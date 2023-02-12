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Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox

Никогда такого не было.... и вот опять. Вышли квартальные отчеты от двух компаний и их можно сравнить в лоб. Спойлер - избиение младенца у всех на виду
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1
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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24 января вышел квартальный отчет компании Microsoft. В нем множественные упоминания финансовых результатов Xbox. 3 февраля вышел квартальный отчет от компании Sony. С четкими указаниями всех показателей. Число продаж, выручка и прочие интересные подробности

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Предисловие

2 квартал 2023 финансового года - это самый важный квартал в году. На этот период (1 октября 2022 - 31 декабря 2022) приходятся самые высокие продажи. Выход блокбастеров. Рождественские и новогодние распродажи делают основную кассу. Белее того - это первый квартал в постковидную эпоху. Ушли ограничения и прочие неконтролируемые факторы. Чистый профит в свободной среде. Индикатор заинтересованности аудитории

Фил "балабол" Спенсер

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После презентации "Developer Direct" дал интервью изданию IGN. Где взял всю вину за отсутствие игр от внутренних студий в 2022 году на себя. Смелый и обдуманный шаг великого руководителя игрового подразделения. Сам Алексей Макаренко, (он же лысая Борода) похвалил Фила "балабола" Спенсера в таком смелом шаге. Забавно такое слышать, как от Фила, так и от местного Игрового комментатора. Об отсутствии игр и бесполезности Xbox Game Pass протрубили абсолютно все крупные издатели в мае 2022 года. Полугодичный отклик?

Покупка Activision Blizzard

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Специальная инвестиционная операция. Без явных следов насилия. Забавность и абсурд состоят в том, что после объявления о покупке, из информационного поля, внезапно, исчезли все упоминания о неподобающем поведении Бобби Котика. Более того, ровно за неделю до покупки, Фил "балабол" Спенсер говорил следующее. Цитата

Настолько сильное отвращение, что уже год и десятки миллионов долларов были потрачены на эту ненавистную компанию :-)))

Финансовый отчет Microsoft

  • Общая выручка с игрового сегмента упала на 13%, а выручка с игрового железа — тоже на 13%.
    •                    
  • Показатели контента и сервисов Xbox упали на 12%.
    •                    
  • Падения в игровом подразделении объяснили уменьшением контента от внутренних и сторонних студий по сравнению со вторым кварталом в 2022-м.
    •                    
  • Game Pass достиг очередных рекордных показателей, но обновлённое число пользователей не назвали. По последним данным от января 2022 года, аудитория сервиса составляет 25 миллионов человек.
    •                    
  • Ежемесячная аудитория Xbox в этом квартале достигла рекордных 120 миллионов человек.

Тут стоит понимать, что Xbox - это не только консоли. Minecraft так же выходит и на телефонах. Halo есть в Steam, а предустановка 3 в ряд на Windows 10 тоже идет не бесплатно. Многие объясняют такие ограничения "постковидным" спадом. Мол, народ стал меньше сидеть дома и на фоне прошлого года, меньше играть. В моем детстве, такое называли "плохому танцору яйца мешают"

Финансовый отчет Sony

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Общие продажи софта (игры, дополнения) на PS4 и PS5 превысили 86 миллионов единиц — это падение на 6,2 миллиона по сравнению с аналогичным периодом в прошлом фискальном году.

Продажи софта от внутренних студий составили 20,8 миллиона единиц, что на 9,5 миллиона больше, чем в аналогичном квартале за прошлый фискальный год.

Sony отчиталась о росте операционной прибыли игрового подразделения на 25%, а операционная прибыль всей компании упала на 8%.

Рост выручки. Никакой эффект от пандемии не помешал. Рост значительный. Компания не стесняется и говорит об этом без пафоса. 

