Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стоит ли покупать Xbox series X

Пролистал интернет и заметил одну особенность, во всех обзорах консолей идет лишь маркетинговая чушь вливаемая в уши. Данный разбор делает истинный консольный раб с реальным опытом использования
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В первых строчках своего повествования скажу, что не сравниваю две конкурирующие платформы. Вопрос стоит так "Стоит покупать или нет". В контексте повествования не стоит цена консоли, но упор делается в стоимость развлечений на длинном промежутке времени

реклама

Предисловие

Консольный мир - это своя философия. Вы либо принимаете ее, либо нет. Представьте себе новенькую Ладу Гранта. Вы можете поменять в ней мотор, заменить колеса, и сделать что душе угодно под любую вашу прихоть. 

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

А есть Harley-Davidson Low Rider. Который в 2 раза дешевле.  Он уже с завода идеален. У него нет багажника. Он не привезет вам мешок картошки и не отвезет ребенка в поликлинику. Он создан для одной единственной цели - наслаждаться

     Так же и с консолями. Они созданы, что бы наслаждаться и отдыхать. Пришли. Включили. Играете.

Возврат вложений

реклама

Покидаю немножко камешков в сторону персональных компьютеров. Шел 2013 год. На рынке появилась Sony PlayStation 4 c рекомендованным ценником 400$. Прошло 9 лет. На барахолках FAT версия не опускается ниже 200$. Потеря в стоимости 50%. Про Slim картина забавнее. С 300$ за бандл с 2 геймпадами ценник ниже 250$ не бывает.

В противовес этому в 2013 вышли GTX 760 с рекомендованным прайсом 249$ и Radeon HD 7850 за те же деньги. Сейчас их планка ниже 60$. Потери в 80%. Аналогично и с процессорами i3 - они потеряли до 90% своей стоимости.

На длинной дистанции консоли дешевеют значительно медленнее. Через 5 лет эксплуатации вы сможете вернуть львиную долю вложений.

Бюджетное игровое устройство

У нас в стране, консолям придается какой-то "элитарный" статус. Но на самом деле - это бюджетное утилитарное устройство для широких масс. Главное во всем понятии "для широких масс". Минимум вложений и усилий, максимум отдачи и удовольствия.

реклама

Дизайн и упаковка

Каждый раз смеюсь в голосину, когда очередной "недоблогер" начинает рассказывать про упаковку консоли. Странно, что нет обзоров пакетиков из пятерочки. Ну а что? Это ведь самое важное в консоли. Первые 30 секунд общения с ней. Аналогично и с самим корпусом. После установки на рабочее место, вы забудете о том, что у консоли есть какая-то форма. Если у вас в квартире не дизайнерский интерьер, где каждая вещь подобрана по фэн-шуй, про внешность вы забудете через пару дней.

Пылесборник

Надеюсь мне не надо вам рассказывать, как работают очистители воздуха и что общего в конструкции Xbox series X и большинством пылесборников? И это первое, на что стоит обратить внимание. Если у вас есть аллергия на пыль или заболевания дыхательных путей - стоит задуматься о мерах предосторожности. Регулярная влажная уборка и пылевые фильтры будут вашими лучшими друзьями

Телевизор

Чем больше, тем лучше. И тут самый главный момент, о котором не говорят "недоблогеры" - 1080р отлично раскрывается старшей консолью. Вместо разрешения недо 4к вы получаете псевдо сглаживание SSAA. Лесенки в консольном мире еще большее зло, чем 30 FPS. Как итог - не имеет значения, что у вас за экран. Вместо 4к вы получите более качественную картинку и не стоит заморачиваться. Конечно, если у вас новый крутой телик....

реклама

Геймпады

Мне новые геймпады не понравились. И точка. :-) Играю с чехлами, от того проблем от шершавой поверхности заметно меньше. Батарейки и чехлы не совместимы, так что ваш путь исключительно аккумуляторы. Покупая консоль, помните, что надо будет сразу доплатить пару рублей на дополнительные аксессуары. Чехол (его проще мыть, чем геймпад) и аккумулятор ваши лучшие друзья.

Навыки использования геймпада

Открою вам два маленьких секрета:

1. ВСЕ консольщики криворукие обезьяны. Вы со своим умением будете равным среди равных

2. Управление на геймпаде удобнее чем на клавомыши. Да, белке в глаз попасть трудно. Но давайте на клавомыше засечем время, которое вам понадобиться, что бы перейти на бег, прыгнуть в окно, развернуться на 90 градусов, сделать очередь по противнику в укрытии, сделать стрейф в противоположную сторону, включить лечилку, перезарядиться и сменить оружие. На пианино удобно играть? А по времени сколько заняло? Обычные действия в Апексе.... На консолях играют в трех измерениях. На 1 стик завязаны WASD + shift - то есть на одном пальце геймпада 4 пальца главомыши.

Первый острый вопрос

Сколько денег вы готовы тратить на игровые консоли в год? Вы вообще готовы регулярно вливать много денег в свое хобби? На форумах регулярно пишут про всякие Турции и Аргентины... Но тут стоит понимать, они популярны не просто так.

В этих странах кризис и местная валюта обвалилась за последнее время. В ближайшем будущем издатели откорректируют стоимость игр. Халява исчезнет. Игры все так же нужно будет покупать. Только по реальному ценнику. А консоль берется не на один-два года. Гоните взашей всех кто шепчет о "дешевом гейминге"

Xbox Game Pass

Если вы действительно считаете, что это халява, о которой так сладко поют оголтелые фанбои - то приведу лишь пару аргументов из статистики.

