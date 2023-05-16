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С февраля 2022 года прошло 15 месяцев. За это время новорожденные успевают научиться ходить, держать ложку и говорить короткие фразы. Но жители самой большой страны все еще живут в какой-то параллельной реальности. Пришло время принять действительность и научиться с ней жить. Теперь VPN - это такая же обыденность, как антивирус, браузер и мессенджер. Он должен быть у каждого. Все должны уметь им пользоваться по умолчанию.

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Предисловие

По слухам с 18 мая 2023 года начинается летняя мега распродажа. В магазине EGS уже висят заглушки с тайной игрой. По инсайдерской информации будет 8 игр. 4 недели по 2 игры.

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Для предприимчивых - можно создать пару сотен аккаунтов, а потом их продавать/раздавать/разыгрывать/отдавать в награду. Для всех остальных - сменить регион на удобный лично вам и забыть о проблеме "EGS плохой, он забрал игру"

У вас все отберут!!!

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Забавно... данную тему освещал на нескольких ресурсах и в комментариях все равно будет 10 человек

Это гайд, как сделать, чтобы игры не забирали... Не помогает... То ли это совсем люди с пустой головой, то ли это саботаж от жителей недружественных стран, что хотят помешать наслаждаться халявой. Что там забирали в последнее время? Fallout от Bethesda?

Как видно, у меня на аккаунте все присутствует в полном объеме. Если есть желание вспомнить о других "отобранных" играх - милости просим в комментарии.

Торренты

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Очередная бредовая мысль от некоторых пользователей. Они все скачают на пиратском сайте. Им ничего не надо. И снова выскажусь - извилин в голове вам точно не надо...

Сравним вариант торрента против официальной версии игры. В сравнении участвует A Total War Saga: TROY. Игру бесплатно раздавали 13 августа 2020 года. На пиратских сайтах лежит версия 1.2.0 от 15 октября 2020 года. Игра защищена системой Denuvo. Ее взломали. Через год игра попадает в Steam и по этому случаю выходит несколько крупных бесплатных обновлений. На сегодняшний день последняя версия игры 1.6.2. Угадайте, а кто-то взламывал защиту Denuvo после каждого из обновлений? При выходе дополнений? То есть, свидетели пиратской бухты предлагают мне играть в древнюю устаревшую версию игры без дополнений, когда есть вариант БЕСПЛАТНОЙ игры? Думаете вопрос только в обновлениях? У игры огромная часть контента - это сетевые баталии. Взломанная версия дает доступ к официальным серверам? А что там с вирусами? С занимаемым на жестком диске месте, если игра здесь и сейчас не нужна? Миллион мелочей. Если есть выбор, официальная версия в библиотеке или торрент - выбор очевиден.

Регион аккаунта

До манипуляций со сменой региона стоит задуматься о стране "проживания". Если вы ничего не покупаете в магазине и только пользуетесь его благом, - то Великобритания или Германия - хорошие варианты. В этих странах почти всегда есть русская озвучка/тексты (когда они предусмотрены). Если вы планируете покупки - то на ваше личное усмотрение. Курсы конвертации, доступность платежных карт и прочее.

Смена региона аккаунта

Все манипуляции производим через браузер. Включаем VPN. Если у вас установлен клиент магазина - закрываем его. Заходим в "Настройки учётной записи" внизу страницы. Страна/регион нажмите здесь

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Чаще всего на этом этапе отсеивается большинство горе-пользователей, так как получают ошибку.





Защита от VPN

Вы представляете, в магазине Тима Суини стоит защита от шифрования и подмены IP адресов. Забавная штука. На сотнях разных сайтов стоит такая защита. И у нее есть одна особенность - ее делали обычные люди. Самопалом на коленках. Не существует стандарта по такой защите. Из-за этого в ней миллион дыр и ошибок.

На сайте магазина Epic Games Store защита работает по принципу "черного списка". Все адреса, что в него добавили - являются VPN адресами, а те, что НЕ добавили, таковыми не являются.

Учитывая, что существуют сотни тысяч хостинговых служб, добавить ВСЕ невозможно. Поэтому у нас стоит простая задача - найти адрес, которого нет в черном списке. Вам его искать не надо, - уже все давным-давно найдено.

Берете малораспространенный или частный сервис и используете. Чаще всего для обхода блокировок используют программу SoftEther VPN Client. Официальный клиент можно скачать на гитхабе

Гитхаб тема

Либо на официальном сайте программы

Официальный сайт

Так как это некоммерческий продукт, его качество и скорость оставляют желать лучшего. Все будет работать МЕДЛЕННО. Наберитесь терпения. Отправляете код на почтовый ящик и следуете инструкции в полученном письме.

Забирать игры

Для того, чтобы забирать игры, вам подойдет любой VPN. Можете оставить медленный SoftEther VPN Client. Сайт не проверяет на наличие хостинговых служб. Нет черных списков. Можно использовать ЛЮБОЙ удобный для вас сервис. Сам юзаю достаточно быстрый российский бесплатный TunnelBear. После событий февраля 2022 года они увеличили объем бесплатного трафика до 10гб, чего более чем достаточно для любых манипуляций с обходом запретов.

Игры, забранные после смены региона аккаунта, останутся у вас навсегда.

Никакой головной боли. Никаких обид, что вас кто-то обделил вниманием.

Раз вы дочитали до конца, напоминаю - впереди большая раздача игр. Берите все, что можете. Лучше в 5 экземплярах. Наверняка есть десятки друзей, которые не умеют пользоваться интернетом и настраивать свои аккаунты. Поделитесь нажитым непосильным трудом. Всем удачи и хорошего настроения