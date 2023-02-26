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Есть такой режиссер Пол Верховен. Выходец из Нидердандов. И хочется вспомнить о нем. Феномен, который стал известен такими проектами, как "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером, "Плоть и кровь" с Рудгером Хауэром, "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун, "Звездный десант", ну и конечно же "Робокоп". Все эти фильмы стали шедеврами и золотой классикой мирового кинематографа.

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Сюжет

Простенькое, незамысловатое повествование на злобу дня. Детрой будущего утопает в коррупции и бандитских разборках. Органы власти не способны справиться с криминалом. Корпорация OCP (Omni Consumer Products) предлагает построить город будущего. С криминалом будет бороться их новейшая разработка Боевой дроид ED-209 (Enforcement Droid series 209). В дальнейшем дроид будет продаваться не только правоохранительным органам, но и военным. Во время презентации, что-то пошло не так... Один из младших сотрудников научного отдела предложил альтернативную идею постройки робота с живым мозгом. Инициатива "Робокоп"

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Элементарная завязка с борьбой двух отделов в большой корпорации по завоеванию влияния и далеко идущими амбициями.

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Офицер полиции Алекс Мёрфи недавно переведен в Детроит и со своей напарницей ловит преступников. На очередном задании Алекса ловят бандиты, жестоко издеваются над ним и практически убивают. Согласно договоренности между местными органами власти и OCP тело Мерфи отдают в исследовательский отдел корпорации.

Комиксы

Фильм по своему первоначальному сценарию создавался как смесь комиксов о железном человеке и Капитане Америка.ы уйти от банальности, повествование было перенесено в недалекое будущее. Были добавлены всемогущие корпорации и упаднические настроения Детройта конца 80-х. Типичное повествование, как и множество других. Пока не появился Пол Верховен и не внес небольшие коррективы в сюжет. Всего пара штрихов и банальная история превратилась в шедевр. Он связал сюжетную линию корпораций и бандитов, сделав их сообщниками и добавил чувства главному герою.

Франшиза

Первый фильм о роботе полицейском был достаточно успешным в финансовом плане. Звезд с неба не хватал, но при бюджете в 13 млн$ смог заработать около 55 млн$ без учета домашнего видеопроката. Для сравнения, фильм Хищник, вышедший в том же году 15 млн$ и 98 млн$. Но общий ажиотаж и продажи мерчендайза позволил выпустить огромное количество фильмов, игр, сериалов, комиксов и прочей продукции

Кинопродукция Игры реклама Робокоп (мультсериал) 1988

Робокоп 2 (фильм) 1990

Робокоп 3 (фильм) 1993

Робокоп (сериал) 1994

Робокоп: Команда Альфа (мультсериал) 1998

Робокоп возвращается (сериал) 2001

Робокоп (фильм) 2014



РобоКоп

РобоКоп 2

РобоКоп 3

RoboCop Versus The Terminator

РобоКоп (2001)

РобоКоп (2003)

РобоКоп (2004)

РобоКоп (2014)

RoboCop: Rogue City (2023)









Питер Уэллер

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На момент начала съемок, Пол Верховен был известным режиссером... У себя на родине. В Нидерландах. В Американских штатах он был известен только узкому кругу лиц. На рискованный проект с неизвестным режиссером мало кто хотел подписываться. Ходят байки, что самому Арнольду Шварценеггер отказали в съемках... Мол, он не влазил в костюм... Правда, при гонораре в районе 5 млн $ есть смутные сомнения, что фильм бы вообще состоялся.

На момент кастинга, Питер был актером третьего эшелона. Более или менее заметный фильм к тому времени был лишь Бакару Банзай (культовый фильм в узких кругах... на него есть несколько отсылок в фильме Первому игроку приготовится от Спилберга). Денег много не просил. Работал усердно.

Синергия

В одном проекте встретились начинающий сценарист фантаст, Режиссер из далекой-далекой Европы, Малоизвестный начинающий актер. Три фактора сошлись в одном месте и произошел взрыв. Зритель получил что-то необычное и непредсказуемое. К этому добавились еще два фактора. Главного антагониста играл Рональд Дэниел Кокс, который до этого всегда играл положительных персонажей и зрители испытали шок, когда увидели то, что не ожидали. Расчлененка и откровенные кадры 18+... Фильм не имел возрастных ограничений и снимался именно так, как и задумывался.

Пара интересных фактов

Нэнси Аллен, сыгравшая напарника Алекса Мерфи, была в шоке, когда пришла на съемки фильма. Этот непонятный Пол Верховен снимал какую-то дикую комедию "Это не моя проблема", а не серьезный научно-фантастический боевик... Оказалось, что это были съемки заставок для "рекламных роликов по телевизору будущего"

Куртвуд Смит - маленький щуплый очкарик, играет роль главное бандита первого фильма. Полная противоположность американскому взгляду на злодеев. Крутому герою должен противостоять крутой злодей... Именно это подчеркивает европейский взгляд на этот вопрос

В фильме огромнейшее число отсылок к фильмам о "Грязном Гарри"... Первоначальный слоган так и звучал «Он как Грязный Гарри с шарикоподшипниками»

Три директивы Робокопа «Служите общественному доверию; защищайте невинных; поддерживайте закон» неимоверно близко перекликаются с тремя законами робототехники Азимова

Послесловие

Пересмотрел в выходные первый фильм. Поросячьего восторга, как в детстве, уже не было, но ностальгия прям нахлынула и просмотрел фильм на одном дыхании. Это вам не конвейер Марвел... Тут штучная работа мастера



