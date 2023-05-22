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Горячие пропагандисты для накала страстей каждые 5 секунд используют слово "ВОЙНА". С экранов телевизоров и утюгов вещают о конфликте с яркими эпитетами и во всех красках описывают событие для придания эпичности. Причем, большинство даже близко не представляет, какие последствия будут при реальном обозначении данной ситуации как ВОЙНА.

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Предисловие

24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии. По всем телевизионным каналам объявили: "Началась война". У моей бабушки потекли слезы из глаз и задрожали колени. Она в панике убежала с кухни, где стоял телевизор. Ее лицо побледнело и речи стали обрывистыми и невнятными. Она родилась в 1934 году под Харьковым, и 3 года, что город переходил из одних рук в другие помнит великолепно. События той эпохи легли шрамами на ее душе.

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Сегодня понятие "война" потеряло свою силу и смысл. Нацики, орки, фашисты воспринимаются буднично и несут в себе меньший негативный окрас, чем "сходил покурить". Пропагандисты всех мастей истрепали суть многих слов, дабы приукрасить и усилить свои понятия в пропагандистских речах.

Какие войны были в последнее время

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Бомбардировка Югославии

НАТО не объявляла войну Югославии или ее отдельным частям. Данный конфликт назывался:

В документах НАТО - операция "Союзная сила",

В историографии Сербии - "Милосердный ангел"

Война в Афганистане

Ввод "ограниченного контингента" советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан

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Война в Ираке 2003

Официально операция „Иракская свобода“ — военная операция США и её стран-союзников против Ирака.

Большинство конфликтов современности избегают формулировки "Война" и в речах, и в документах.

Последствия для России

Умолчу про имиджевые потери. Вопрос исключительно в юридической плоскости. Во всех договорах и контрактах есть отдельный пункт про неисполнение своих обязательств и возможности нарушения договорных отношений без штрафных санкций. Форс-мажор или обстоятельства непреодолимой силы. Землетрясения, наводнения, техногенные катастрофы и отдельным пунктом война. При официальном объявлении войны, любой из существующих договоров можно разорвать без последствий. Для государства - это не имеет серьезных осложнений, оно экспроприирует все что ему нужно. А вот с частными лицами картина не такая радужная. Коллапс экономики в десятки раз сильнее, чем могут нанести любые санкции. Но вместо коллапса у нас:

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Поезд 013М Москва — Берлин сегодня отходит с Белорусского вокзала в 9:56

А из Берлина в Киев каждые 50 минут отходит рейсовый автобус

Организация объединенных наций

Бесполезный архаичный орган без реальных полномочий и власти. Но у органа есть некоторые имиджевые декларации и договора, которые не позволяют разрастись конфликтам из локальных до мировых. Выработаны правила, которые указывают как, кто и когда должен действовать в той или иной ситуации. Большинство стран подписало выработанные правила и обязалось их соблюдать. Нет никаких механизмов, чтобы заставить подчиниться резолюциям ООН. Но есть видимый пафос. Это как прийти в спортивном костюме на вечерний бал. Ты можешь это сделать, но смотреть и воспринимать тебя будут "не очень". Ты заявляешь, что ценишь демократические ценности, но не исполняешь подписанные тобой договора. Тонкий призрак взятых на себя обязательств.

Последствия для Украины

Согласно декларациям ООН запрещаются поставки любых вооружений воюющим сторонам. Пока официально не объявлено, что Украина ведет войну с Россией - этот запрет не действует. Любая страна-поставщик во время войны автоматически становится участником конфликта и становится легитимной целью для атаки. Тонкий юридический момент, который не позволяет разрастись вооруженному конфликту до неконтролируемых размахов.

Леопарды, Леклерки, Абрамсы - отличная боевая техника. Но ни одна страна мира не заявляет, что ее поставки нарушают декларации ООН. Ни Россия, ни Китай, ни Сирия, ни любая другая страна не выходит на трибуну ООН и не говорит, что страны нарушают договоренности. Все идет в рамках закона.

Люди, что с одной стороны, что с другой стороны конфликта - это пыль на лобовом стекле. Рамки "человечности" и "осмысленности" в верхних эшелонах власти ВСЕХ стран мира все еще стараются соблюдать.

Послесловие

Понимаю, что текст вышел корявым и многое описано непонятно... Но вкратце: Россия и Украина официально не хотят декларировать, что они ведут войну. И это не прихоть "новоязычия" - это обязательства перед миром и соседями. Любая из стран, что изменит юридически обозначенные условия, вызовет коллапс своей государственности.



