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Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал

10 тысяч римских легионеров противостояли 200 тысячной армии варваров. Выучка, дисциплина и безмерная храбрость
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Последняя битва Боудикки или Битва при Рокстере. Войска повстанцев в числе от 80 до 230 тысяч встретились с остатками Римских легионов с численностью около 10 тысяч человек. Сражение изменило расстановку сил на острове и на 400 лет передало его под владычество Римской Империи. Считается крупнейшим сражением на Британских островах.

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Предисловие

Многие события из глубины веков строятся на жизнеописании победившей стороны. Приукрашивание событий имеет широкое распространение. Но в данном повествовании многие факты были взяты из нескольких источников и подтверждены несколькими историческими работами. Но, чтобы понимать всю эпичность данной битвы, ее стоит противопоставить другим известным и изученным событиям той эпохи. Для примера, хочется поговорить про самую известную битву, упоминаемую чаще всего в массовой культуре - это Битва при Каннах

Битва при Каннах

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Событие Второй Пунической войны, где 50-и тысячное войско Карфагенской армии под предводительством Ганнибала Барка, на голову разбило Римские силы численностью 87 тысяч под предводительством Гая Теренция Варрона (и других полководцев:-). Данную битву часто упоминают в различных фильмах и жизнеописаниях. Ставят в пример тактического гения и умение меньшими силами разбивать более крупные формирования. Приписывают множество эпитетов. И забывают упомянуть некоторые тонкости данного сражения. Ганнибал до битвы при Каннах провел десятки сражений и имел огромнейший опыт. Войска Ганнибала были ветеранами многих баталий и знали, что такое война. В противовес этому выступали новобранцы 10 легионов, которые были сформированы менее полугода назад. Во главе римских легионов стояли обычные проконсулы, не обученные военному делу и без опыта управления армией. Но и это не все. Гай Теренций Варрон при построении своей армии перед битвой совершил величайшую ошибку. Он изменил стандартное построение римских легионов в 3 линии на более глубокое - в 6 линий. Нивелировал свое численное превосходство на линии соприкосновения. Грубо говоря - из 12 человек в сражении принимали участие только 2, а остальные были в "резерве". На поле боя встретились удача и глупость. Более опытные войска смогли окружить менее обученных новобранцев и разгромить их.

Восстание Боудикка

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В 61 году нашей эры на туманном Альбионе под гнетом римских завоевателей вспыхнуло крупнейшее восстание против захватчиков. Предводительница Иценов сформировала небольшое войско против местных гарнизонов и сожгла город Камулодун численностью 5 тысяч человек (достаточно крупный город для Англси тех времён). Победа над Римлянами вдохновила местные племена. К армии восставших присоединялись все новые и новые племена. На подавление бунта был направлен IX Испанский легион (Legio IX Hispana). Около 7 тысяч солдат, закаленных в битвах (плюс обслуга), хорошо экипированных и мотивированных, были разбиты оборванцами и крестьянами из местных племен. Сведений о данном сражении практически нет и неизвестно, что произошло на самом деле. Как факт -  погибло около 80% солдат. Впоследствии легион был воссоздан. Это говорит о том, что в боях он проявил себя наилучшим образом, и были сохранены знамёна легиона.

Восставшие направились к столице Англси (Лондиниуму) и сожгли его. В этот момент с полей сражения исчезает XX Победоносный Валериев легион (Legio XX Valeria Victrix Antoniniana Deciana), так же разбитый повстанцами.

Римские Легионы в Англси

С 41 года Римская Империя ведет завоевательные походы по всему Британскому острову. 20 лет нескончаемых сражений с местными племенами. До 410 года остров так и не был покорён. Римские Легионы в провинции - одни из самых опытных и боеспособных во всей Римской армии в I веке н.э. Постоянные стычки закалили солдат и дали им огромный боевой опыт. На начало восстания в Британии находилось около 40 тысяч римских легионеров. Из которых около 10 тысяч - нестроевая обслуга, около 5 тысяч гарнизонная служба и оставшиеся 25 тысяч разбиты по трем легионам (есть упоминания 4-го легиона, но не понятна его роль во всей истории, возможно, 40 тысяч с учетом этого легиона)

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IX Испанский легион (Legio IX Hispana) - сформировал Юлий Цезарь в 58 году до н.э. Был разбит в первый месяц при попытке подавления восстания.

XX Победоносный Валериев легион (Legio XX Valeria Victrix Antoniniana Deciana) - сформировал Октавиан Августом в 31 году до н.э. Должен был контролировать восточную часть провинции и действовал где-то в районе Лондиниума. Был разбит примерно на 3 или 4 месяце восстания.

Легион XIV «Гемина Марция Виктрикс» (Legio XIIII Gemina Martia Victrix Pia VI Fidelis VI) - сформирован Юлием Цезарем в 57 году до н. э. Восстание встретил на западе острова, где вел военную кампанию в Уэльсе. Прозвище Martia Victrix («Победитель, благословленный Марсом») получил благодаря Битве при Рокстере.

