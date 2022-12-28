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Эти строки пишутся 27 декабря 2022 года. При открытии лаунчера Steam в глаза бросается "Подведение Итогов 2022". Компания приводит сравнение личной активности человека и общие данные по всем активным аккаунтам. Большой массив обработки данных. Причем, ранее никогда не встречал в публичном поле такой информации

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Ничего не обычного. Играю в стратегии. Warhammer основная игра за последние 5 лет. Иногда пробую и другие стратегии. В этом году King Arthur: Knight's Tale - продолжение и переосмысление King Arthur - The Role-playing Wargame - Фентезийный Тотал Вар, когда фэнтези в нем еще не было. Но это все про меня. Ничего интересного.

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Опускаемся чуть ниже и вот оно!

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Неимоверно важная информация, рисующая типичного пользователя самой крупной игровой платформы.

21 достижение в год

Средний игрок за год открывает только 21 достижение. Учитывая, что в играх минимум по 30 достижений, а игрок в среднем запускает по 5 игр - то напрашивается 2 вывода. Игрок крайне часто бросает игры не пройдя и половину. Либо он играет в старые проекты достаточно продолжительное время. И второй вариант кажется наиболее вероятным. Одиночные игры на платформе Steam не котируются. Мы не будем смотреть на самые популярные игры, где сессионки занимают первую сотню. Это не репрезентативные данные, так как в одиночную игру играют в десятки, а то и сотни часов меньше. Любая одиночная игра там попросту затеряется. А вот по ачивкам видно, что новых коротких игр крайне мало.

5 запущенных игр в год

И тут выходит такой интересный показатель, как покупательская способность. Учитывая предыдущий показатель, можно сделать вывод, что подавляющее число пользователей играет в 1-2 новые игры. Все остальное - донатные помойки или игры сервисы с долгим временем поддержки

17% это игры новинки

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Крайне редко беру игры на старте. Предпочитаю брать GOTY издания на скидках. В этом году купил только 2 новинки за Full прайс. Но и среди остальных пользователей не наблюдается ажиотажный спрос. Учитывая информацию про 5 игр в год, выходит, что средний пользователь на старте покупает только 1 игру в год. Остальное - это старые проекты или игры сервисы.

Бесполезная информация

К чему этот график мне непонятно. Учитывая, что средний игрок запускает только 5 игр, выделять 6 категорий выглядит забавно. А вот, что выглядит НЕ забавно, это аналитический расклад предпочтений пользователей. То есть, у компании есть точные данные, во что играет подавляющее число пользователей. Что бы окупить разработку, издатели могут целенаправленно делать те игры, что пользуются максимальным спросом. Усугубляя положение и разнообразие, делая упор на одни жанры и игнорируя другие

Игровое время

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И снова не полная информация. Статистика игрового времени каждого пользователя. И снова выводы - имея данные цифры, можно рассчитать оптимальное время выхода игры. Скрестив этот график и предыдущий, можно узнать время, когда оптимальнее всего выпускать игру того или иного жанра. Причем, цветом на графиках отмечено, сколько времени провел и в какую игру играл

Послесловие

Большой брат следит за тобой. Большой брат о тебе знает больше, чем ты можешь себе представить. Помните начало 90-х? Каждый пытался выделиться из серой массы и быть индивидуальным? Ну так вот, теперь, для максимизации прибыли, людей снова хотят сделать одной большой серой массой. Угодить максимальному числу пользователей. Грустное осознание.

Подводя итоги, хочется сказать, что средний Геймер покупает только одну игру в год. В большинстве своем играет в бесплатные сессионки и обожает донат. Вопрос, кто виноват в появлении внутренних платежей и сюрприз механик больше - издатель или игрок - остается открытым