому запуску. Для продвинутых пользователей - можно жмякнуть шестеренку "Настроить" и более тонко настроить все аспекты будущей системы.

Жмякаем на стрелочку "Запустить" и начинается первый запуск. Происходит загрузка образа ISO и стандартная установка операционной системы Windows.

Проходим все этапы установки операционной системы. Для обхода "создания Windows аккаунта" отключаем интернет в системе и пользуемся оффлайн регистрацией.

Важные элементы взаимодействия

В правом нижнем углу запущенной виртуальной машины есть ряд иконок, отображающих связи между виртуальной машиной и основной системой. Жмякнув на них правой кнопкой мыши можно быстро перейти к настройкам нужных элементов.

Дополнительные настройки

В рабочем окне запущенной виртуальной машины в верхней части экрана ищем меню "Установка". Выбираем подменю "Подключить дополнительный образ диска Гостевой системы". В моем компьютере ISO с дистрибутивом автоматически поменяется на дистрибутив "Гостевая система". Запускаем ее и устанавливаем все, что есть. Это увеличит функционал установленной виртуальной машины. Добавит множество дополнительных функций. Дистрибутив идет в комплекте с VirtualBox и ничего скачивать не надо.

Устанавливаем дополнительные плюшки

С этого момента виртуальная машина готова для использования на 90%. Есть еще мелкие штрихи с настройкой буфера обмена. Настройкой общих папок для нескольких систем. Разрешением экрана. Подключением USB устройств и совместное использование - но это уже косметика для длительного использования.

Клонирование диска

Не все так однозначно :-). В системе не может быть двух идентичных образов. Вы можете скачать из интернета чужой образ и добавить в свою машину. Но вы не можете скопировать образ виртуальной машины на своей системе, переименовать его и добавить. У виртуальных машин есть сетевые адаптеры со своими Mac-адресами и настройками. Они не могут совпадать. Для создания копии виртуальной машины есть отдельная процедура. Правой кнопкой мышки жмякаем по нашей виртуальной машине (в меню в менеджере) и выбираем пункт "Клонировать". Бывает накуролесишь так, что надо переустановить систему. Или, настроил машину для работы с определенным сайтом и не хочешь терять настройки. Создавать новую машину и проходить весь процесс с нуля нет желания. Клонировал чистую систему и она готова к работе через 10 минут (время копирования на диск).





Послесловие

После установки виртуальной машины нам понадобится 5 браузеров. Миллион разных расширений. VPN сервисы с сомнительной историей. Файлы из непонятных источников с вирусами и доработкой очумелых ручек. Чистилки системы. Кряки и варез. Все то, о чем предупреждал нас папа и рекомендовала мама.

Если есть вопросы - пишем в комментариях, дополню и расширю гайд.



