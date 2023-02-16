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6, 7 и 9 поколение видеокарт компании Nvidia прошли мимо меня. Родился ребенок, консольный гейминг, встроенные видеокарты и железо прошло по касательной. Да, видел их. Да, в руках держал. Да, знаю что и как в мире видеокарт. Но, что бы потрогать с пристрастием, такого не было. И вот, предоставился случай рассмотреть Palit GeForce GTX 760. Интересна не сама видеокарта, а ее актуальность в 2023 году

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Предисловие

2013 год для компании nVidia был крайне плодотворным. На одном только чипе GK104 вышло более 40 разных видеокарт. А с учетом параллельного существования Maxwell, Fermi и Kepler, только в одной 7 серии потребительских видеокарт существовало более 120 вариантов. И это без учета брендов и производителей. Космический зоопарк. Плодовитость одной компании давала огромный простор для спекуляций и манипулированием общественным мнением. Видеокарту вставил в старенький системный блок "для учебы" и все эксперименты проводил на нем... А не на тестовом стенде в лабораторных условиях.

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Производительность

Миллион тестов в интернете. В старых играх чуть быстрее GTX 950/GTX 1050. Хорошая производительность для видеокарты 2013 года. Плюс, — она выглядит интереснее консолей 8 поколения в лице Xbox one и PlayStation 4. Какое-то время видеокарта занимала ТОП 1 по популярности на платформе Steam

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Поддержка драйверов

Упомянем первую проблему поколения Kepler. С октября 2021 года официальная поддержка драйверов Game Ready прекращена. То есть, все игры вышедшие после этой даты могут и будут иметь проблемы. Cyberpunk 2077 все еще можно пройти на старых драйверах. Days Gone можно пройти на старых драйверах, но производительность в них заметно ниже, чем у прямых конкурентов, вроде GTX 1050. Последний официальный драйвер для Kepler 474.14 от 2022.12.20, но в нем нет ни каких оптимизаций. Драйвер исключительно с патчем безопасности



Поддержка DX12

Вторая большая проблема видеокарты. Отсутствие поддержки современных технологий. Не назвал бы это сильным недостатком, ибо в таких играх с мощностью GTX 760 делать не чего, но их с каждым днем становится все больше. Существует обход данной проблемы. Моды и самопальные патчи позволяют запускать игровые проекты, но 20-25 FPS в 720р не радуют игровым процессом.

Блок питания

Третья и самая важная проблема. Видеокарта потребляет 170 ватт. Разогнанные версии могут увеличить этот показатель. У видеокарты 2x6 pin разъема питания. На момент выхода видеокарты - это не было проблемой. Но в 2023 году такую видеокарту ни кто не будет ставить в топовый или средне бюджетный системный блок. А в бюджетном сегменте не встречаются блоки питания с 2 разъемами под видеокарту. Более того, переходники на питание 2*Molex->6 pin вставлять некуда. Разъемы Molex морально устарели еще 15 лет назад и сегодня встречаются крайне редко. Запитать данную видеокарту в бюджетной системе весьма проблематично.

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Нагрев

170 ватт. Именно столько выделяет тепла данная видеокарта в пиковой нагрузке. Много это или мало? С одной стороны - это типичное потребление всей линейке xx60 видеокарт. С другой стороны, GTX 1050 с которым удобнее всего сравнивать - кушает 75 ватт. Более шустрая RX6400 всего 54 ватт. Для столь малой производительности, сегодня это очень много.

Термопаста

Видеокарта, что у меня на руках идет девственно не тронута с завода. Заводская пломба на месте и на болтиках нет следов вмешательства. Интересный момент. В стресс тестах карта набирает максимум 82С при 63% оборотов вентилятора. Надо заострить свое внимание. Специально нашел старые тесты этой же новой видеокарты. Разница в температурах новой карты и б/у 10 лет в пределах погрешности. И тут вспоминаются длинные разговоры и манипуляции про высыхание термопасты и обязательной замене регулярно каждые пол года. Всегда был категорически против данной процедуры. Вероятность сколоть кристалл, повредить конденсатор, сломать слот для видеокарты при замене термопасты гораздо выше, чем если она сама выйдет из строя от перегрева. Кстати, во всех современных видеокартах встроена система защиты от перегрева.... Потекшие термопрокладки не в счет

