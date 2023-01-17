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О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами

Мои мысли о нашей любимой игре в канун наступления Китайского нового года Кролика
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Люблю засыпать под стримы World of tank. Куча эмоций и позитива. Люблю читать статьи и комментарии по теме. Много всего познавательного. И среди всего многообразия контента, регулярно слышу мнения про имбовую Арту и Казино. Высказываний огромное количество. Яркие. Информативные. С реплеями и скриншотами. В общем - доказательная база во всей красе.

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Дисклеймер

Автор всего нижесказанного не является стримером. Ни как не аффилирован с World of Tanks. Лично знаком с некоторыми сотрудниками Wargame. Был в минском офисе компании. Играет в свое удовольствие. Никакого пивасика и трезвый взгляд на происходящее. Высказывает свое личное, крайне субъективное мнение. Приводит вымышленные доказательства. В игру перешел после закрытия поддержки Battlefield V. И хочу отметить про одну особенность проектов от Electronic Arts. Задонатив один раз 50$ (выиграл ключ на активацию местной голды) в течение недели провел около 50 боев и все 50 был в команде победителей. Факт. В танки не залил ни копейки и таких поощрений подтвердить не могу.

Арта в World of tanks

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В последний год упоминаний данного феномена стало меньше. Обсуждений игр стало меньше. Люди прильнули к экранам телевизоров и им теперь не до танчиков. Но для малопросвящённых уточню. В игре присутствует 5 видов техники. Легкие танки (фраги набивают на арте) Средние танки (фраги набивают на легких) Тяжелые танки (фраги набивают на средних). Артиллерия (фраги набивают на тяжелых танках) ПТ-сау (самый бесполезный класс). Классические камень, ножницы, бумага. И тут раздаются крики про ужасную артиллерию. Интересно, кто об этом кричит? Наверное ЛТ-воды? Или кустовые ПТ? Очень просто - об этом кричат водители тяжелых танков. Артиллерия единственные, кто эффективно может бороться с ними. Но и это еще не все. Тяжелые танки, как самые живучие, чаще всего попадают в руки новичков. Они  пассивно стоят в одном месте и ждут прострела. Идеальная цель.

Думаю, почему Арта в танках ужасна - всем понятно. Люди играющие на тяжелых танках страдают от своего единственного естественного врага. Именно на тяжах чаще всего играют неопытные геймеры.

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Патент Виктора Кислого

Наверное самый интересный документ, который любят использовать любители мирового заговора. Приведу цитату:

В WoT помимо официальных показателей эффективности меткости выживаемости и тому подобного, каждый игрок имеет и скрытый не известный ему рейтинг от 0 до 2, который существенно влияет, как на его игровой процесс, так и на эффективность его техники.

Достаточно все просто и понятно, пока данное описание не попадает в руки дилетанта, далекого от мира игра. Не буду ничего менять и лишь процитирую трактовку

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В качестве примера можно взять среднего игрока в World of Tanks, он проигрывает несколько битв подряд и его рейтинг меняется таким образом, что сама система решает ему помочь и вот уже его техника начинает выдерживать больше попаданий, снаряд летит более точно, пробивает больше и совершенно не рикошетит при попадании

Звучит красиво. Ведь так? Все точно и логично. Так как завещал дедушка Ленин. 

Могу привести множество подобных описаний и инсинуаций. А после, попрошу данного автора взять мою любимую AT 15a и рассказать, как этот агрегат будет рикошетить и не пробивать КВ-13 встретившийся с ним "на банане". Как и сколько будет подкручивать Wargaming, что бы у советского танка был хоть малейший шанс пережить эту встречу. 100 боев? 200 баев? А может он подкрутить так, что бы AT 15a сам взорвался? Патент гораздо проще. Существуют сотни тысяч игроков. Все играют по-разному. Если один игрок регулярно доминирует над всеми остальными - его отправят играть с такими же нагибаторами. Если играет слабо - то и подбирать начнут такие же слабые матчи. В матче подбирают игроков примерно одного уровня с вами. 

Где-то в этом месте должен появится человек со скриншотом, где в одной команде только крутые титулованные геймеры, а с другой сплошь новички. Отвечу просто - Очень хорошо играю на средних танках, но если меня пересадить на "Деды воевали" у меня не будет ни единого шанса. Но мой начальный рейтинг от этого не поменяется. Все еще "кибератлет" по статистике и криворучка у руля

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Великий белорусский рандом

Вы думаете, что что-то решаете в этой игре? Хех, почти весь исход боя уже решен заранее, за счет такой штуки как "ВБР". От вас в этот момент ничего не зависит, вы не пробиваете, проигрываете, тратите последние нервы, но возвращаетесь в игру, потому что снова хотите попытать удачу.

Это краткое изложение общей мысли. Емко. Четко и понятно. А еще есть вот такое понятие. Снова приведу цитату

Судьба́ — совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека, Предопределённость событий, поступков; рок, фатум, фортуна, доля; высшая сила, которая может мыслиться в виде природы или божества

Как говориться в одном старом советском меме "Совпадение? Не думаю". Вернемся к ситуации с АТ 15а и КВ-13 в узком переулке. Ни одна подкрутка, ни какой из вариантов ВБР не изменит исход этой встречи. За то, если вы своей волей и своим знанием игры поедите на горку, или покружите на железной дороге - исход будет другой.

Не пробитие и рикошет

Самый любимый и самый веский аргумент всех и каждого. Именно он решает, за кем будет правда. Тут снова есть нестыковка. Если вам подкрутили шансы в нижнее положение, - это значить, тот, по кому вы стреляли шансы на рикошет и не пробитие увеличили? Вы плохой мальчик и вас наказывают. Это понятно. А вашего соперника за что наградили? Интересно, а откуда игра заранее знает, что вы будите стрелять по игроку №1, а не по игроку №5? Или она всем игрокам в команде противника повысила "неуязвимость"? А что игра будет делать с тру-геймерами в вашей команде? Они тоже начнут промахиваться? Или она скиловых игроков добавит в команду противника? Интересно, а топовые игроки вообще бывают в командах аутсайдеров? А что будет, если 3 ТОП игрока в скваде? Как Wargame им будет подкручивать результат? Забавная цепочка вопросов без ответов. И простой факт напротив - вы крайне неумелый игрок, что ищет оправданий своей криворукости.

Рейтинг в 50%

Это и преимущество и проклятье. Означает, что вы играете с такими же по уровню игроками. Побеждать и нагибать - приятно. Но играть с людьми ВАШЕГО мастерства - приятнее вдвойне. ВСЕГДА появляются нестандартные ситуации. Это как в школе. Вы всю жизнь можете ходить в первый класс и быть умнее всех. А можете расти и совершенствоваться. Быть равным среди равных. Только прогрессия в рейтинге стоит на месте. 

Послесловие

Любая игра - это заряд эмоций. Хороших или плохих. Они делают нас живыми. Наслаждайтесь ими в полной мере. World of Tank - это лишь катализатор, что делает краски вокруг нас более яркими. Помните - ваше здоровье - это самое ценное, что у вас есть. Берегите себя и своих близких



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world of tanks wot wargame виктор кислый деды ваевали
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