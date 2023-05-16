Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store

Большая летняя распродажа в EGS. Тим Суини любит радовать своих фанатов крупными бесплатными раздачами. Вы житель России и Беларуси? Боитесь, что у вас что-то отберут и испортят праздник? Может пришло время сменить регион аккаунта, чтобы никто у вас никогда не отбирал?
[ ] для раздела Блоги
+
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

С февраля 2022 года прошло 15 месяцев. За это время новорожденные успевают научиться ходить, держать ложку и говорить короткие фразы. Но жители самой большой страны все еще живут в какой-то параллельной реальности. Пришло время принять действительность и научиться с ней жить. Теперь VPN - это такая же обыденность, как антивирус, браузер и мессенджер.  Он должен быть у каждого. Все должны уметь им пользоваться по умолчанию.

реклама

Предисловие

По слухам с 18 мая 2023 года начинается летняя мега распродажа. В магазине EGS уже висят заглушки с тайной игрой. По инсайдерской информации будет 8 игр. 4 недели по 2 игры.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Для предприимчивых - можно создать пару сотен аккаунтов, а потом их продавать/раздавать/разыгрывать/отдавать в награду. Для всех остальных - сменить регион на удобный лично вам и забыть о проблеме "EGS плохой, он забрал игру"

У вас все отберут!!!

реклама

Забавно... данную тему освещал на нескольких ресурсах и в комментариях все равно будет 10 человек

Это гайд, как сделать, чтобы игры не забирали... Не помогает... То ли это совсем люди с пустой головой, то ли это саботаж от жителей недружественных стран, что хотят помешать наслаждаться халявой. Что там забирали в последнее время? Fallout от Bethesda?

Как видно, у меня на аккаунте все присутствует в полном объеме. Если есть желание вспомнить о других "отобранных" играх - милости просим в комментарии.

Торренты

реклама

Очередная бредовая мысль от некоторых пользователей. Они все скачают на пиратском сайте. Им ничего не надо. И снова выскажусь - извилин в голове вам точно не надо...

Сравним вариант торрента против официальной версии игры. В сравнении участвует A Total War Saga: TROY. Игру бесплатно раздавали 13 августа 2020 годаНа пиратских сайтах лежит версия 1.2.0 от 15 октября 2020 года. Игра защищена системой Denuvo. Ее взломали. Через год игра попадает в Steam и по этому случаю выходит несколько крупных бесплатных обновлений. На сегодняшний день последняя версия игры 1.6.2Угадайте, а кто-то взламывал защиту Denuvo после каждого из обновлений? При выходе дополнений? То есть, свидетели пиратской бухты предлагают мне играть в древнюю устаревшую версию игры без дополнений, когда есть вариант БЕСПЛАТНОЙ игры? Думаете вопрос только в обновлениях? У игры огромная часть контента - это сетевые баталии. Взломанная версия дает доступ к официальным серверам? А что там с вирусами? С занимаемым на жестком диске месте, если игра здесь и сейчас не нужна? Миллион мелочей. Если есть выбор, официальная версия в библиотеке или торрент - выбор очевиден.

Регион аккаунта

До манипуляций со сменой региона стоит задуматься о стране "проживания". Если вы ничего не покупаете в магазине и только пользуетесь его благом, - то Великобритания или Германия - хорошие варианты. В этих странах почти всегда есть русская озвучка/тексты (когда они предусмотрены). Если вы планируете покупки - то на ваше личное усмотрение. Курсы конвертации, доступность платежных карт и прочее.

Смена региона аккаунта

Все манипуляции производим через браузер. Включаем VPN. Если у вас установлен клиент магазина - закрываем его. Заходим в "Настройки учётной записи" внизу страницы. Страна/регион нажмите здесь

реклама

Чаще всего на этом этапе отсеивается большинство горе-пользователей, так как получают ошибку.


Защита от VPN 

Вы представляете, в магазине Тима Суини стоит защита от шифрования и подмены IP адресов. Забавная штука. На сотнях разных сайтов стоит такая защита. И у нее есть одна особенность - ее делали обычные люди. Самопалом на коленках. Не существует стандарта по такой защите. Из-за этого в ней миллион дыр и ошибок.

