Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
Люблю фильмы со смыслом. Люблю фильмы с философским подтекстом. Наступают титры, а в голове копошится рой с множеством вопросов. Американские пиу-пиу под попкорн уже не радуют. Хочется чего-то свежего и не клишированного.
Предисловие
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Поезд в Пусан 2016 - новый взгляд фильмов про зомби. Паразиты 2019 - 4 оскара. Игра в кальмара - самый просматриваемый сериал 2020. Все чаще и чаще мелькают проекты с Корейского полуострова. Маленький бюджет и необычный взгляд на происходящее. Банальные вещи рассказанные умелым рассказчиком. Именно так можно охарактеризовать многие известные проекты Южной Кореи
Сюжет
Jung_E изображает опустошенную Землю в XXII веке, что больше не пригодна для жизни из-за изменения климата. Люди вынуждены жить в искусственных убежищах, построенных в космосе. Скудные ресурсы приводят к гражданской войне между колониями.
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Маленькая Юн Со Хен, страдает от опухоли легких, требующее дорогостоящего лечения. Капитан Юн Чон И (ох уж эти корейские имена и топонимы, но в честь нее и назван фильм) - легендарный наемник союзных войск. Бросаться в бой снова и снова, что бы заработать денег на лечение дочери. В день, когда Со Хен делают операцию, Чон И отправляется на последнее задание, которое проваливает.
Кроноид– институт, отвечающий за разработку технологий искусственного интеллекта боевых роботов. Покрывает расходы на лечение, образование и проживание девочки. А в обмен получает права на клонирование мозга легендарной воительницы.
35 лет спустя... Кроноид клонирует мозг и проводит испытания нового робота под кодовым именем JUNG_E. Доктор Юн Со Хен, взрослая дочь Чон И. Руководит командой исследовательского проекта. Гибель матери привела к провалу наиважнейшей миссии, запятнала репутацию семьи. Моделируя последнюю миссию Чон И, пытается извлечь данные из боевой памяти, которую можно использовать для разработки исключительного боевого ИИ. Точно так же, как капитан Чон И провалила свою последнюю миссию, команда проекта Jung_E терпит неудачу во всех симуляциях, что губит проект на финальной стадии.
Философия и смысл
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Когда-то очень давно, наслушался много разных умных людей. Интересные отзывы и мнение о Мартине Скорсезе... Впечатленный изысканными историям решил сходить на просмотр очередного шедевра. "Отступники". Помню этот фильм, будто смотрел вчера. Миллион лестных обзоров. Метафоры. Секретные кресты. Аллегории. Статьи с измышлениями на десятки страниц. А я ничего не понял. Проходной боевичок. Аналогично повторилось с "Островом проклятых". На нем Мартин Скорсезе для меня и закончился. С другой стороны - азиатское кино. Сложные вещи рассказывают простым языком. Глубокие философские идеи объясняют образами и ситуациями. Фон гражданской войны и злобных корпораций отлично контрастирует с обыденными низменными потребностями человека. В фильме есть всего два двухминутных диалога, которые переворачивают мир с ног на голову. Четко расставляют акценты и мировосприятие. Именно этим и цепляют такие картины. Не надо кричать "Я люблю маму!" Не надо пускать скупую слезу и тревожную музыку. Всего пара кадров.
Смотреть?
Это не фильм под пивко и попкорн, хотя в нем есть интересные экшен сцены. Это не длинная глубокая история с множеством сюжетных линий. Это притча о человеческой жизни и душе. Необычная. Легкими мазками рассказывающая о нашем возможном будущем. Если хочется чего-то непривычного - попробовать стоит. И еще... Бюджет фильма 15 млн $. Просто помните это, смотря на графику и спецэффекты
Послесловие
В последнее время все чаще присматриваюсь к фантастике с юго-восточной азии. Сначала порадовали "Космические чистильщики", потом подсел на "Сквозь снег", "Море Спокойствия"... Вроде ничего выдающегося. Серединка на половинку. Но сюжет не угадывается и не читается с полуслова. Смотришь и наслаждаешься происходящим. Если вы киноман, засмотрели все и вся "Сделано в голливуде", то этот фильм для вас.
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