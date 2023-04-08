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Скоро Пасха. Святой и значимый праздник для христианства. Как и у любого большого праздника, у него есть свои символы. Для западных стран - это кролик и цыпленок. Для восточных - красное яйцо и куличи. Длинная история и народные поверия создали его таким, каким знаем его сегодня.

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В большинстве стран мира Пасха накладывается на более старые языческие обряды. Берет народные предания и совмещает с религиозными мотивами.

Пасхальный кролик

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Есть большое число историй в пользу выбора кролика как одного из главных символов Пасхи. Читая летописи о дохристианской мифологии, узнаешь, что приход весны обозначал обновление природы. После долгой зимы приходит время, когда растения пробуждаются и расцветают. Животные выходят из зимней спячки и начинают брачный сезон. Кролики являются особо плодовитыми созданиями и считаются символом возрождения. Началом нового цикла жизни.

Еще можно вспомнить пасхальных кроликов из древнегерманских традиций. Немецкое божество Эостра (Остара) было богиней рассвета, весны и плодородия. Празднования приходилось на день весеннего равноденствия. Символом богини был кролик — создание, отличающееся чрезвычайной плодовитостью. Культ Эостры существовал среди многих племен, осевших от средней и верхней Эльбы до Одера. В народном творчестве XIX века упоминают зайцев с пасхальными праздниками. Эти звери сопровождали богиню Эостры, неся светильники и освещая путь. Корни такой традиции исчезают в глубине веков, так как заяц был животным, сопровождавшим еще Афродиту в Древней Греции.

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Документы и упоминания о пасхальном кролике можно встретить уже в первой половине XVII века. В 1682 году получает распространение легенда о кролике, откладывающем яйца и прячущем их в саду. Одной из «величайших радостей детства» считали Пасхального зайца «Остерхазе» (нем. Osterhase). Кроличьи подарки ожидали так же, как подарков на Рождество. Из Германии традиция перенеслась в США и распространилась иммигрантами. Европейские поселенцы в конце XVII — начале XVIII века привезли с собой историю и традицию дарить детям марципановых зайцев. Смешение культур и народов обрастали новыми традициями и обычаями.

Пасхальный цыпленок

Является символом плодородия и новой жизни как в языческой, так и в христианской традициях. Еще они являются символом весны, так как зимой цыплята не появляются. Пасхальный цыпленок больше ориентирован на детскую аудиторию. В отличие от кроликов, цыплята непосредственно связаны с другим атрибутом пасхальной недели - красным яйцом. Как символ перерождения и весны. Во многих странах получили распространения цыплята из хлопка и шерсти.





Покраска яиц

Окраску яйца обычно связывают с именем римского императора Марка Аврелия. Полагают, что при его рождении, одна из домашних кур снесла необычное яйцо, помеченное красными точками. Прорицатели истолковали это как знак будущего императора Рима.

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По другой легенде говорится, что иудеи собрались на пир после смерти Христа. Хозяин дома накрыл обильный стол с яствами, среди которых были яйца и целая курица. Гости вспомнили о Христе, провозгласив, что тот воскреснет на третий день. Не все поверили в такой исход событий. Это посчитали невозможным, как если курица на столе оживет, а яйца станут красными. И случилось чудо, курица встрепенулась, а яйца изменили свой цвет.

После воскрешения Христа его ученики разбрелись по свету, неся благую весть. Христос воскрес, победил смерть. К самому римскому императору Тиберию пришла Мария Магдалина. В подарок преподнесла яйцо как символ мира и воскрешения Христа. Тиберий не поверил сказанному. Как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Итог данной беседы всем известен, яйца изменили свой цвет с белого на красный.

Есть бытовое объяснение данной традиции. Перед Пасхой идет сорокадневный Великий пост. Христианам не дозволяется употреблять в пищу мясо и яйца. Курицам-несушкам трудно объяснить человеческие традиции. За шесть недель скапливалось огромное число яиц, которые нельзя было употреблять в пищу. Чтобы они не пропали, их варили. А чтобы не путать со свежими, их помечали натуральными красителями. Со временем хозяйственная необходимость превратилась в праздничный ритуал.

Яйца фаберже

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Апогеем подарка на Пасху стали ювелирные изделия разных мастеров. Высокие особы радовались и празднику, и подарку, и желанием выделиться. 52 императорских яйца создавались с 1885 по 1917 годы и предназначались для богатейших людей того времени. Ротшильды, Нобели, Юсуповы, Вандербильты и конечно же Российская императорская семья

Пасхальный кулич

Кулич — большой квасный хлеб. Является подобием церковного артоса, его народной, «домашней» копией. В русской традиции артос представляет собой высокий цилиндрический хлеб, освящаемый в первый день Пасхи, на литургии после заамвонной молитвы. Символично раздавался верующим в Светлую субботу после чтения молитвы и раздробления.

Украинцы и белорусы пекут Паску. Тот же самый рецепт и способ приготовления, только глазурь заменили на узоры и орнаменты из теста. Хотя, за долгие годы, традиции братских народов неимоверно сильно перемешались и многие элементы Кулича встречаются в приготовлении Паски и наоборот. Кто и что позаимствовал за сотни лет, сегодня уже невозможно установить.

Светлый праздник

Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. В этом году она приходится на 9 апреля для католиков и на 16 апреля для православных. В Беларуси отмечаются оба праздника. Мира и тепла в вашем доме. Здоровья, понимания и душевного равновесия вам и вашим близким







