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Первая мировая война отметилась серьезнейшим изменением подхода к атаке и обороне. Индустриальное развитие позволяло уничтожать людей сотнями. Пулеметы. Танки. Авиация. Подводные лодки. Огнеметы. Ядовитый газ. Способов умерщвления противника с каждым днем становилось все больше и больше. Одним из событий длительного конфликта была осада крепости Осовец. Важный стратегический пункт по обороне коридора между реками Неман и Висла. Историческая подлинность данного события не подтверждена документально. Вся информация о произошедшем идет из мемуаров С. А. Хмелькова изданных в 1939 году. Автор был непосредственным участником описываемых событий и защитил диссертацию на ученое звание профессора по обороне крепости Осовец. С немецкой стороны найти подтверждение не удалось. После окончания второй мировой войны, многие документы были утеряны

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Предыстория

После третьего раздела Польши в 1794 году в местечке Осовец были заложены оборонительные сооружения, прикрывавшие единственный путь из восточной Пруссии вглубь Российской Империи. На тот момент между Российской и Германской империями были относительно теплые отношения. Необходимости в серьезных укреплениях не было. Основное строительство приходится на 1873—1914. И снова стоит понимать, что российский император Николай II и германский кайзер Вильгельм II были кузенами. К началу конфликта крепость не была закончена и использовалась как вспомогательная. Гарнизон состоял по большей части из ополченцев и новобранцев.

Структура крепости

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Крепость состояла из 4 опорных фортов соединенных между собой траншеями и небольшими фортификациями. Расположение между двух крупных рек и заболоченная местность усиливала оборонительные возможности. От каждого форта на удалении 2-3 километров располагались выносные позиции, не позволявшие подойти к фортам и подавить их артиллерией. Часть фортификаций разделял небольшая речка Бобр и Рудский канал. Именно на одной из таких позиций и произошли описываемые события. Деревня Сосня и сосненские позиции были отделены от основного форта Рудненским каналом, что затрудняло коммуникации между крепостью и ее передовыми частями.





Хронология событий

В 1914 и начале 1915 года немецкие войска уже предпринимали неудачные штурмы крепости и в этот раз было принято решение о новом варианте с применением ядовитых газов. 22 апреля 1915 года в местечке Ипр впервые был принят газобаллонная атака, показавшая свою эффективность. 24 июля (6 августа) 1915 года в 4 часа утра с попутным ветром по всему фронту из 30 газобаллонных батарей начался выпуск хлора и брома. У обороняющихся к этому моменту еще не было опыта и вариантов противодействия ядовитому газу. Из восьми рот (8 рот штатно по 235 человек около 1880 нижних чинов), расположенных в передовых редутах, осталось в общей сложности около 160 человек в строю. Практически вся первая и вторая линии обороны Сосненских позиций остались без оборонявшихся. В резерве оставалась одна рота ополченцев, так же потерявшая более 50% строевого состава. В след за газовой атакой начался артиллерийский обстрел позиций и ближайших фортов.

Столь внезапная и ошеломляющая атака повергла в шок командование крепости. Все передовые линии обороны были сметены менее чем за пол часа. В двух фортах от артиллерии и ядовитых газов вышло из строя более 1600 человек. Возникла реальная угроза захвата крепости. Сосненские позиции были захвачены и передовые части немцев подходили к мосту через Рудский канал.

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Комендант крепости генерал-лейтенант Н. А. Бржозовский отдал приказ открыть артиллерийский огонь по Сосненской позиции и контратаковать в штыки «всем, чем можно». В контратаку встали 8-я и 13-я рота (около 160 человек из 570) и переброшенная из форта немного менее пострадавшая 14-я рота ополченцев (около 100 человек из 235)

Столь стремительная атака повергла германцев в шок. Они не ожидали увидеть выживших и не были готовы к отражению контратаки. В то же время, ВСЕ русские солдаты, имея отравления от газов и контузии с озлоблением и в бешенстве бросились в самоубийственную атаку против 20 кратно превосходящего противника (предполагается, что в наступлении было 2 полностью укомплектованных полка пехоты с численностью около 5000 человек)

Подпоручик 13-й роты Котлинский, возглавивший атаку, посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени

Подпоручику 2-й Осовецкой сапёрной роты В. М. Стржеминскому, продолживший атаку, награжден Георгиевским оружием, а через год получил орден Святого Георгия 4-й степени

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Вручение данных наград в обязательном порядке требуют подробное описание подвига и сбор доказательств, что явно подтверждает произошедшие события.

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