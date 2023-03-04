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Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики

Современные технологии и искусственный интеллект, когда это еще не стало мейнстримом
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Как определить, хороший сериал на самом деле или нет? Очень просто. О проходняках люди забывают со временем, а хорошие готовы рекомендовать к просмотру всегда. И сегодня один из сериалов, появившийся уже в далеком 2011 году. Еще вчера, искусственный интеллект был сказкой, а уже сегодня, компании строят на его основе свои бизнес модели

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Пролог

Существует огромнейшее число разнообразных сериалов. Большая часть из которых крутиться вокруг одной идеи и эксплуатирует ее долгое время. Каждая серия - отдельная история со своей завязкой, развитием и хеппиэндом. Через пару тройку серий такие сериалы выдыхаются. Атмосфера перестает работать. Бывают исключения, но их неимоверно мало. Для исправления таких ситуаций придумывают глобальный сюжет, проходящий тонкой линией через один или все сезоны. Такой подход к повествованию появился недавно... По меркам сериальной жизни... Ярким примером можно назвать "Вавилон 5" где первый сезон был провальным на столько, что был поменян главный титульный актер и подход к повествованию. И это сработало. Общая сюжетная линия бустанула оценки сериала с посредственных 7,2 в первом до 8.8 в третьем сезоне. Примерно такой же подход был использован и у сериала "В поле зрения"... Только еще круче. Ни чем не связанные серии первого сезона как чеховское ружье - начинают выстреливать в продолжении повествования.

Джей Джей Абрамс

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До того как стать режиссером "Звездных войнов" и запятнать свое имя, Джей Джей прославился написанием сценариев и продюссированием огромнейшего числа фантастических фильмов и сериалов. Остаться в живых (Lost) Мир Дикого запада (Westworld) Звёздный путь (Star Trek) Именно такие проекты сделали ИМЯ этому человеку. Именно на пике своей карьеры, Абрамс становится исполнительным продюсером сериала "В поле зрения". На мой скромный взгляд - это вершина карьеры Джей Джей Абрамс


Сюжет

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Гарольд Финч - миллиардер, заработавший свое состояние на разработке программного обеспечения. После событий 11 сентября 2001 года задается целью и в одиночку создает искусственный интеллект, который на основании данных с видеокамер, телефонных разговоров, электронной переписке и другого цифрового следа с высокой степенью вероятности определяет возможный теракт или угрозу национальной безопасности. При помощи своего друга и партнера Нэйтана Ингрэма, предлагает свой ИИ правительству США за символический 1$. Но государство отказывается от такого подарка. У нее есть свои планы и программы по устранению угроз и неизвестный подарок ей не интересен. Позже, Гарольд узнает, что его искусственный интеллект способен предсказывать более мелкие преступления и обычные убийства. Узнав об этом, он решает самостоятельно предотвращать преступления. Будучи выдающимся программистом, он оставляет лазейку в программном обеспечении через которую «Машина» отправляет  номера социального страхования будущих жертв. На базе разработок Гарольда разведывательная служба Америки начинает свою секретную операцию «Северное сияние». Специальные агенты начали уничтожать потенциальных террористов и всех причастных. Позже они расширяют свое влияние и начинают уничтожать всех причастных к созданию Искусственного интеллекта, вычислительного центра и кто был рядом. Ликвидаторы подстраивают взрыв бомбы на пассажирском пароме и убивают Ингрема и тяжело ранят Финча.

Миллиардер решает кардинально изменить свою жизнь и уходит в подполье. Для предотвращения дальнейших убийств он нанимает бывшего агента ЦРУ Джона Риза. Человека, потерявшего смысл к жизни и бездумно проживающего остатки своих дней. Дав ему цель и смысл существования, парочка начинает предотвращать криминальные разборки в разных частях страны. Каждая серия первого сезона рассказывает историю одного или нескольких преступлений. По ходу повествования к ним присоединяются бывший коррумпированный полицейский Лайонел Фаско, его напарница детектив Джосс Картер. Бывший  агент «Северного сияния» Самин Шо и наемная убийца Рут
По своей структуре и образу повествования, первый сезон представляет собой обычный процедурал. Выскакивает номер социального страхования. Команда пробивает человека. Находит его и спасает в самый последний момент. Скучная обыденность, что встречается в сотнях подобных сериалов. Каждая серия, отдельные истории, немного связанные общей атмосферой. Но это все лишь первый и начало второго сезона. Пока не начинают появляться: "Правительственные агенты. Мафия. Разведки. Террористы. Теневое правительство." Легкие бессвязные серии первого сезона, как чеховское ружье начинают выстреливать по ходу повествования. Появляются более новые и совершенные ИИ. Контроль и обладание над информацией выходит на новый уровень.

Главные герои

Наверное, самая главная изюминка сериала. Всего несколько разных персонажей. Агент ЦРУ. Детективы 2 штуки. Спецагент. Наемный убийца. Абсолютно все могут выполнить любое задание. НО. Каждый это сделает по-своему. У каждого свой взгляд на одни и те же вещи. Стиль и методы подхода к реализации конечной цели отличаются разительно. Представьте себе старую добрую РПГ с архетипами. Именно они тут и есть:


Джон Риз (архетип Паладин) актер Джеймс Кэвизел - бывший зелёный берет и агент ЦРУ. Специалист по огнестрельному оружию и рукопашному бою. Честен. Открыт и бескорыстен.

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Гарольд Финч  (архетип мудрый Друид) актер Майкл Эмерсон - неимоверно скрытый миллиардер, создавший искусственный интеллект. Основатель команды и ее идейный вдохновитель.

Джосс Картер и Лайонел Фаско (архетип Гномы) актеры Тараджи П. Хенсон и Кевин Чэпмен - Два детектива департамента полиции. Простые как три копейки. Рабочие лошадки и источник информации.

Рут, она же Саманта «Cэм» Гроувз (архетип Плут) актриса Эми Экер  - наемная убийца, хакер, исполнительница воли искусственного интеллекта

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Самин Шо (архетип Баффер\сапорт) актриса Сара Шахи - бывший полевой агент "Северного сияния", понявший, что что-то тут не так и принявший правильную сторону


Бюджет

Просматривая сериалы, очень часто наблюдаю особенность. Сюжет вроде развивается, но все происходит на одной локации. В павильоне и офисе. Нет никакой динамики и чувства объема. Сериал "В поле зрения" продюсировался Джей Джей Абрамсом. На съемки были выделены значительные средства. Для шпионского детектива с кучей перестрелок и динамичными сценами жизненно необходимо быть и на улице, и в офисе, и в подвале, и где только душа захочет. Динамика происходящего подчеркивается не только сюжетом, но и местом действия. Часто спрашивают: "А на что можно тратить деньги, кроме гонорара актеров"?  В этом сериале можно получить ответ.

Послесловие

Не сильно известный сериал с закрученным сюжетом. Историей проходящей тонкой линией через все сезоны. История имеет начало и конец. Она не затянута и закрывает все имеющиеся сюжетные арки. Накал страстей идет по возрастающей и к пятому сезону получаем самые высокие оценки из возможных. Смотреть обязательно всем, кто любит истории про теневое правительство и тайные организации.

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