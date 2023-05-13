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"Получилось, как получилось", именно так можно описать череду случайностей и глупостей, что произошло летом 1812 года. Гениальный план и планирование разбились о русскую действительность и бескрайние просторы.

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Предисловие

Ознакомился с огромнейшим числом работ по данной тематике, начиная со школьного учебника и заканчивая теориями заговора о Великой Тартарии. В официальном описании никогда не упоминается, почему Наполеон пошел на Москву, а в альтернативном варианте притягивают за уши миллион "правдоподобных" фактов. Но реальность более прозаична. Так как текст написан для широкого обозрения, а не научная работа, в нем будут использованы "дворовые высказывания" и "упрощенная лексика". Только так можно подчеркнуть и описать основные события Отечественной Войны 1812 года.

Диспозиция России

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В 1807 году подписан Тильзитский мир. Сейчас это город Советск в Калининградской области России. Александр I и Наполеон целуются в десны и клянутся в "вечной" дружбе. И это не фигура речи. Дружба с Францией настолько сильна, что к 1812 году весь высший свет Санкт-Петербурга говорил исключительно на французском языке. Но у договора была обратная сторона. Столица Российской Империи была торговым городом. Более половины товаров роскоши ввозились из Великобритании. По договору Франция накладывала полное эмбарго на такую торговлю.

Диспозиция Франции

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С похода в 1799 году в Египет, Наполеон Бонапарт постоянно ведет войны с Великобританией и ее союзниками. С марта 1805 года начинается резкое ухудшение отношений двух стран, что влечет за собой принятие суровых мер и блокады острова. К этой блокаде присоединяются все сателлиты и побежденные народы. Одним из последних стал царь Александр I. Но русский правитель нарушает условия договора и вызывает на себя гнев императора Европы. Мы пропустим историю с Польским королевством, династическим браком и прочие мелочи. У Бонапарта есть веский повод вторгнуться в Россию.

Великая Армия

В этом месте и начинается основная причина захвата Москвы. В 1811 году население России составляет примерно 40 млн человек. Франции около 30 млн человек. Великобритании (только острова)18,5 млн человек. Испании 11 млн человек.

Для покорения Испании (с ее 11 млн человек), Наполеон вынужден использовать около 250 тысяч штыков. Для быстрой победы над Россией он собирает около 600 тысяч человек со всех уголков Европы. Это самая большая по численности армия до начала XIX века.

Пандемия испанского гриппа

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Мало кто знает, но это самая большая пандемия в истории человечества, унесшая жизни по разным оценкам от 17,5 до 100 млн человек. Это больше, чем все потери от Первой мировой войны. Основной причиной пандемии называют переселение больших масс людей из разных регионов. Для Пэдро из Мехико, грипп - это сопли и пара дней температуры. Педро каждый год болел гриппом и у него выработался иммунитет. Но вирус, что безопасен для Пэдро, смертелен для Ганца из Гамбурга. Испанский грипп стартовал в 1918 году, когда люди с разных континентов обменялись разными штаммами болезни.

Начало конца

Великая армия состояла из множества народов с разным иммунитетом. Она шла в новые регионы с новым климатом. К началу Бородинского сражения, от болезней, Армия Наполеона потеряла около 30% своей численности. По разным оценкам, за всю военную кампанию в России, от небоевых потерь (голода, болезней) Французы потеряли до 70% своей армии. Причем, большая их часть пришлась на первые два месяца. Великая Армия убивала сама себя быстрее, чем ее противник.

Планы Франции

Нет ни одного упоминания, что французы планировали идти на Москву или Санкт-Питербург. Нет ни одного мемуара, где генералы Наполеона рассказывали о подготовке захвата города. Из-за такой пустоты появилось огромнейшее число теорий и инсинуаций. О том, что было в голове у полководца свидетельствуют только косвенные признаки:

Наступление шло узким фронтом Базы снабжения не были готовы к длительному походу Наполеон несколько раз ждал посланника от Александра I с предложением о перемирии (мире)

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Все косвенные признаки говорят о том, что французский Император желал генерального сражения и быстрого окончания кампании. У него не было планов вторгаться вглубь страны.

Планы России

Есть хорошее произведение Льва Николаевича Толстого "Война и мир". Хоть она и написана через 50 лет после событий, но достаточно точно передает дух всего происходящего. Александр I и его генералы также не были готовы к полномасштабному вторжению. До сдачи Москвы все действовали "по ситуации". Ни у кого не было никакого плана.

Российская армия была разделена на несколько корпусов:

Михаил Богданович Барклай-де-Толли - истинный российский генерал, родом из родной Шотландии. Находился в Вильно и прикрывал подступы к столице. Номинально являлся главнокомандующим.

Пётр Иванович Багратион - истинно российский генерал, родом из любимого Дагестана. Находился в Белоруссии и отвечал за центральную дорогу на Москву.

Александр Петрович Тормасов - коренной Москвич. Именно его действиям мы обязаны победе в войне 1812 года. Он не принимал участия в полномасштабных сражениях, но именно его кавалеристы морили голодом французов и уничтожали фуражиров.

