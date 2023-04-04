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Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция..." (c). С распродажами похожая ситуация
[ ] для раздела Блоги
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Компания Microsoft живет по расписанию. Обновления, патчи, сервис-паки и прочие радости жизни выходят по графику. Распродажи - не исключение. Каждый вторник в 12-00 по Москве начинается небольшая еженедельная распродажа. Иногда к обычной распродаже подключаются сезонные...

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Апрель

Месяц особый. На него приходится одна из 4-х крупнейших распродаж (если новогоднюю и черную пятницу считать одной большой). Но из-за особенностей календаря, точные даты неизвестны. Так, предыдущие проходили:

  • 2022 год: 8-21 апреля
  • 2021 год: 2-15 апреля
  • 2020 год: 3-13 апреля
  • 2019 год: 12-22 апреля
  • 2018 год: 27 марта — 9 апреля
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так как крупные распродажи начинаются перед уик-эндом, можно предположить, что ближайшая начнется 6 или 7 апреля 2023 года

Как покупать

Турция? Аргентина? Европейские страны? Барахолка электронных товаров? Вариантов много, но нужны небольшие приготовления. Международные платежи на территории Союзных России и Беларуси имеют некоторые ограничения. Забавно, но в Беларуси эти ограничения уже 20 лет и большинство жителей о них не догадывается. Консольные игроки и не знают, как это - иметь белорусский аккаунт. Добавлю больше. Беларусь в Steam относится к европейскому региону и ценник примерно в 2 раза выше, чем был у российского региона. Беларусы с приходом цифровой эпохи сидели в других, более выгодных ценовых анклавах.

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Приорбанк. Это местное представительство австрийского Raiffeisen Bank International. В России так же есть представительство этого банка и оно работает без ограничений. Уточню. Работает без ограничений на момент написания статьи. В России называется Райффайзенбанк.  По некоторым данным, в январе 2023 года через него проходило до 50% всех международных платежей.

Барыги

Многие не догадываются... Некоторые предприимчивые пользователи, так же закупаются на распродажах. Получают минимальный входящий ценник и снижают цены на местных торговых площадках. Конкурентное преимущество перед менее расторопными дельцами. Распродажа снижает цены не только в официальном, но и подвальном магазине.

Что покупать

Перед любой распродажей всем и каждому советую - определитесь с желаемыми покупками. Спонтанные траты наносят больше вреда, чем удовольствия. Если вы точно знаете, что хотите взять, вы не потратите лишнего.

Мои рекомендации для консолей Xbox


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Бандл с 2 ремастерами игр серии RESIDENT EVIL. Скидка должна быть в районе 75-80%


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Отличная трилогия приключений Ларочки. Стабильная скидка в 60%

Diablo® Prime Evil Collection

Вторая и 3-я часть легендарной игры со всеми дополнениями. Скидка 70-75%. Приятно вспомнить, что за оно и с чем едят, перед выходом IV


Другие варианты

Всегда выбираю игры в бандле. Это дешевле. Это игры, проверенные временем. Кто-то бежит за новинками и плюется от отсутствия патчей. Другие наслаждаются совершенством. Подходите к покупкам осознанно. Это основная мысль всего повествования.

Что не стоит покупать

Игры от Electronic Arts. Они все попадают в подписку через 6-12 месяцев после релиза. Если уж экономить, то на всем. И даже на играх со скидками... Хотя, себе купил Mass Effect: Legendary Edition с 50% скидкой... Но пожалел о таком поступке. Сборки от умельцев напичканы модами и переводами....

Агрегаторы цен

Сайты, которые отслеживают изменение цен и скидки на игры на всем протяжении их существования. Удобный инструмент для экономии. Многие такие сайты позволяют проводить сравнение цен в разных регионах с их переводом по курсу в удобную для вас валюту. Гугл и профильные ресурсы вам помогут в этом. Просто знайте, — вы не первый, кто ищет самый приятный прайс. Сам использую сайт psprices и вам советую добавить в закладки. Даже если вы покупаете ключи в местных маркетах, всегда приятно сравнить официальный прайс и у барыг. Вы будете удивлены как часто левые ключи сливаются дороже официального варианта.

Послесловие

Экономика должна быть экономной, а покупки в радость. Часто можно услышать, какие у Дядюшки Гейба приятные цены... Но если постараться, такие же цены можно получить и у консольного игрока. Надо всего лишь....


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