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Шум

Исключительно субъективное мнение. Если сравнивать с моей основной системой, где стоит точно такая же 170 ваттная RX 5600 от Gigabyte на 3 вентилятора, то карта работает некомфортно. Если сравнивать с дешевыми комплектующими в бюджетном системном блоке - она сливается с шумом процессорного вентилятора, блока питания и вентилятора работающего на выдув. Некомфортно, но терпимо.

Потребление

В стресс тестах (по датчикам GPU-Z) видел пики до 160 ватт. Но тут интересный момент, который есть только у видеокарт Nvidia. Сложная система баланса между Нагревом, Потреблением питания, Авторазгоном (Турбо частотой). Система, при необходимости, автоматически регулирует все три параметра одновременно в широких пределах.

Разгон

Мучать старушку не стал. При +200 по ядру и +500 по памяти работает без артефактов. На +250 и/или +600 уже подвисает и выдает артефакты. Опыт подсказывает, что видеокарты Geforce не надо разгонять. Для увеличения производительности стоит уменьшать температуру видеокарты и система Авторазгона сама достигнет максимальных частот.

Power Limit

А это пункт, ради которого и затевался весь материал. Многие не знают. Лимиты питания видеокарты устанавливаются с хорошим запасом. Видеокарты используют их сверх необходимого. Греются значительно сильнее чем это нужно. При перегреве снижают свою производительность. То есть, на коротком промежутке времени они работают чуть быстрее, чем должны, но постоянно потребляют энергии значительно больше необходимого. Баланс между нагревом-авторазгоном-потреблением в действии. Уменьшая потребление, вы уменьшаете нагрев и увеличиваете авторазгон. Конечно, уменьшать потребление бесконечно нельзя. Опытным путем пришел к выводу, что оптимальное уменьшение лимитов составляет 20% (проверил более 30 разных карт 10/16/20/30 серий). В моем случае, так как видеокарта слишком горячая и старая, уменьшил лимиты до 65%. Потребление снизилось с 160 до 105 ватт. Температура упала на 8 градусов. Частоты автоматически упали с 1100 до 880. Сделал номинальный разгон по чипу +150 и частоты видеокарты стабилизировались на референсной частоте 980 без турбобуста.

Производительность видеокарты практически не пострадала, но все остальные показатели стали выглядеть на порядок лучше. В старых и онлайн проектах, ее более чем достаточно

Актуальность в 2023

Данный вопрос стоит разделить на 3 категории

1 Бюджет. Если он минимальный - то карта будет хорошим вариантом

2 Список игр. Многие мои знакомые играют в 2-3 игры уже 10 лет. Танки, Дотка, Контра, Скайрим с модами. Я бы предложил обратить внимание таким пользователям на 1630/6400... И снова вопрос упирается в бюджет

3 Криворукость. Карте 10 лет. Я разбираюсь в железе и могу его максимально комфортно оптимизировать. Но очень сомневаюсь, что 96% пользователей смогут сделать так же. Видеокарта 170 ватт и 100 ватт - это далеко не одно и тоже. Установка модифицированных драйверов/модов/патчей - делаются не по нажатию одной кнопки

Послесловие

Стоит ли в 2023 году брать видеокарты серии Kepler вообще и GTX 760 в частности? До 50$ сейчас проблематично найти альтернативный вариант. Производители видеокарт ушли из бюджетного сектора. На рынке попросту нет ничего в эту стоимость/ФПС. Из-за майнинга ходовые затычки 1050/550/560 стоят неадекватных денег. Встройки в подвешенном состоянии. Требуют к себе повышенного внимания и тонкой настройки. Рекомендовал бы немножко поднакопить и взять карты 2018г и моложе. Но если НАДО. Вы смогли решить вопрос с блоком питания. Достойный вариант и вы не сильно в нем разочаруетесь.







