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Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики

Исторический сериал о перемещении во времени. Немножко романтики, крови, постельных сцен и придворных интриг. Ведьмы, индейцы и шотландские горцы.
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Прямой конкурент сериалу "Игра престолов". Создан на основе цикла романов "Чужестранка" писательницы Диана Джин Гэблдон. Классический сюжет о "Попаданцах", написанный за 20 лет до того, как это стало мейнстримом.

Сюжет

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Молодая Клэр Рэндалл возвращается с полей второй мировой войны к любимому мужу, историку Фрэнку Рэндаллу. Влюбленная пара наслаждается мирным временем и навещают родовое поместье Фрэнка. Вспоминают, откуда пошел его род, о знаменитых предках и их влияние на события в истории Великобритании. Незначительный факты из биографии, пролетевшие через столетия. Возвращаясь домой, Френк рассказывает старую легенду о местных священных камнях...

Первая большая арка повествования, - Клэр перемещается на 300 лет назад в 1743 год. Для Российского обывателя, это время ни о чем не говорит, но для жителей британских островов - это начало последнего восстания Якобитов против солдат Его Величества  Карла Эдуарда Стюарта. Поражение в войне нанесло сильный удар по клановой системе Шотландии. Данное событие регулярно изучается в английских школах и о нем знает каждый ребенок. Помимо всего прочего - это последняя война на территории британских островов, а сражение при Каллодене стало финалом всех перипетий в историографии королевской семьи

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Девушка с поверхностным знанием школьной программы оказывается в самой гуще событий и знает наперед, что произойдет и кто будет участником событий. Она стоит перед выбором - изменить будущее или остаться в стороне. 

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Через все сюжетные арки проходит вопрос: "Кто еще умеет перемещаться во времени? Как они это делают? Как они это используют? Тайная организация? Мировой заговор" 

Простой сюжет. Прямолинейное повествование. Исторический фон перемешивается с известными личностями, хронологией событий и неизбежностью происходящего


Атмосфера

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Сериал проходит в нескольких временных линиях и локациях. Жизнь и быт шотландских кланов. Гламур французского двора. Карибские пираты и гаитянское колдовство. Индейцы Северной америки и жизнь колонистов. Народный фольклор и быт американской глубинки 60-х годов XX столетия. Тонко переплетены несколько стран и обычаи разных культур. Автором удалось показать образ сильной женщины через боль и страдания. Медик в высшем учебном заведении среди белых мужчин и нетрадиционные отношения без навязывания и выбеливания. Говорят так, как и должно быть, без повесточки и современных веяний. И в романе и в сериале удалось совместить все современные тенденции, но не нарушить тонкую грань. 

Костюмы, традиции, исторические замки. Локации природы и быт позднего средневековья. Простой сюжет и огромное разнообразие ситуаций. Тут вам и честь. И пираты. И доблестные красные мундиры. И воспитание лорда из глубинки против Лорда из знатного английского рода. Огромный пласт мелочей помогает в погружении.


Актерский состав

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Четыре актера и миллион мелочей.

Грэм Мактавиш - второстепенный герой Дугал Маккензи слишком сильно перетягивает внимание зрителей с титульных актеров на себя. Наверное, самый главных шотландец из всех существующих шотландцев. Переплюнул даже Сэра Шона Коннери из Горца. Актера в последнее время можно было видеть в сериале Ведьмак (Сигизмунд Дийкстра) Дом Дракона (Сир Гаррольд Вестерлин) трилогия Хоббит (Двалин)

Катрина Балф - Клер. Главный протагонист. Медсестра, что мечется между прошлым и будущим и не знает, кого она больше любит. Самая известная шотландская фотомодель. Откровенные сцены в ее исполнении радуют глаз и душу.

Тобайас Мензис - главный антагонист первой арки. Играет мужа Клэр Фрэнка Рэндалл и его далекого предка капитана Джека Рэндалла. Два совершенно разных персонажа с одним лицом. Помните Джофри из Игры престолов? Тобиусу удалось его переиграть.

Сэм Хьюэн - Джеймс «Джейми» Маккензи Фрейзер. Шотландский горец. Местный лорд и наследник рода. Только не спрашивайте, какую роль и для чего добавлен. Он - 50% всего успеха сериала и книги :-)

Любовная линия

В окончании первой арки стоит вопрос. С кем останется Клэр. Она смогла изменить будущее или нет. Простой и банальный сюжет, а интрига растянута на 22 часа хронометража. Любовная линия четко увязана с изменением будущего. Сейчас уже отснято 7 сезонов из восьми, можно пролистать и посмотреть будущие серии. Не ждать долгие пару лет. Но на момент выхода, второй сезон заканчивается жирнейшим клиффхэнгером. Одно событие увязано с другим. Причем, не просто увязано, а жесточайшим образом.  Пересмотрел огромнейшее число сериалов с таким окончанием сезонов и подавляющее число бросал просматривать, когда последняя серия "Вау, но чем же все закончилось" переходит в банальное - прилетел космолет и всех спас. Именно после таких аккуратных разрешений вопросов и подсел на сериал. 


Почему стоит смотреть

У сериала есть три отличных составляющих. 

- Любовная история. Скорее подойдет для девушек. Романтичные особы в разных ситуациях. 

- Исторический фон. Крайне мало костюмированных историй с большим бюджетом. Хоть и поверхностным, но описанием быта и взглядов того времени. Уделено огромное внимание различиям англичан, шотландцев, а потом и других народов. Первые два сезона были бомбическими. Третий самый слабый и его надо "перетерпеть"

- Интрига происходящего. Что можно сделать, если ты точно знаешь, что произойдет в будущем. Ты изучил все исторические документы и знаешь все подводные камни.

Подавляющее число сериалов имеют линейный сюжет. Развитие стопорится на первой или второй серии и перестает удивлять. Вместо глобального сюжета смотришь на копошение муравьев в банке (передаю привет 5-6-7 сезону Игры престолов). Тут, изначально введены разные временные периоды и локации. Сюжет сам собой двигается без вмешательства со стороны. Видишь развитие и изменения. Наслаждаешься происходящим как визуально, так и интеллектуально



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