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С первых строчек повествования остужу пыл любителей демагогии. Среди представленных игр нет топовых новинок. Нет супер популярных. Все что в тренде приносит денег и такие вещи на халяву не раздают. Но есть вполне интересные эксклюзивные проекты. Если у вас маленькая библиотека игр или вы только что купили консоль, то можно пару часиков провести в хороших старых проектах. В каждом блоке есть ссылка на официальную страничку в магазине Xbox. При желании, можете найти игру через поисковик, выбрав название тайтла и зайдя по первой ссылке официального игрового сайта Microsoft.

1. Space Jam: A New Legacy — The Game

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Игра по одноимённому фильму. Битемап с разными мультяшками из известных мультфильмов. Долгое время была в подписке, потом стала бесплатной

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2. Too Human - самый дорогой эксклюзив в истории Xbox

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В роли кибернетического бога Бальдра игроки оказываются в эпицентре непрекращающейся битвы, которая угрожает существованию человечества. Присутствие древних машин заставило богов действовать Бальдру поручено защищать человечество от натиска чудовищных боевых машин, стремящихся уничтожить человеческую жизнь. Согласно судебному решению была изъята с продажи и запрещена к распространению. Эксклюзив Xbox

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3. Harms Way

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Гоночки с препятствиями. Помимо самой машинке, летающей по трассе, есть снайпера, мешающие достижению цели. Весело и необычно. Ну и графоний не сильно бьет по глазам. На фоне мобильных тайтлов смотрится приятно.

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4. Crackdown (со всеми дополнениями)

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Игра почти стала знаковой для консолей и должна была войти в топ обязательных эксклюзивов Xbox из гири/хало/форза. Но что-то пошло не так. Хороший шутер для консолей. Играется бодренько и сегодня. Терри Крюса еще не завезли, но веселья хватает и без него. Эксклюзив Xbox

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5. Crackdown 2 (продолжение со всеми дополнениями)

Первая часть была удачной. Вторая стала еще больше, лучше и веселей. Играть обязательно. Эксклюзив Xbox

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6. A KING'S TALE: FINAL FANTASY XV

Пиксельный битемап. Предыстория события FINAL FANTASY XV. В последнее время людям не хватает игр этого жанра. А тут от самих скворечников и официально. Сам не играл. Но знакомые крайне рекомендовали. Бесплатно... Почему бы и не попробовать?





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7. Phantom Dust

Переиздание хита с первого Xbox. Аренные бои с 4 участниками. Основная фишка - громаднейшей арсенал навыков и их сочетаний. Игра устарела еще 15 лет назад. Но на безрыбье и рак станет щукой. Игру немножко приукрасили, поправили анимацию и убрали баги. Эксклюзив Xbox





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8. Space Science Investigations

Образовательная игра от NASA. Исследуете космическую станцию в невесомости. Изучаетесь и знакомитесь с бытом в космосе. Позновательная игра для всех возрастов. Если есть ребенок - поставьте и побегайте вместе с ним. Обязательна к прохождению. Эксклюзив Xbox

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9. Destiny 2

Игра перешла в бесплатное поле. Bungie зарабатывает, выпуская дополнения для своей онлайн игре. Устаревший контент раздается бесплатно. Если вы никогда не играли, устаревшего контента вам хватит часов на 50. Чего более чем достаточно. Отличнейшая графика. Великолепный баланс между классами. Безумный импакт от стрельбы разным оружием. Море удовольствия.





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10. HITMAN 3 - Free Starter Pack

Это не полная игра, а лишь ее небольшой кусочек. Можно было бы сказать, что демоверсия. Только ОЧЕНЬ большая демоверсия. Ознакомится с серией и потратить пару десятков часов - бесплатно. Не стареющий Агент 47 в песочнице выполняет различные задания по убиению неугодных





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На самом деле, бесплатных игр на консоли более сотни. Но их качество имеет сомнительную ценность. Три в ряд, башенки, визуальные квесты и куча всего другого. Есть огромный пласт игр с "Первым эпизодом" либо "Демо версии". Про игры Free-to-play упоминать не буду, там монетизация построена по совершенно иным правилам и подходят они далеко не всем.