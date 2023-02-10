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В первых строчках своего повествования скажу, что не сравниваю две конкурирующие платформы. Вопрос стоит так "Стоит покупать или нет". В контексте повествования не стоит цена консоли, но упор делается в стоимость развлечений на длинном промежутке времени

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Предисловие

Консольный мир - это своя философия. Вы либо принимаете ее, либо нет. Представьте себе новенькую Ладу Гранта. Вы можете поменять в ней мотор, заменить колеса, и сделать что душе угодно под любую вашу прихоть.

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А есть Harley-Davidson Low Rider. Который в 2 раза дешевле. Он уже с завода идеален. У него нет багажника. Он не привезет вам мешок картошки и не отвезет ребенка в поликлинику. Он создан для одной единственной цели - наслаждаться

Так же и с консолями. Они созданы, что бы наслаждаться и отдыхать. Пришли. Включили. Играете.

Возврат вложений

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Покидаю немножко камешков в сторону персональных компьютеров. Шел 2013 год. На рынке появилась Sony PlayStation 4 c рекомендованным ценником 400$. Прошло 9 лет. На барахолках FAT версия не опускается ниже 200$. Потеря в стоимости 50%. Про Slim картина забавнее. С 300$ за бандл с 2 геймпадами ценник ниже 250$ не бывает.

В противовес этому в 2013 вышли GTX 760 с рекомендованным прайсом 249$ и Radeon HD 7850 за те же деньги. Сейчас их планка ниже 60$. Потери в 80%. Аналогично и с процессорами i3 - они потеряли до 90% своей стоимости.

На длинной дистанции консоли дешевеют значительно медленнее. Через 5 лет эксплуатации вы сможете вернуть львиную долю вложений.

Бюджетное игровое устройство

У нас в стране, консолям придается какой-то "элитарный" статус. Но на самом деле - это бюджетное утилитарное устройство для широких масс. Главное во всем понятии "для широких масс". Минимум вложений и усилий, максимум отдачи и удовольствия.

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Дизайн и упаковка

Каждый раз смеюсь в голосину, когда очередной "недоблогер" начинает рассказывать про упаковку консоли. Странно, что нет обзоров пакетиков из пятерочки. Ну а что? Это ведь самое важное в консоли. Первые 30 секунд общения с ней. Аналогично и с самим корпусом. После установки на рабочее место, вы забудете о том, что у консоли есть какая-то форма. Если у вас в квартире не дизайнерский интерьер, где каждая вещь подобрана по фэн-шуй, про внешность вы забудете через пару дней.

Пылесборник

Надеюсь мне не надо вам рассказывать, как работают очистители воздуха и что общего в конструкции Xbox series X и большинством пылесборников? И это первое, на что стоит обратить внимание. Если у вас есть аллергия на пыль или заболевания дыхательных путей - стоит задуматься о мерах предосторожности. Регулярная влажная уборка и пылевые фильтры будут вашими лучшими друзьями

Телевизор

Чем больше, тем лучше. И тут самый главный момент, о котором не говорят "недоблогеры" - 1080р отлично раскрывается старшей консолью. Вместо разрешения недо 4к вы получаете псевдо сглаживание SSAA. Лесенки в консольном мире еще большее зло, чем 30 FPS. Как итог - не имеет значения, что у вас за экран. Вместо 4к вы получите более качественную картинку и не стоит заморачиваться. Конечно, если у вас новый крутой телик....

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Геймпады

Мне новые геймпады не понравились. И точка. :-) Играю с чехлами, от того проблем от шершавой поверхности заметно меньше. Батарейки и чехлы не совместимы, так что ваш путь исключительно аккумуляторы. Покупая консоль, помните, что надо будет сразу доплатить пару рублей на дополнительные аксессуары. Чехол (его проще мыть, чем геймпад) и аккумулятор ваши лучшие друзья.

