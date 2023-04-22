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Люблю историю. Люблю собирать информацию из множества источников и структурировать ее. На договор между Советской Россией и Гитлеровской Германией вылиты огромные объемы нечистот. Более того, даже защитники советской власти не могут объяснить, что на самом деле произошло. Многоходовочка с огромным числом взаимосвязанных нитей. Именно в такие моменты начинаешь гордиться своей страной и ее лидерами.

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Предисловие

Многие любят называть Сталина и Советскую Россию пособницей Гитлера, мол она 2 года с ним дружила и помогала всем чем только можно, против сил света и радуги. Причем, чем дальше от эпохи, тем больше "секретных документов и домыслов от диванной аристократии". Хочется привести 5 взаимосвязанных фактов, что рисуют мироустройство конца 30-х годов XX века и отображают действительность.

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1. Нападение на Перл-Харбор

Длинная череда событий, начавшаяся в мае 1939 года. Английские и французские представители приезжают в Москву для ведения переговоров о возможном союзе против Германии. Вторая Мировая Война еще не началась, но все уже знали, что она не за горами. Гитлеровская Германия вела крайне агрессивную политику вокруг своих соседей. В эти же дни начинаются бои на Халхин-Голе. Небольшие столкновения между экспедиционными войсками Японии и экспедиционными войсками Советской России в степях Монголии на границе Китая. Пик сражений приходится на 20 августа 1939 года. Именно в это время идут активные переговоры между Германией и Россией. 23 августа подписывается Пакт Молотова - Риббентропа, а в это время в 3000 км от Москвы генерал Жуков вводит механизированный кулак для окружения японской группировки. Некоторые могут сказать: "Ну бывают совпадения"... Это совпадение только для тех, кто не знает, что Германия и Япония подписали антикоминтерновский "пакт" против Сталина. И по абсолютной случайности, одна из сторон этого пакта подписывает документ со Сталиным, а вторую поставили в неприличную позу на одной неделе. После чего Япония разорвала дипломатические отношения с Германией и вышла из пакта. На острове восходящего солнца начался политический кризис и сменилась власть в правительстве. Вместо партии, покровительствующей сухопутным войскам, пришли лоббисты морского флота. Вместо нападения на Дальний Восток в 1941 году, морская партия выбрала удар по американской базе.

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2. Прибалтика и секретный протокол

Очень интересный термин, используемый в западной прессе и либерально настроенной общественности. Для начала стоит определиться с понятиями:

Оккупация - занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории.

Аннексия - насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке.

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Сепаратизм - стремление к отделению, обособлению. Это особый тип политических и иных движений или направлений, призывающий и ведущий к отделению части территории от государства. Подобные движения происходят на фоне гражданских волнений и имеют целью отделение территории от государства. Это может быть автономия в государственных границах, присоединение к другому государству или создание самостоятельного территориального образования с собственными границами и независимым управлением.

В дополнительном соглашении, которое любят мусолить, возвращались восставшие и отделившиеся территории. Там нет ни пяди земли, которая не входила в Российскую Империю до революции. Более того, все возвращенные территории получили заметно большую автономию, чем была до прихода советской власти.

Но товарищ Ленин подписал "Декрет о независимости"! Он сказал, что "Добби свободен".

Министры иностранных дел Прибалтийских республик подписали "Пакт о взаимопомощи", а после попросились в состав советских республик.

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Но Советская Республика ввела свои войска! Она принудила подписать все документы!

Во время объявления независимости шла гражданская война, а на территории Прибалтики стояли войска Германии, а после силы Антанты. Такую "независимость" также добровольной не назовешь. Или это другое?

Раздел Польши.... Самый большой казус в истории. 1 октября 1938 года польские войска участвовали в разделе Чехословакии и вошли в Тешинскую область, присоединив ее к своим территориям. Менее чем через год с ней произошло то же самое.

Польские танки в Чехословакии



3. Торговля

Прежде чем освещать, стоит упомянуть два момента:

Общий внешнеторговый оборот СССР в 1938 году был примерно 210 (импорт+экспорт) млн рублей. В 1940 году составлял 1900 (импорт+экспорт) млн рублей

Ни Германия, ни Великобритания в 1938 году не были лучшими друзьями СССР. Обе коалиции поддерживали эмбарго и товарооборот держали на минимуме.

До 1939 года, CCCР всеми возможными способами старался выйти на международный рынок. Давала преференции и скидки на свои товары. Основным вариантом торговли были кредиты. Страна отдавала товар, получала за него деньги, но выручка оставались в стране получателя, они становились залогом и гарантом следующих операций. Подавляющее число стран избегало торговых операций. Советское министерство иностранных дел вело переговоры со всеми крупными игроками. Чтобы понимать суть вопроса - Советская Россия хоть и была самостоятельной во многих вопросах, но технологическое отставание было колоссальным. Единственный вариант - это ввозить технологии. А ввозить их можно было только по торговым каналам.

19 августа 1939 года, как жест доброй воли и серьезности намерений, Германия согласилась заключить торговое соглашение. По нему в Германию отправляли продукты сельского хозяйства, руду и нефтепродукты, а в обмен ввозились станки, оборудование для нефтянки, горнопроходческое оборудование, локомотивы, турбины, электростанции, образцы самолетов, танков, артиллерии. За один год в Советскую Россию поступило новейшего оборудования и технологий больше, чем за предыдущие 10 лет от всех стран вместе взятых. Именно на нем ковалась будущая мощь Советской Армии. Ни Англия, ни Франция не дала столько.

Моральная сторона вопроса - очень часто любят упоминать про помощь одной из сторон. И забывают упомянуть:

Летом 1939 года США возобновляет торговое соглашение с Японией на поставку оборудования, нефтепродуктов и железного лома, когда Япония УЖЕ воюет с Китаем. А потом переметнулась на другую сторону.

15 марта 1939 года, когда немецкие войска шагали по Праге, английские и немецкие промышленники делили сферы влияния в Европе по Дюссельдорфскому соглашению. Бизнес и ничего личного.

4. Технологии

Договор с Германией открыл дорогу советским инженерам в конструкторские бюро многих немецких военных концернов. Советские комиссии посетили заводы военной и химической промышленности, ознакомились со многими образцами вооружения. Были получены образцы и документация:

По авиации 35 образцов самолётов, приборы для определения нагрузок на управление самолётом, винты и поршневые кольца для авиамоторов, таксометры, высотомеры, самописцы скорости, система кислородного обеспечения на больших высотах, сдвоенные аэрофотокамеры, приборы для слепой посадки и другие приборы для самолётов, самолётные аккумуляторы, клепальные станки-автоматы, бомбардировочные прицелы, самолётные радиостанции с переговорным устройством, стенды для испытания моторов, комплекты фугасных, осколочно-фугасных и осколочных бомб, радиопеленгаторы, 50 видов испытательного оборудования и многие другие изделия для авиационной промышленности.

По военно-морскому флоту недостроенный крейсер «Лютцов», 5 кораблей двойного назначения, компрессоры высокого давления, рулевые машины, гребные валы, моторы для катеров, судовая электроаппаратура, вентиляторы, судовое медицинское оборудование, освинцованный кабель, насосы, системы для уменьшения воздействия качки на морские приборы, оборудование для камбузов, корабельной прачечной, хлебопекарен, аккумуляторные батареи для подводных лодок, орудийные корабельные башни, стереодальномеры, 88-мм пушка для подводных лодок, оптические квадранты, перископы, фотокино-теодолитная станция, пять образцов мин, бомбомёты для противолодочных бомб с боекомплектом, противотральные ножи для мин, параван-тралы, гидроакустическая аппаратура, теодолиты, магнитные компасы, чертежи линкора «Бисмарк», 406-мм и 280-мм трёхорудийных корабельных башен и многое другое.По сухопутной артиллерии два комплекта тяжёлых полевых гаубиц калибра 211-мм, новейшие противотанковые орудия, батарея 105-мм зенитных пушек с боекомплектом, дальномеры, прожекторы, приборы для управления огнём, 20 прессов для отжима гильз, образец среднего танка Т-III, полугусеничные тягачи, дизель-моторы и прочее.



Прочее оборудование для лабораторий, костюмы химической защиты, в том числе огнестойкие, противогазы, портативные приборы для определения отравляющих веществ, фильтропоглотительные установки, образцы радиосвязи для сухопутных войск, дегазирующее вещество, автомашину для дегазации, кислородно-регенеративную установку для газоубежища, огнеупорные, антикоррозийные и специальные корабельные краски, образцы синтетического каучука и другие.

Советская Россия сделала гигантский скачок в развитии во многих отраслях .

5. Выход на мировую арену

Сегодня многие смотрят на Советскую Россию через призму Сверхдержавы 60-х годов XX века. Правда жизни такова - до пакта это была страна третьего мира, которую никто не воспринимал всерьез. Во время Мюнхенского сговора, Сталин - единственный, кто возражал против раздела Чехословакии. Помимо 4-х гегемонов (Англия, Франция, Германия, Италия) в разделе участвовали страны поменьше (Польша и Венгрия). Мнение Советской России никого не интересовало. На Московских переговорах (май-август 1939) для создания Антанты 2.0 (Франция, Англия и Россия), Запад был представлен обычными генералами без права заключать соглашения. После раздела Чехословакии, когда мир трещал по швам. Приехали. Три месяца говорили о погоде и уехали. Договоренности между Францией и Советской Россией о военной взаимопомощи помешала Польша, отказавшаяся пропускать красноармейцев через свою территорию. На трех важнейших военно-политических площадках мнения и предложения от Страны Советов были проигнорированы. Но пакт Молотова - Риббентропа поменял ВСЁ.

План «Вайс»

Часто можно встретить мнение, будто это Сталин и Гитлер напали на Польшу и развязали Вторую Мировую Войну. Если бы советский руководитель не подписал бы соглашение, то войны бы не было. И снова есть несостыковочка. План нападения на Польшу был разработан в апреле-июне 1939 года, задолго до переговоров и соглашения. Нападение на другую страну подразумевает некоторые подготовления. Нужно организовать линии снабжения, построить склады, накопить вооружение, обучить персонал, сформировать ударные кулаки, распределить обязанности... И все это делается не за 1-2 дня. Это подготовка нескольких месяцев. От решения Сталина никоим образом не зависело нападение. Это был решенный вопрос задолго ДО подписания. Но Мудрый Вождь мирового пролетариата вынес из такой ситуации максимум пользы для себя и своей страны.

Послесловие

В истории много интересных страниц. Много событий и фактов. Много неожиданного и необъяснимого. Старайтесь побольше читать и узнавать что-то новое. В событиях давно минувших дней огромное число фактов, которыми нужно и следует гордиться. Настоящих фактов, а не легенд и мифов от пропаганды

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