Павел Васильевич Чичагов - родом из Питера. Незаслуженно забытый адмирал Дунайской флотилии. Именно он не дал французам пройти на хлебородные поля Украины. Именно его арьергарды сражались у реки Березены, где Наполеон выскочил из окружения. В чем его и обвинили.

Хроника событий

Как же много интерпретаций у данного вторжения. Каждый автор подчеркивает значимость своего видения. В советские времена одни и те же действия командующих описываются по-разному. Но, если рассказывать вкратце:

12 июня 1812 года, войска Наполеона вторгаются 3 колоннами. Ударная сила, во главе с самим императором, идет на сближение с группировкой Барклая-де-Толли. Ему нужно генеральное сражение. В зависимости от интерпретации, русский главнокомандующий "трусливо отводит свои войска", "совершает искусный манёвр", "идет на объединение сил с Багратионом".

Сидит, значить, Михаил Богданович над картой.... Хмммм... Передо мной ударные силы с 228 тысячным контингентом во главе с лучшими генералами.... Что же мне делать? Смогут ли мои 120 тысяч им противостоять? Буду ли я трусом, если уклонюсь от столкновения? Так! Все по коням! Мы совершаем манёвр!

Горячий дагестанский князь видит перед собой маневры вспомогательного корпуса Принца Эженде Богарне и решает ударить ему во фланг с юга.

В это время в армии Наполеона начинаются проблемы со снабжением и болезни. Ему жизненно необходимы новые базы снабжения и источники провианта. Южный фланг во главе с Жерома Бонапартом упирается в корпус Тормаса и его легкую кавалерию. В крупных стычках русские проигрывают, но в мелких - всегда на шаг впереди.

Наполеону СРОЧНО нужно генеральное сражение. Его армия таит на глазах. Из-за сложностей на южном фланге, туда отправляются подкрепления. Армия Багратиона зажата у Смоленска.

С криком "Наших бьют!" Барклай-де-Толли идет на подмогу Багратиону. И тут снова разные интерпретации. Одни говорят, что главнокомандующий сразу шел на объединение двух армий (и оставлял дорогу на Питер), другие, - шел на подмогу. Но как бы там ни было, у Смоленска 2 армии объединились.

Мне нужно ГЕНЕРАЛЬНОЕ сражение, сказал Наполен и пошел на юг к Смоленску.

После этого маневра, ни о каком захвате столицы и речи быть не могло.

Объединенные силы принца и императора составляли около 250 тысяч, против 160 тысяч русских.

Все по коням! Прошептал Михаил Богданович и ускакал в закат.

Мне нужно ГЕНЕРАЛЬНОЕ сражение, сказал Наполен и поскакал за ним.

Долго ли коротко ли, но за 75 дней, пешком, с ужасным снабжением, с болезнями, Наполеон дошел до деревушки Бородино. К этому моменту он уже прошел около 800 км пешком и потерял около 180 тысяч человек. Причем, около 150 тысяч погибли не в бою. Сказать, что армия была деморализована - это ни чего не сказать. Люди были истощены.

Кто победил при Бородино?

Глубинный народ часто не понимает некоторых условностей. У него есть либо белое, либо черное. Понятие "победил", для него, должно быть четким и однозначным. Из-за этого есть некоторые кривотолки в данном событии. Тот, за кем осталось поле боя и является победителем. Поле боя осталось за Бонапартом. Этим часто пользуются псевдоисторики.

Пётр Иванович Багратион погиб на Бородинском поле

Наполеон ежедневно нес небоевые потери в 2-3 тысячи человек. Его армия была истощена. Проблемы с логистикой и скорое наступление холодов. Путь от Немона до Бородино занял 75 дней. Точно такой же путь обратно - и на календаре конец ноября. Битва добавила к часикам еще две недели. А цели не достигнуты. Французы проигрывали время. Все остальное довершит голод и болезни. Именно тут и есть победа русских при Бородино. Они отняли время, которого не было. После этой битвы у Наполеона не оставалось ни каких вариантов на развитее событий. Вся инициатива полностью переходила в руки Кутузова.

Генеральное сражение

Кто-то считает, что победа на поле боя - это победа в войне. Проигравшая сторона выйдет с белым флагом и подпишет любой договор. Но в случае с вторжением 1812 года основным полем сражения были болезни и голод. По независимым исследованиям, в походе, Великая Армия потеряла 7 человек из 12 не на поле боя. В сражениях погибли только 1 из 12. Причем, основные потери были в первые два месяца (а не зимой, как думают некоторые).

Захват Москвы

Это шаг отчаяния. После генерального сражения до столицы было 700 верст по бездорожью. До Москвы чуть больше 100. Великий полководец ждал, что проигравшие приползут на коленях и попросят пощады. Картина, где император ждет ключи от Москвы, так же всем известна.

Захватив Москву француз все еще ЖДАЛ весточку от Александра I и УЖЕ понимал, что компания проиграна. У него не было вариантов дальнейшего развития событий

Захват Москвы - это случайность. Череда мелких ошибок:

Слишком большая армия Проблемы с логистикой Ужасные российские дороги Избегание генерального сражения Барклай-де-Толли Болезни Растянутые коммуникации

На поле боя он был богом. Но до этого поля боя нужно было довести свою армию по чужим дорогам.