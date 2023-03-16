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По предварительным сливам, большая распродажа пройдет с 16 по 23 марта 2023 года. Весенняя распродажа ака Spring Sale 2023. Особенностью данного мероприятия станет новое расписание крупных событий. Из календаря были убраны мелкие распродажи и события. Так, предыдущая "Лунная распродажа" ушла в небытие. Дядюшка Гейб наобещал много разных вкусняшек своим фанатам.

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Пополнение кошелька

Есть 4 основных варианта покупки игр в магазине Steam

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1. Через банковские карточки не попавшие под санкции. На сегодняшний день самым крупным банком без санкций является австрийский Райффайзенбанк (в Беларуси Приорбанк) через него сегодня проходит до 60% всех международных транзакций

2. Покупка карт пополнения. Можно купить карту пополнения любого региона, она автоматически по курсу поменяется на ваш

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3. Шкурки для торговой площадки. Продали шкурку от CSочки, получили копеечку на баланс

4. Переезд в другую страну. Если честно, в шоке от этого метода. Люди используют крайне странные методы, с VPN, виртуальными картами и прочими махинациями. Поговаривают, что так выходит дешевле

Решение данного вопроса лучше осуществить ДО начала распродажи, что бы не бегать и не суетиться во время покупок

Избранное

На распродажах никогда не беру "хайповые игры". Целевым направлением являются середнячки, которые вроде отличные, стоит попробовать, но за полный прайс брать не хочется. Бандлы с несколькими инди проектами. GOTY издания мировых шедевров прошлых лет. Такие игры находятся в закладках. В прошлый раз взял всю коллекцию игр серии X-com со всеми дополнениями. Ранее играл только в торрент-эдишен. Сейчас за 7$ все игры... и даже запускал пару раз. Или Battletech Mercenary Collection. Опять же - ознакомился на старте с кривой версией, а тут на глаза попалось полное издание за 3$... Таких вариантов много. Топовые игры никогда не беру. Либо они классные и попадают в копилку на старте, либо какахи и не попадают в нее от слова вообще

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Сайты агрегаторы

Существует 2 варианта. Расширение для браузера, которое указывает ценник на игры, колебания с течением времени, либо сайты. Предпочитаю второй вариант, так как более широкий спектр возможностей.

Сейчас будет реклама. STEAMDB - лучший сайт по отслеживанию ценника на игры. Более того, вы можете авторизоваться через Steam и получить исчерпывающую информацию с учетом вашего каталога игр и списка желаемого. Использовать всем и каждому.

Маленькие хитрости

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На распродажах ищу бандлы с 20-30 играми на скидке в 90+ процентов. Не для игр. С них выпадают карточки. Очень часто выходит так, что стоимость карточек выше стоимости бандла с играми. Закинув 500 рублей один раз, можно скупить половину библиотеки Stean, не потратив ни копейки. Больше игр, — выше уровень Steam, больше возможностей для кастомизации аккаунта. Вроде мелочь, а душу греет и самолюбие радует.

Сайты с ключами

Крайне негативно отношусь к сайтам с сотнями продавцов, толкающих ключи обывателям. С одной стороны - есть репутация и отзывы, рассказывающие предысторию... С другой стороны, знаю, откуда берутся большинство таких ключей. Риск - дело благородное, пока к вам не пришли из отдела К и не провели душевную беседу... Это более душещипательное времяпрепровождение, чем возврат 5$ за невалидный ключ

Послесловие

Экономика должна быть экономной. Потраченные деньги обязаны приносить удовольствие. Старайтесь радовать себя хоть немножко всякими мелочами.