Средний пользователь на консоли Sony тратит 108$ в год (считая донат). Средний пользователь Steam (из расчета 300 млн активных аккаунтов) 28$ в год. Подписка Xbox Game Pass подразумевает, что вы будите тратить 180$ в год, будите играть в то, что вам дают и после окончания подписки отбирают все игры. Если, отвечая на предыдущий вопрос, вы обозначили сумму в пределах 300-500$ в год - то подписка, хорошее дело, во всех остальных случаях - крайне не рекомендую на нее опираться.

Во что поиграть


Тут некоторые скажут "не для того моя мама цветочек растила, что бы во всякие  Free-to-play гонять"

Сделаю скриншот самых популярных игр в Steam. Вы действительно считаете, что на консолях играют во что-то другое? 

Люди берут дорогие платные игры. Например, самая хайповая за последнее время God of War II разошлась тиражом в 11 млн штук на 140 млн консолей. Это менее 10% пользователей. И так по всем позициям. Обычный рядовой пользователь играет в бесплатные массовые онлайн проекты. Иногда покупает диски или заглядывает на скидки. Поведение на консолях и финансовые вложения аналогичны такому же на персональных компьютерах.

Друзья

Консоли сильно заточены под игру в онлайне. Отсюда вытекает еще один важный вопрос. Ваша коммуникабельность. Вы компанейский человек или любите все делать в гордом одиночестве? Друзья - это не только пушистый мех, это еще и 2 - 3 килограмма халявных игр. Среди моих знакомых мало платежеспособных граждан, берущих все топовые игры на старте. Но одна игра тут, другая там - помогает хорошо сэкономить. Консоли, как мы уже знаем - бюджетное устройство для массового пользователя.

ФиФа и Колда

Это какой-то огромный пласт. Подавляющее число людей, что покупали у меня консоли, брали для футбола или пострелушек. Ни разу не было, что бы кто-то пришел и сказал "Хочу Horizon Forbidden West" или "Хочу Forza Horizon" поиграть. Не делаю акцент на эксклюзивах, как и на подавляющем числе ТОП игр. Консоли не для них. Они могут, но не часто и не всегда.

Послесловие

Перед тем, как ответить на вопрос о покупке Xbox series X забудьте о маркетинговых втираниях недообзорщиков. Ответьте для себя на следующие вопросы

  • Во что вы раньше играли и к чему хотите приобщиться?
  • Сколько денег вы готовы тратить на игры?
  • Сколько у вас друзей с подобными увлечениями?

Других вопросов нет. Все упирается в ваши финансы и в возможность экономить. В большинстве своем люди играют в бесплатные онлайн проекты. Бюджет того же Fortnite уже перевалил за 1 млрд $. Ни одна премиумная игра не имеет такого бюджета на разработку. Комфортный геймплей. Отсутствие читеров, денувы, сотен лаунчеров, антивирусов, драйверов и прочих непотребств. Легкость использования. Вам нравятся такие факторы? Значить стоит вливаться в консольный мир.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

call of duty xbox series x fortnite xbox game pass forza horizon harley-davidson
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
24
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
6
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
9
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
20
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
17
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
13
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
21
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
5
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
32
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
30
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
29
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
6
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
24
10 причин почему опыт игры на ПК лучше, чем опыт игры на консолях
17
Пробую использовать Ryzen Master и Ryzen Controller в Windows 7/10 и Xubuntu 22.04.1. Часть 1
13

Сейчас обсуждают

warmuza
23:28
ссанина
Curiosity нашел доказательство существования на Марсе озер и рек в далеком прошлом
IO_OI
23:10
Спрос на RTX 4xxx минимальный. Карты лежат пылятся.
Почему флагманы AMD и NVIDIA лучше обходить стороной, а GeForce RTX 4070 Ti не стоит 80 000р
FelsheR-BAN100567
23:05
В таком наряде челобитную царю подавать?) Ось це культура! Хоть носки пошёл поменял?
Зеленский не знал, что обучаться управлению истребителем Typhoon нужно 3 года
matocob
23:04
Строго говоря, это уже не прототип, а предсерийный образец 4-й ревизии. Всего было выпущено 5 ревизий Voodoo5 6000 общим числом около 100 шт. Intel Revision 1 (model 1000–1900) HiNT Revision 2 (model ...
MSI показала уникальный компьютер-наклейку, который можно приклеить к монитору
Александр Казаков
23:04
А как применять незнакомой оружие?! Может этих снарядов всего с десяток взяли и хохлы тупо выясняют их реальные ТТХ?
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
Олег
23:03
Как тебе такое зеленский
SpaceX: Украина нарушила соглашение, используя Starlink в качестве оружия
motorocker1977
23:01
Оружейное лобби, в правительстве асашай, не даст ходу этой резолюции.
Конгрессмены США внесли резолюцию с требованием прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине
REY_B_
22:58
"продвинутый внешний аудио-блок ROG Strix Hive" Ну может быть хоть рынок компьютерных звуковых карт возродиться. Лет 10 уже ничего заметно нового. Сегмент мёртв, а спрос есть и растёт. Т.к. многие бло...
Дополнительную плату с одной из микросхем чипсета Asus ROG Strix X670E-I показали на фото
matocob
22:55
Некоторые чудики на сайт overclockers.ru ходят чтобы пообсуждать автомобили, кресла, акустику, словом, всё, что не имеет никакого отношения к основной тематике ресурса... 3dfx - пионер 3D-графики, а V...
Редкая карта 3dfx Voodoo 5 6000 продается на аукционе Ebay за 14100 долларов США
Artur Markaryan
22:54
Да чего тут такого, сейчас куча мини itx корпусов с сэндвич компоновкой куда спокойно влезают 4080-4090 спокойно, причем в воздушном охлаждении
Энтузиаст смог уместить RTX 4090 в корпус Mini-ITX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем