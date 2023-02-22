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Столкнулся с некоторой проблемой в последнее время. Скорости закачки упали ниже плинтуса. Долго не мог понять, в чем дело. Сперва грешил на роутер. Потом подумал плохое о местном провайдере. О вирусах и майнерах не позабыл. Перепробовал множество вариантов. А оказалось все просто и банально. Но обо всем по порядку

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Реальная скорость закачки

Для начала стоит посмотреть, а не изменилась ли ваша реальная скорость закачки. Возможно, Гейб Ньюэлл не виноват. Пишем в гугле (или Яндекс) запрос "Проверить скорость интернета". Выскочит несколько сайтов с сервисами, которые проведут тесты. Сам предпочитаю Speedtest, но сайтов море и можете использовать любой

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У многих работают VPN сразу при включении компьютера. По растерянности могут забыть о такой мелочи. У меня быстрый и бесплатный TunnelBear с лимитом по трафику, скорость режется минимально... Но у многих стоят безлимиты с ограничением по скорости

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Увидев, что ваш провайдер выдает заявленные скорости переходим к следующему пункту

Место установки

Многие не знают, но на скорость скачивания, влияет скорость записи скаченной информации на носитель. Нельзя скачивать быстрее, чем информация записывается на винчестер. Многие пользователи, под систему ставят хороший, дорогой, надежный SSD. Под файлопомойку идет то, что досталось по наследству или куплено в Китае за минимальный прайс. У самого стоит ноутбучный 1тб веник со скоростью шпинделя 5400, что остался от апгрейда PS4 Pro... Не пропадать же добру. Но это пол беды. У некоторых установлены китайские нонейм SSD, у которых скорость записи может падать до 15-20 м/бит... Убедитесь, что у вас все по-человечески

Региональные ограничения

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Многие пользователи, в последнее время, релоцировались в Аргентину, Турцию или Казахстан. Хотя сами, физически, находятся в Урюпинске и удивляются изменениям в скорости закачки. Тут стоит упомянуть, что скачивать игры с Аргентинских серверов не самая удачная идея. Steam автоматически определяет Ваш домашний регион и устанавливает ближайшие к нему сервера. Но это происходит только, если вы установили клиент Steam с нуля. Если вы поменяли Регион магазина, но ничего больше не делали, то изменений быть не должно. Теоретически.

Смена серверов загрузки Steam

Клиент Steam автоматически определяет ближайшие к Вам сервера. Очень часто, это не является оптимальным выбором. Сейчас идет подковерная борьба из-за конфликта с Украиной. Сервера не обслуживаются в должной мере, либо доступ к ним ограничивается неизвестными силами. Вариантов падения скорости доступа к серверу огромное число. По этому - просто смените сервер.

В клиенте магазина жмякните в левом верхнем углу Steam -> Настройки -> Загрузка - > Регион для загрузки

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Если вы живете недалеко от границ с западными странами, то оптимально выбирать столицы соседних государств. Например, для жителей Питера можно взять Хельсинки в Финляндии. Хоть в Питере есть свои сервера, но у соседей иногда получаются скорости выше. Для жителей Урала можно попробовать сменить Екатеринбург на Казахстан или Москву. Так же стоит понимать, что некоторые игры, интересные жителю пост советского пространства не интересны западным игрокам. На старте Metro Exodus российские сервера лежали, в то время, а в Турции были тишь да благодать

Смена региона работает не только в ларечке Гейба Ньюэлла, но и в более крупных цифровых магазинах