Увольнение сотрудников

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Около 10 000 уволенных человек в компании Microsoft. 10 000 судеб. Выкинутых на произвол судьбы. Многие из них в игровых подразделениях. Интересная ситуация. У конкурента нет таких сложностей. Неужели у Sony больше денег и она может содержать сотрудников несмотря ни на что?Или все куда сложнее? Одни компании смотрят в будущее, а другие действуют наобум?

Стратегия и тактика

Пандемия внесла свои коррективы в IT сектор. Компании купались в деньгах. Нанимали сотрудников. Строили грандиозные планы. А потом, внезапно, все закончилось. Капитализация ТОП гигантов обвалилась на 30-40% за короткий период. И тут стоит посмотреть на деятельность двух компаний. Microsoft на пике своей прибыльности в одном квартале выпускает  

  • Age of Empires IV
  • Forza Horizon 5
  • Halo Infinite

Причем так торопилась, что две из трех игр были не доделаны и кривые.

В то же время, конкурент переносит релиз своих игр на год вперед. Ему не нужны сверхприбыли. За шум в прессе отвечают релизы эксклюзивов на персональных компьютерах. Геймеры весь год говорят о Sony без громких релизов. Наступает 2022 год. Тяжелое похмелье после шальных денег. Компания не спеша выкатывает свои ударные проекты

  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection
  • Horizon Forbidden West
  • Gran Turismo 7
  • God of War: Ragnarok
  • The Last of Us: Part 1

Рвет все чарты и кассу. Ни одного конкурента. Жалкие попытки отдельных компаний на фоне тотального засилья игр от Sony. Как результат - одна из немногих компаний, что вышла с прибылью в 2022 год 

И тут возникает закономерный вопрос... А что, Halo Infinite нельзя было допилить и выпустить чуть позже? Полностью всю. Что бы как конфетка сверкала? Если вы знаете, что потом будет полная шляпа - это не обоснованный перенос? Крэйг уже спалился, перенос хуже не сделает.

Xbox Game Pass

Провальная инициатива, тянущая консоль в пропасть. Выход на консолях Sony и Nintendo провалился. Выход на платформе Apple провалился. Выход в гугле, теоретически есть, но оптимизации игр под маленькие экраны не завезли. Стриминг накрылся медным ящиком. Остается только сама консоль. И тут возникает дилемма. Либо выпустить ТОП игру когда надо, либо побыстрее в Game Pass для его форса. Угодить сразу двум вариантам невозможно. Хорошая идея трещит по швам на всех фронтах.

Интересный скриншот от прошлого года. Интересность состоит в том, что Diablo IV не входит в подписку. Но к моменту выхода игры Activision Blizzard уже должна была стать внутренней студией. Видимо кто-то, что-то уже знал.

Забавный момент

Пока искал материал и пруфы наткнулся на интересную заметку о покупке Microsoft компании Бобби Котика

И если бы подобное было сказано на оверах, хоботе, 3дновостях или другом небольшом ресурсе, можно было бы улыбнуться. Каждый думает и заблуждается так, как ему удобно. Но в данном случае, речь идет о крупнейшем финансовом ресурсе, на который ссылаются все кто только может. Это последняя инстанция в финансовом вопросе. Авторитетность великого ресурса опустилась до нуля.... 

Послесловие

Напомню лишь две даты. 2001 была представлена Xbox. Общие затраты на выпуск первого поколения оцениваются в 4 млрд $ С тех пор прошло больше 20 лет. Компания далеко не новичок в этом бизнесе.. 1 апреля 2014 год у руля Xbox встал Фил "балабол" Спенсер. Уже 9 лет он "кирует" игровым подразделением. Почти половина всего жизненного цикла. Ущербность и провальность во всех вопросах - это исключительно прерогатива одного единственного руководителя. Ни ресурс монополии Windows, ни бесконечный кошелек финансов не помогают. Снова и снова Xbox сливается перед конкурентом.


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xbox horizon forbidden west sony playstation forza horizon фил &quot;балабол&quot; спенсер god of war 2
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