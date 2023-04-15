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Любой москвич знает, что Москва основана Юрием Долгоруким... Точнее, первые упоминания города были связаны с его правлением. Ипатьевская летопись пишет о встрече князя Юрия Долгорукого с друзьями и союзниками в некоем местечке Москове в 1147 году.

Шел 1066 год

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5 января 1066 года скончался Эдуард Исповедник, предпоследний англосаксонский король Англии. На смертном одре он меняет свое завещание. Вместо Нормандского герцога своим наследником назначает Гарольда II Годвинсона. Помимо английской родословной, он был женат на дочери короля. Решение принятое народом, но не понятое соседями.

14 октября 1066 года последний англосаксонский король убит в Битве при Гастингсе. На престол взошел тот самый Нормандский герцог, обделенный престолом. Англосаксонское правление на Туманном Альбионе официально закончилось. Нормандский герцог, впоследствии, стал Вильгельмом Завоевателем. Одна династия закончилась, другая началась.

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Маленькая история в тысячах верст от Москвы. Но тут важны подробности. У Гарольда остались наследники... Официальные претенденты на престол. Двое сыновей, чья история теряется в веках, и дочка, красавица Гита.

Брак, заключенный на небесах

Род Рюриковичей, по нормандской теории, происходит от датских Скьёльдунгов. Именно у своего дяди Свена Эстридсена, короля Дании, молодая принцесса находит убежище. Датские короли считали Рюриковичей родственной ветвью и поддерживали с ними хорошие отношения. Рюрики тут конечно не при чём... Мать Свена Эстридсена и тетка Владимира Мономаха были сестрами. Отдать принцессу замуж дружественному князю - большая редкость. В большинстве своем, невесты выступали заложницами для заключения мира между враждующими сторонами. Владимир также получал огромнейший политический вес в глазах других князей Древней Руси. Он напрямую роднился с королевской кровью одной из крупнейших держав. Князья на Руси хоть и были царствующими особами, но это мелкие феодалы с небольшими наделами земли. На их фоне Владимир Мономах получал уважение и статус, а его дети - каплю настоящей королевской крови. Союз был взаимовыгодным и послужил толчком к будущему доминированию ветви Мономахов. Но и это еще не все. Союз с Гитой укреплял политический союз Рюриковичей с датскими и немецкими ветвями против Польского короля Болеслава, претендента на Киевский престол. Очень много звезд сошлось на небе для создания такого брака и дальнейших событий.

Гита Уэссекская

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Дочь последнего англосаксонского короля. На момент гибели отца ей было 12 лет ... Немного поскитавшись по немытой Европе, в период между 1073 и 1075 годами выходит замуж за Вальдемара, конунга Рутении, он же Владимир Мономах. Не самый завидный жених, без прав на престол. Всего лишь переяславльский князь, даже Чернигов был вынужден уступить из-за усобиц, а о главном месте в Киеве он и не мечтал.

Первенцем стал Мстислав Владимирович, он же Харальд, названный в честь своего деда. Он же Великий Князь городов Древней Руси.

он же Харальд, названный в честь своего деда. Он же Великий Князь городов Древней Руси. Третьим сыном и наследником, после Мстислава, стал Ярополк Владимирович , он же великий Князь Киевский.

, он же великий Князь Киевский. Пятым сыном и наследником, после Ярополка, стал Юрий Владимирович, он же Долгорукий, он же основатель Москвы.

То есть, сын англосаксонской принцессы, наследницы трона, основывает град столичный. История любит сарказм и шутки.

Статус при дворе

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В исторических хрониках мало упоминаний Гиты Уэссекской. О ней практически ничего неизвестно. Впрочем, как и об истории земель русских. Но есть одна черта, которая говорит о многом. Об ОЧЕНЬ многом. Это единственная княжна на престоле Древней Руси, что после свадьбы не крестилась в православие и не поменяла свое англосаксонское имя. Это единственное исключение в династии Рюриковичей. Такое могло быть по исключительной привилегированности особы царских кровей.

Влияние на княжества Древней Руси

Опять-таки, из-за скудности информации и упоминаний, особых фактов о ней мало. Есть одна особенность, снова подчеркивающая ее значимость. Внук Гиты Уэссекской князь Изяслав, в крещении Пантелеймон, имел хранителем великомученика Пантелеимона на своем шлеме. Имя никогда ранее не встречавшееся в княжеских родах. После этого, на Руси, почитание святого распространилось гораздо сильнее, чем на западе. Этому святому молилась Гита, когда ее старший сын Мстислав Владимирович (отец Изяслава) был тяжело ранен на охоте. Маленькая черта, говорящая о статусе женщины и ее влиянии на христианство. Сегодня Пантелеимон является одним из главных святых Русской Православной Церкви. Почитается значительно сильнее, чем на Западе

Датировка смерти

Существует две даты. Первая - это упоминание самим Владимиром Мономахом о смерти матери Юрия Долгорукого 7 мая 1107 года (но там не указано имя, есть вероятность, что речь идет о второй жене). Второе - 10 марта 1098(99) года приводится в исследовательских работах Назаренко (тут так же нет четкого доказательства). Если вторая дата является истинной, может быть, что Юрию Долгорукому было на 10 лет меньше, чем принято считать. Его братья и сестры от второго брака отца также становятся моложе.