На сайте магазина Epic Games Store защита работает по принципу "черного списка". Все адреса, что в него добавили - являются VPN адресами, а те, что НЕ добавили, таковыми не являются.

Учитывая, что существуют сотни тысяч хостинговых служб, добавить ВСЕ невозможно. Поэтому у нас стоит простая задача - найти адрес, которого нет в черном списке. Вам его искать не надо, - уже все давным-давно найдено. 

Берете малораспространенный или частный сервис и используете. Чаще всего для обхода блокировок используют программу SoftEther VPN Client. Официальный клиент можно скачать на гитхабе

Гитхаб тема

Либо на официальном сайте программы

Официальный сайт

Так как это некоммерческий продукт, его качество и скорость оставляют желать лучшего. Все будет работать МЕДЛЕННО. Наберитесь терпения. Отправляете код на почтовый ящик и следуете инструкции в полученном письме.

Забирать игры

Для того, чтобы забирать игры, вам подойдет любой VPN. Можете оставить медленный SoftEther VPN Client. Сайт не проверяет на наличие хостинговых служб. Нет черных списков. Можно использовать ЛЮБОЙ удобный для вас сервис. Сам юзаю достаточно быстрый российский бесплатный TunnelBear. После событий февраля 2022 года они увеличили объем бесплатного трафика до 10гб, чего более чем достаточно для любых манипуляций с обходом запретов.

Игры, забранные после смены региона аккаунта, останутся у вас навсегда.

Никакой головной боли. Никаких обид, что вас кто-то обделил вниманием.

Раз вы дочитали до конца, напоминаю - впереди большая раздача игр. Берите все, что можете. Лучше в 5 экземплярах. Наверняка есть десятки друзей, которые не умеют пользоваться интернетом и настраивать свои аккаунты. Поделитесь нажитым непосильным трудом. Всем удачи и хорошего настроения

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

epic games store bethesda fallout
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
67
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
59
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
3
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
3
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
7
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
5
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
1
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
33
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
12
Зеленский заявил, что для подготовки контрнаступления нужно ещё дополнительное время
+
Украинские бойцы пожаловались на сны с российскими танками и артиллерийскими обстрелами ВС РФ наяву
10
Британия летом начнёт обучение украинских лётчиков
1
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
56
Зеленский отреагировал на обещания Трампа закончить боевые действия за сутки своего президенства
7

Популярные статьи

Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
23
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
18
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
5
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
4
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
10
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
1
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+

Сейчас обсуждают

АNDREЙ ²º¹¹
19:42
Чтоб наступать, надо собрать кулак, а как его собрать если скопление более 5 танков и более батальона пехоты сразу накрывается, хохлы просто не могут до кучи собрать штурмовую группу вот и пытаются по...
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
Артём Николаев
19:40
Поэтому херачить надо с постамента, как у памятников. И угол наклона будет норм для максимальной дальности. Лайфхак ёпта!
Российский Т-54\55 может примерить на себя роль "САУ", с дальностью ведения огня до 15 000 метров
Руслан Знамов
19:34
с высоты 1.75 метра, человек не увидит дальше чем 4.5 км, ибо искривление планеты )
Российский Т-54\55 может примерить на себя роль "САУ", с дальностью ведения огня до 15 000 метров
Руслан Знамов
19:32
я на это очень надеюсь, желаю лицезреть такое событие на нашем небосклоне !
Видео: тизер атмосферного платформера Water Fall про странный мир без воды от российской студии Come On
Кирилл Казанский
19:32
Езжай уже домой, плоскомордый, пока депортировать не начали
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Кирилл Казанский
19:29
Если перекроют, гнать всех казахских гастеров изРоссии.
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Waramagedon
19:23
Лучший поуф твои личные фото. Телефон не раздает впн изменённыйи днс
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
Шишенбекстор
19:20
3060 хорошая карта, тянет всё на ультрах в фхд
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
Просто Хомяк
19:19
Они далеко небесполезные, но их относительно мало у укров. Вообще любую систему ПВО можно перегрузить, тем более такую немногочисленную и с упором на наземную составляющую.
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
andruhsss
19:17
Народных карт больше не будет
AMD Radeon RX 7600 заметили на сайте канадского ритейлера с ценой около 330 долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем