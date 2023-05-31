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17 мая 2023 года в популярной игре War Thunder объявили о предстоящих изменениях в экономической составляющей игры. Новые механизмы значительно изменяли внутренний баланс игры и вынуждали игроков заносить значительно больше денег для поддержания комфортной игры. Изменения были настолько существенными, что многие пользователи не выдержали и начали молчаливый протест. Через несколько часов к пользователям присоединились лидеры общественного мнения, блогеры, донатеры и обычные игроки. На площадке Steam начался ревьюбомбинг. Самый сильный из всех когда-либо наблюдаемых. Рейтинг игры обвалился на 30+ %. Создатели игры, испугавшись такой реакции, откатили грядущие изменения и выкатили обращение к пользователям "с пониманием ситуации" и обещанием не делать больше столь радикальных изменений... Но ситуации получила свое продолжение

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Предисловие

У бесплатных онлайн проектов есть особенность:

Чем больше человек играет в игру, тем больше приходит новичков

Чем меньше человек онлайн, тем сильнее происходит отток пользователей

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Простая механика, понятная многим. Из-за этой механики бывает так, что отличная игра может уйти в мир иной, потому что людям не с кем играть и сессии нужно ждать дольше, чем длится матч. Понятный показатель актуальности игры. В свое время сам ушел из Battlefield V, так как играть стало некомфортно.

Для поддержания "видимости" высокой популярности многие крупные проекты накручивают онлайн. До некоторого времени это был миф, но сегодня появилось доказательство этому факту.

Ревьюбомбинг

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После неудачного выхода очередного обновления игры недовольные игроки начали кооперироваться и выказывать протестные настроения. Основным публичным местом протеста стала торговая площадка Steam. За 4 дня число отрицательных оценок игры увеличилась на 120 тысяч отзывов. Для понимания масштаба стоит упомянуть, что Atomic Heart в Stean всех оценок выставлено только 16 тысяч за 4 месяца. Волна негатива была огромнейшей.

Бойкот War Thunder

Деньги не пахнут. Если не получилось их получить нахрапом, можно подойти к вопросу с другой стороны. Это понимают все. Многие активные игроки объявили бойкот Gaijin Entertainment. 26 мая 2023 года все недовольные должны были отказаться от запуска игры и сутки не выходить в онлайн.

Призывы о скоординированной акции звучали на всех профильных ресурсах. Естественно, к такому бойкоту готовились не только обычные пользователи, но и корпорация Gaijin Entertainment.

Бот фермы

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Для отображения онлайна на независимой площадке нельзя просто так взять и пририсовать красивые циферки. Steam не позволит такого сделать. Но можно запустить несколько десятков ботов, что зайдут в игру и создадут красивую картинку. Причем для такой операции не нужны никакие новейшие технологии, огромные финансовые вливания и дорогие программы.

Генерация почтовых ящиков

Для создания аккаунта в Steam нужны реальные почтовые адреса. Существуют десятки утилит, автоматизирующих данный процесс. Более того, если есть свой почтовый сервис, то вопрос с регистрацией упрощается многократно.

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Регистрация аккаунтов Steam

Аналогично почтовым адресам. Существует десятки утилит для регистрации аккаунтов. Бот фермы появились 10 лет назад, и создать десятки тысяч аккаунтов за пару часов может любой школьник.





Добавление игры на аккаунт и запуск

Тут стоит понимать одну тонкость. Игрок онлайн в игре и игрок, играющий в онлайне - это не одно и то же. То есть, запустив игру, мне не надо запускать сам процесс игры и подключаться к серверам Gaijin Entertainment. Для изменения статистики Steam достаточно сообщить клиенту, что запуск игры произошел. А для этого достаточно старого доброго ArchiSteamFarm. Сам такого юзаю.

Для запуска 1000 ботов необходим системный блок с 4 Гб оперативной памяти и четырёхъядерный процессор. Для запуска 8 000 ботов, умножайте цифры на 8. Есть некоторые ограничения, с подключением с одного IP адреса, но и этот вопрос легко обходится. Для бесплатных игр в Stean накрутить онлайн не составляет труда.

Накрутка

До мая 2023 года все вышесказанное было лишь теорией. Есть способы. Есть мнения. Но нет прямых доказательств. Скажу больше, если правильно подойти к вопросу, факт фальсификаций очень легко скрыть. Но 26 мая 2023 года, что-то пошло не так... Так как давно наблюдаю за онлайном многих игр, то глаз наметан и вижу многие особенности и изменения.

Это обычный график (приведен как контрольный, чтобы понимать происходящее) популярного приложения. Суточные волны имеют четкую структуру, привязанную к часовым поясам. Пик онлайна приходится на 18 часов (это самый популярный регион в Steam). В выходные онлайн больше. В будни ночью он меньше.

Волны равномерные и повторяются изо дня в день долгие месяцы.

А теперь смотрим на график онлайна в War Thunder. До 26 мая 2026 года он был идентичен графику у GTA V. Есть четкое разделение на часовые пояса. Четкое разделение на дни недели. Скажу больше. У игры два четко выраженных пика. Один в 18-00 второй в 22-00 - это популярность игры в разных странах.

А теперь смотрим на 26 и 27 мая 2023 года. Второй пик на 22-00 исчезает, а общий онлайн в выходной день не растет, как это было всегда. Общий онлайн ниже стандартного примерно на 15 тысяч человек.

В полночь внезапно появляется резкий пик, что отчетливо видно на графике. В статистике с опозданием в 2 часа появляются 20 тысяч "новых игроков". В обычные дни, в это время, онлайн начинает падать, так как люди ложатся спать, но тут, внезапно, происходит чудо... Может это сбой? Выше приведен график GTA V за тот же период и сбоя в нем нет. В статистике других игр сбоя также нет. Но тут интересен график в следующие дни.

Ночь с 27 на 26 мая. Согласно накруткам, никто спать не пошел. Люди усиленно играют в любимую игру.

День 28 мая. Рекордный онлайн за последние 4 месяца. Никогда ранее у игры не было столько довольных игроков.

Вечер 28 мая. Отчетливо видно, что пика в 22-00 нет (он присутствует на графиках последние 12 месяцев и виден первые 3 дня на скриншоте).

День 29 мая. Отчетливо видно отключение части ботов. График в понедельник ночью всего на 5 тысяч больше, чем ночью в другие ночные будни.

Про общие накрутки. Это лишь догадка, так как такие расчеты сильно зависят от игры и регионов. Соотношение минимального онлайна и максимального в течение суток - величина постоянная (если игру не запускают в новом регионе) и очень похожа во многих онлайн играх, рассчитанных на один регион. Так вот, у игры War Thunder она аномально низкая. По моим примерным подсчетам, у игры постоянное отклонение от нормы примерно в 15-20 тысяч аккаунтов.

Послесловие

В мире, где крутятся миллионы долларов, небольшой обман всегда идет на пользу... На пользу издателя, а не игрока... Большая корпорация криво и косо смогла подавить недовольных геймеров и взяла над ними верх...