Навыки использования геймпада

Открою вам два маленьких секрета:

1. ВСЕ консольщики криворукие обезьяны. Вы со своим умением будете равным среди равных

2. Управление на геймпаде удобнее чем на клавомыши. Да, белке в глаз попасть трудно. Но давайте на клавомыше засечем время, которое вам понадобиться, что бы перейти на бег, прыгнуть в окно, развернуться на 90 градусов, сделать очередь по противнику в укрытии, сделать стрейф в противоположную сторону, включить лечилку, перезарядиться и сменить оружие. На пианино удобно играть? А по времени сколько заняло? Обычные действия в Апексе.... На консолях играют в трех измерениях. На 1 стик завязаны WASD + shift - то есть на одном пальце геймпада 4 пальца главомыши.

Первый острый вопрос

Сколько денег вы готовы тратить на игровые консоли в год? Вы вообще готовы регулярно вливать много денег в свое хобби? На форумах регулярно пишут про всякие Турции и Аргентины... Но тут стоит понимать, они популярны не просто так.

В этих странах кризис и местная валюта обвалилась за последнее время. В ближайшем будущем издатели откорректируют стоимость игр. Халява исчезнет. Игры все так же нужно будет покупать. Только по реальному ценнику. А консоль берется не на один-два года. Гоните взашей всех кто шепчет о "дешевом гейминге"

Xbox Game Pass

Если вы действительно считаете, что это халява, о которой так сладко поют оголтелые фанбои - то приведу лишь пару аргументов из статистики.

Средний пользователь на консоли Sony тратит 108$ в год (считая донат). Средний пользователь Steam (из расчета 300 млн активных аккаунтов) 28$ в год. Подписка Xbox Game Pass подразумевает, что вы будите тратить 180$ в год, будите играть в то, что вам дают и после окончания подписки отбирают все игры. Если, отвечая на предыдущий вопрос, вы обозначили сумму в пределах 300-500$ в год - то подписка, хорошее дело, во всех остальных случаях - крайне не рекомендую на нее опираться.

Во что поиграть





Тут некоторые скажут "не для того моя мама цветочек растила, что бы во всякие Free-to-play гонять"

Сделаю скриншот самых популярных игр в Steam. Вы действительно считаете, что на консолях играют во что-то другое?

Люди берут дорогие платные игры. Например, самая хайповая за последнее время God of War II разошлась тиражом в 11 млн штук на 140 млн консолей. Это менее 10% пользователей. И так по всем позициям. Обычный рядовой пользователь играет в бесплатные массовые онлайн проекты. Иногда покупает диски или заглядывает на скидки. Поведение на консолях и финансовые вложения аналогичны такому же на персональных компьютерах.

Друзья

Консоли сильно заточены под игру в онлайне. Отсюда вытекает еще один важный вопрос. Ваша коммуникабельность. Вы компанейский человек или любите все делать в гордом одиночестве? Друзья - это не только пушистый мех, это еще и 2 - 3 килограмма халявных игр. Среди моих знакомых мало платежеспособных граждан, берущих все топовые игры на старте. Но одна игра тут, другая там - помогает хорошо сэкономить. Консоли, как мы уже знаем - бюджетное устройство для массового пользователя.

ФиФа и Колда

Это какой-то огромный пласт. Подавляющее число людей, что покупали у меня консоли, брали для футбола или пострелушек. Ни разу не было, что бы кто-то пришел и сказал "Хочу Horizon Forbidden West" или "Хочу Forza Horizon" поиграть. Не делаю акцент на эксклюзивах, как и на подавляющем числе ТОП игр. Консоли не для них. Они могут, но не часто и не всегда.

Послесловие

Перед тем, как ответить на вопрос о покупке Xbox series X забудьте о маркетинговых втираниях недообзорщиков. Ответьте для себя на следующие вопросы

Во что вы раньше играли и к чему хотите приобщиться?

Сколько денег вы готовы тратить на игры?

Сколько у вас друзей с подобными увлечениями?

Других вопросов нет. Все упирается в ваши финансы и в возможность экономить. В большинстве своем люди играют в бесплатные онлайн проекты. Бюджет того же Fortnite уже перевалил за 1 млрд $. Ни одна премиумная игра не имеет такого бюджета на разработку. Комфортный геймплей. Отсутствие читеров, денувы, сотен лаунчеров, антивирусов, драйверов и прочих непотребств. Легкость использования. Вам нравятся такие факторы? Значить стоит вливаться в консольный мир.