Легион II «Августа» (Legio II Augusta Antoninina) - сформированный Октавианом Августом не позднее 26 г. до н. э. Самый загадочный и непонятный легион. Префект лагеря по неизвестной причине отказался исполнить приказ Светония Паулина и присоединился к нему после битвы при Рокстере. Неизвестно почему в легионе не было легата легиона и его трибунов. После подавления восстания Префект был вынужден заколоть себя мечом, а легион впал в некоторую немилость.

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Гай Светоний Паулин

Первый римский гражданин, пересекший Атласские горы (Мавритания, Африка). Губернатор провинции Римская Британия с 59 года. С XIV легионом проводил военную кампанию в Уэльсе, подавляя местные племена и выискивая беглецов из других провинций. Восстание иценов застало врасплох. Губернатор не был готов вести сражение на два фронта и вынужден был уйти из Уэльса. После разгрома IX легиона направился к столице провинции Лондиниуму. К городу должны были подойти все три легиона. После катастрофы с XX легионом, Светоний изменил план и приказал оставшимся войскам направиться к Веруламию. В это время столица была сожжена. II легион отказался идти на соединение с основными силами и остался в своих фортах. Ситуация становилась катастрофической. Все племена на острове объединились против римского владычества.

Темнокожие актеры в исторических фильмах

Последние десять лет в обществе слышны недоумения про темнокожих актеров в исторических фильмах и сериалах. Что, в некотором роде, очень странно слышать про период Римского правления. Египет, Мавритания, Ливия, Нумидия. В провинциях набирались легионеры из местного населения. Позже направлялись в разные уголки империи. Ни у кого не возникает диссонанса, как сарматы из причерноморья служили на берегах Туманного Альбиона, но в темнокожих легионеров из Африки никто не верит.

Руины Тимгада — одни из хорошо сохранившихся примеров римского города в современном Танжере

Численность сторон

На момент описываемых событий население Римских провинций Британии (без учета Уэльса и северных регионов), по разным оценкам, составляла от 500 до 1200 тысяч человек. Армии, в нынешнем понимании, на тот момент не существовало. В военных походах участвовали все члены племени, включая женщин и детей. Размеры острова таковы, что до любой точки острова можно добраться пешком за 2-3 недели. Учитывая численность населения и тотальные восстания по всему острову, плюс племена из Уэльса и северных регионов, повстанческую армию оценивают в 80-230 тысяч вооруженных человек. В противовес этому, у Гая Светония Паулина было около 5 000 легионеров XIV легиона, около 2 тысяч легионеров из остатков IX и XX легиона и до 3 000 ополченцев и сочувствующих Римской власти. В общей сложности не более 10 000 человек.

Ход битвы

Гай Светоний Паулина понимал, что численное превосходство повстанцев было подавляющим. За несколько месяцев из небольшой армии в пару тысяч человек, силы Боуддики выросли на порядок. Во главе противостоящей стороны стояли опытные военачальники, разгромившие XX и IX легионы. Силы и моральный дух противостоящей стороны был на высоте.


Для уменьшения влияния численного превосходства принято решение выбрать свою диспозицию возле леса с излучиной. Оба фланга и тыл прикрывал плотный лесной покров, что затрудняло массивное перемещение больших отрядов противника. Построение XIV легиона было выбрано в виде малого клина. Это увеличивало число Легионеров в передней линии и создавало эффект узкого горлышка. Чем больше человек подходило к основанию двух близлежащих клиньев, тем сильнее они мешали друг другу и теряли маневренность.


Это изображение не отображает всего построения. Таких клиньев было несколько десятков в виде пилы, направленной на противника острием.

По флангам расположились остатки IX и XX легионов. Лучники, ополченцы и обоз прикрывали тыл.

В предвкушении победы войска повстанцев собрали обозы и прочий скарб и создали импровизированную арену (амфитеатр), в котором разместились все некомбатанты. Все племена по сигналу ринулись на римские построения. Около 200 тысяч человек оказались на узком фронте и мешали друг другу. Приблизившись к римским клиньям, передние ряды столкнулись с римскими щитами и короткими гладиусами, рассчитанными на близкий бой в замкнутом пространстве. Нелинейное построение загоняло бриттов в узкие проходы, сужающиеся по мере движения вперед. Удары происходили и справа и слева. Варвары ничего не могли поделать и гибли сотнями. А сзади все новые и новые волны толкали беззащитных, легко вооруженных воинов на стену щитов и острых гладиусов. Невозможность маневрировать и уклоняться от ударов предрешило исход битвы. Поняв безысходность своего положения, многие повернули назад. Большая масса людей уперлась в обозы и началась давка.

По разным данным, за несколько часов погибло от 40 до 80 тысяч бриттов и от 500 до 3000 легионеров. Победа была ошеломляющей. 

Послесловие

Битва положила конец восстаниям. Мелкие очаги сопротивления были подавлены за пару месяцев.

Теперь ты знаешь чуточку больше


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