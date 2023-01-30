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Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики

Есть такой жанр - заполнение эфира между блокбастерами. Дешево. Много. Без идейно. Среди такого хлама, иногда попадаются Шедевры с большой буквы. О них мало кто слышал, и уж тем более смотрел.
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Устал от регулярного шлака, что показывают по всем каналам. Повторы. Плагиат. Не сбывшиеся надежды. А что вы думаете про старый добрый сериал "Звездные врата"? На сколько вы его оцените? А что скажете про "За гранью возможного"? Вы еще помните эти сериалы? Одним из продюсеров и сценаристов в них выступал Брэд Райт. И именно он является создателем рассматриваемого сериала.  

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Предисловие

Сериал снят за пачку чипсов и монтажа после тяжелой трудовой недели. Если не говорить специально, что перед нами "фантастика" нет ни единого визуального намека на сие обстоятельство. Но сюжет. Повествование. Постановка серий радует своей новизной. Хотя о чем это я? Какая уж тут новизна? Это сюжет "Терминатора" причем в мельчайших подробностях. Проходняк для наполнения дневного эфира.

Сюжет

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Далекое будущее. Люди на грани вымирания. Катаклизм уничтожил большую часть человечества. Великие умы думают о спасении цивилизации. Пришло время изменить прошлое, что бы избежать катаклизма в будущем. Знакомая затравка. Вопрос в ее реализации. Люди научились оцифровывать сознание и отправлять его в прошлое. Что бы донор не изменил будущее, вселение разума происходит за пару минут до его гибели. Глобальные базы будущего точно знают место и время гибели. Но не знают точную причину. Ох, уж эти приукрашенные некрологи. И вот, в прошлое отправляется несколько команд с определенными миссиями. Одни должны внедриться на нужный объект. Другие подкорректировать линии времени для определенных людей. Третьи существуют как "Запасной план". И все это хорошенечко обмазано "парадоксом времени" нельзя делать то, что может изменить будущее. Не убий. Не спаси. Не размножайся. Вы думаете это все? Ну уж нет. Ученые в будущем отстаивают каждый свою точку зрения на изменение времени и так же конфликтуют друг с другом. Сюжет банальный и простой. Всего лишь щепотка неопределенности в выборе действий делают сериал шикарным.

Нежный цимус

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Переплетение множество сюжетных линий. Каждый главный герой имеет свой бэкграунд. К этому добавляется история носителей (они умерли не просто так). Сверху добавляется катаклизм и цель миссии. Капелька междоусобными конфликтами разных группировок. Банальная история "Терминатора - спасителя человечества" разрослась и вширь, и вглубь, и наискосок. И главное - это сериал снятый с минимальным бюджетом для заполнения дневного эфира в кабельных сетях. Люди старались не за деньги, а за идею.  Явно над ними ни кто не стоял с кнутом и не влиял на творческий процесс.

Капельку юмора

Сериал не позиционируется как легкая комедийная фантастика... Иногда вставляются шуточки из неопределённости. Это один из первых Путешественников номер 0115 и ему уже много много много лет. И как же он хорошо себя чувствует поутру. Он даже вспомнил, кто такие девушки и за чем они нужны

Редкие шутки почти всегда приходятся к месту. Их мало, но запоминаешь каждую. Курьезность совмещения тела и души от непохожих людей регулярно дают о себе знать.

Актерский состав

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Кто такие, не в курсе. Малоизвестные актеры из Канады, о которых вы ничего не слышали. Думаю данный вопрос на этой информации можно было бы и закрыть. Кроме сценариста, нет ничего примечательного

Оценки на агрегаторах

Сериал попался абсолютно случайно. Сделал сортировку по рейтингам среди сериалов и был удивлен, увидев незнакомое название. На IMDB 8.0 из 10

 


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Для сравнения приведу оценки более дорогих и известных. С занимательным сюжетом и не привычным взглядом на обычные вещи

Воспитанные волками 7.5 из 10

Основание 7.4 из 10


Послесловие

Фраза "Раньше было лучше" все чаще приходит при просмотре фантастики. Поросячий визг от аудитории при просмотре первого сезона "Мандалорца" удивляет тех, кто видел Светлячок, снятый 20 лет назад. Но с обычными сериалами дела обстоят еще хуже. Отсутствие новых идей и постоянное клиширование убивают весь интерес к фантастике. Все истории уже видели. Почему нельзя сделать банальный пересказ в новых красках? Вот недавний "Темная материя" Банальная калька с "На краю вселенной" и "Андромеда"... Без идейности и плагиата. И на фоне таких само повторов "Путешественники" смотрятся отлично.

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сериал фантастика звездные врата брэд райт воспитанные волками основание
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