Древняя Русь на международных путях

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В 2001 году в свет выходит фундаментальная работа за авторством А. В. Назаренко, в которой пересматриваются некоторые особенности истории Древней Руси. Пересматриваются настолько сильно, что научное сообщество выпало в осадок. Многие современные авторы, пользуясь этой работой, пересматривают родственные отношения князей, это же касается Юрия Долгорукого. Согласно этим интерпретациям, Юрий Долгорукий не является сыном англосаксонской принцессы, а появился от второй жены Владимира Мономаха, чье имя, предположительно, Ефимия. Кто она и откуда - никто не знает.

В доказательство своей правоты Назаренко приводит несколько косвенных доказательств:

Часть детей Владимира Мономаха называется славянскими именами, другая часть - греческими. Из этого делается вывод, что у них разные матери. "Патамучто" Следующим фактом указываются заупокойные списки монастыря святого Пантелеимона в Кёльне (Германия), где встречается имя Гиты, ушедшей в мир иной 10 марта 1098\99 года. (год не указан, он берется из хронологии написания между 1097 и 1104, а так же не указано, из какого рода и откуда эта женщина). Единственное уточнение - это произошло на Святой земле во время первого крестового похода. Упоминается жизнеописание настоятеля этого монастыря в Кельне, в котором явно указывается, что настоятель точно знал о существовании Гиты Уэссекской (единственный достоверный факт из всего исследования, на основании которого строится вся трактовка всех событий и родственных связей). Гита Уэссекская была набожным человеком и считала своим покровителем святого Пантелеимона (имя внука и продвижение церквей)

Из этих наблюдений делается вывод, что Гита из заупокойных списков, скончавшаяся на Святой земле и Гита Уэссекская из Киева - это один и тот же человек.

Несостыковки в истории Древней Руси

Стоит отметить, что у ВСЕХ авторов, пишущих о Древней Руси, огромное число пробелов, логических дыр и желание натянуть сову на глобус. Так что работы Назаренко и его теории имеют право на существование. До сих пор неизвестно, когда родился Юрий Долгорукий. Если верить теории А. В. Назаренко - это произошло после 1099 года. Правда, согласно этой теории, есть некоторые нюансы.

Так, у второй жены было 6 детей, появившиеся на свет между 1099 (это минимально возможный год для увязки всех события и выстраивания теории) и 1107 годами, когда Мономаху было около 50 лет. (6 малюток за 7 лет, когда за предыдущие 25 лет получилось только пятерых) Это дети с греческими именами. Годы рождения привязаны к событиям с ними упоминаемыми:

Мария (Марица) Владимировна (1099) в 12 лет была отдана замуж и в 13 лет родила. Евфимия Владимировна (1103) в 11 лет была выдана замуж, возвращена отцу за измену мужу, и в 13 лет родила. Агафия Владимировна (после 1104 до 1107) в 12 лет была выдана замуж и в 14 лет родила (если родилась в 1107, то в 10 и 12 соответственно) Юрий Владимирович (1100) Долгорукий в 17 лет руководил дружиной в походах на половцев (при наличии более опытных старших братьев) Роман Владимирович (1101) женился в 12 лет, с 15 лет князь Волынский, погиб в 17 лет. Андрей Владимирович (1102) женился в 15 лет, князь Волынский в 17 лет.

Если учитывать возраст Агафии, то 6 детей за 5 лет. Теоретически, такое возможно, только у старших детей от Гиты Уэссекской не было таких крайностей. До 17 лет никто из них не был замечен ни в каких летописях. В дискуссиях историков допускается, что девочки могли быть отданы замуж в 12 лет и родить в 13... Это маловероятно, но возможно. Сансе Старк из "Игры престолов" на момент свадьбы с Джофри 12 лет.

Участие в первом Крестовом походе

Самая слабая часть в интерпретации событий. Жена Владимира Мономаха была верующая женщина. Ее влияние на Древнерусскую Церковь было огромно. Теоретически, она могла участвовать в Крестовом походе. Тут самое большое натягивание совы на глобус. Первый крестовый поход очень хорошо задокументирован. Каждый третьесортный рыцарь из деревни хотел прославиться и вел записи всего происходящего. Сохранилось огромнейшее число документов. Вероятность того, что Гита Уэссекская из Киева, одна из самых влиятельных женщин Европы, не была упомянута хоть в какой-то хронике, но упомянута в списках монастыря в Кёльне, крайне маловероятно. Более того, она слишком заметная фигура, чтобы ее отпустили без свиты. Но ни в одном жизнеописании нет ни единого упоминания Гиты Уэссекской или витязей из княжеской дружины.

Интерпретации рождения детей

И тут самое забавное.... Участие Гиты Уэссексой в крестовом походе никак не меняет тот факт, что все 11 детей Владимира Мономаха были от одной женщины. Единственным оправданием разделения являются греческие и славянские имена . Но у старшего сына Мстислава Владимировича при двух женах разного происхождения имена детей не имели никакой закономерности и привязки.

Генеалогия

Прабабушка Александра Невского и последующих князей до Ивана Грозного. Вне зависимости от даты смерти подавляющее число историков считают именно ее матерью основателя Москвы и других известных личностей Руси







Бабушка датских королей, а вместе с ними и многих побочных ветвей всех королевских домов Европы до сегодняшнего дня.

Послесловие

В древней истории много интересных страниц. Много событий и фактов. Много неожиданного и необъяснимого. Старайтесь побольше читать и узнавать что-то новое.

Теперь ты знаешь чуточку больше



