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Король-комсомолец. Под таким именем, король Румынии вошел в историю. Полководец без армии спас миллионы солдат от неминуемой гибели и бессмысленного кровопролития. Советская Россия крайне негативно относилась к лицам царских кровей, но для Михая I сделала исключение.

Предисловие

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После первой мировой войны в Европе было неспокойно. Страны делили былое величие старых империй. К Румынии присоединяются части нынешних Молдовы, Украины и Болгарии. В 1925 году отец Михая I уезжает заграницу со своей любовницей, что вызывает грандиозный скандал. Дед Кароль I отлучает сына от престолонаследия и назначает будущим королем Румынии Михая I, которому на тот момент всего 4 года. К молодому королю приставляются Регенты из министров, военных и богатейших людей страны. В 1938 году влияние Германии на румынские националистические партии усилились. Кароль I вынужден отдать приказ о казне нескольких лидеров пронацистского движения "Железный легион". Годом позже, Румыния отторгает Бессарабию и Северную Буковину в пользу СССР. Далее теряет территории в пользу Венгрии (по Второму Венскому арбитражу) и Болгарии (по Крайовскому мирному договору). Череда событий приводит к свержению монархии. К власти приходит пронацистский маршал Ион Антонеску.

Румыния и Германия

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К лету 1941 года Румыния полна решимости вернуть Бессарабию и Северную Буковину. Австрийский художник пообещал в этом посодействовать. От Румынии немецкий Рейх получает продовольствие и самое большое месторождение нефти в Европе. Обоюдовыгодное соглашение двух диктаторов.

Пленные румыны

В советском сленге имело устойчивое выражение. Оборванный, голодный, замерзший. Под Сталинградом румынские части понесли наибольшие потери. Именно через дивизии румынского королевства прошлись советские части, окружая немецкую группировку. Общие безвозвратные потери составили 454 000 человек (без учета пленных и раненых). Для понимания этой цифры, стоит упомянуть, что в 1940 году общая численность вооруженных сил Румынии была менее 100 000 человек.

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Королевские династии Европы

Все слышали про королеву Елизавету II из Великобритании. О ее подвигах во Второй мировой войне. Но на самом деле, королевских династий значительно больше. Практически каждая европейская держава имеет своих представителей голубых кровей. Но правда жизни такова, что все они покинули свою родину с приходом нацисткой Германии. Покинули свой народ и уплыли в более безопасное место. В противовес этому, Михай I остался у себя на родине. Подчеркну - остался у себя на родине после военного государственного переворота. Остался у себя на родине, после прихода нацистов.

Расстрелы в Одессе

В августе 1944 года советские войска вступают на территорию Румынии. Правящие круги ищут способ заключить "сепаратный мир" с западными державами. Американцы не против такого мира, но с обязательным условием. Румыния должна заключить мир с Советской Россией и только после этого будет диалог. Антонеску категорически против таких переговоров. Что бы понять причины, стоит вернуться в 1941 год. 22 октября 1941 года в Одессе происходит взрыв в военном штабе румынского командования. В отместку за инцидент Антанеско отдает приказ о расстреле 25 000 жителей города. Также, по его личному указанию, идут чистки коммунистов, евреев, цыган. Задокументировано, что силами румын в Советской Украине уничтожено около 300 000 евреев. Против Красной армии Антонеску готов стоять до конца.

Военный переворот

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23 августа 1944 года Михай I пригласил Антонеску во дворец и предложил заключить перемирие со Сталиным, на что получил категорический отказ. После чего молодой король санкционировал военный переворот в стране и арестовал Антонеску. В тот же день, Румыния объявила о своём выходе из войны, а 25 августа объявила войну Германии.

Мужество

Для некоторых читателей может показаться, что советские силы наступали, объединённые германо-румынские силы были разбиты и вопрос предрешен. Но стоит уточнить, что в Румынии находилось единственное крупное месторождение нефти, стратегически важный ресурс для Германии. В стране находились одни из самых боеспособных частей вермахта. Захват королевского дворца в столице и уничтожение всех восставших - это дело пары дней. У короля не было боеспособной армии. Ему не чем было ответить стоявшим гарнизонам в столице и ближайших окрестностях. Но и это еще не все. До этого переворота ни одна страна в гитлеровской коалиции не выходила из нее. Никто не знал какие будут последствия. Как Германия ответит на такой шаг.

Годы правления

Номинально у власти был с 1927 по 1947 года. Но по факту, руководил страной с 25 августа 1944 по 30 декабря 1947. Сначала был слишком юн. Потом военный переворот Антонеско. Потом социалистическое влияние. И недоверие переходного правительства.

25 августа 1944 года, в момент переворота, будущему кавалеру ордена Победы было 23 года.

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Награждение

Михай I дал толчок на разрушение фашисткой коалиции. Он был первым, кто вывел свою страну из-под влияния австрийского художника, чем стал примером для других стран. Именно он запустил череду сепаратных перемирий между сателлитами Германии и Антигитлеровской коалицией. Но стоит уточнить, что многие страны до мая 1945 года так и остались во власти Германии, они не предприняли никаких шагов для установления мира в своей стране.





Мемориальная доска





Король-комсомолец

После окончания Второй мировой войны Румыния оказалась в сфере влияния Советского Союза. Королевский дворец и народный пролетариат были несовместимы. Героя Победы попросили удалиться в закат. Молодой король переехал в Швейцарию и жил там до падения железного занавеса. В 90-х годах Михай I посетил свою родину, но новое правительство было не радо его возвращению. В Румынии опасались очередного переворота в пользу короля и не жаловали его присутствие в стране. С приходом демократических сил в 1997 году Михаю I вернули гражданство Румынии и пригласили в страну.

Парад победы

В 2005 и в 2010 годах Михай I посетил парад победы в Москве. Он единственный из кавалеров ордена Победы, кто принимал участие в столь знаменательном событии в Российской Федерации.











