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Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam

Наступила зимняя распродажа в Steam. Время использовать предоставленные возможности на полную
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Социальная сеть? Магазин? Инструмент геймера? Место сбора единомышленников? Нет! Нет! И еще раз НЕТ! Valve давно превратила площадку Steam в инструмент для заработка. Игры — морковка для привлечения новых клиентов. Витрина. Предлог. Ширма. Способ по выкачиванию денег из наивных и доверчивых.

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Один из основных способов дохода торговой площадки. Выделение из серой массы обычных и никому не примечательных. Вы думаете скинчики в мобильных играх — зло и конец света? А что по поводу шкурок и оформления не в игре? Что про неигровое преимущество перед другими пользователями? Крайне неиллюзорное? Кто заплатил больше, будет более заметным и значимым? Вариантов множества, суть одна: «Без вливаний ты пыль на лобовом стекле».

Разблокировка аккаунта

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Steam указывается как самая удобная, самая передовая торговая площадка и социальная сеть. Только не упоминается, что для использования всех возможностей нужно занести денежку дядюшке Гейбу. Деньги утром, возможности вечером (а во многих случаях только через 30 дней). Для самой лучшей и самой удобной социальной сети очень странное правило. 5$ в эквиваленте и все возможности ваши. С небольшой оговоркой — каждый год. Последнее очень странно. На одном моем аккаунте ни разу не заносил, а он работает 5 лет. На другом функции регулярно блокируются. Данное ограничение сильно огорчает. Покупаю игры в бандлах на известных сайтах или с кэшбэком, получается дешевле, чем на великих скидках Гейба Ньюэлла.

     


Что дает разблокировка аккаунта Steam

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Официальное описание возможностей с официальной странички Steam. Совсем нескромные особенности, если речь идет о социальной сети. И это подается под соусом борьбы с «Фишингом», «Спамом» и «Другими вредоносными действиями». Только правда такова, для большинства «Злостных нарушителей» это заработок. Для них, обойти данные ограничения не стоит ничего. Они либо воруют аккаунты, либо знают лазейки, как можно обойти ограничение. А вот для обычных пользователей крайне негативная черта.

  • Отправка приглашений в друзья и в группы.
  • Отправка запросов на вступление в группы.
  • Отправка приглашений в групповой чат.
  • Оценивание обзоров и продуктов в мастерской Steam.
  • Покупка и продажа на торговой площадке Steam.
  • Обмен предметами в сообществе Steam (коллекционными карточками, наборами карточек, самоцветами и другими).
  • Частое размещение сообщений в обсуждениях Steam.
  • Получение уровней профиля Steam (уровень не поднимается выше нуля) и коллекционных карточек.
  • Размещение контента в Мастерской.
  • Размещение комментариев к предметам в Мастерской.
  • Публикация руководств в открытом доступе.
  • Использование веб-API Steam.
  • Использование чата в браузере и в мобильном клиенте.
  • Публикация иллюстраций и скриншотов в общем доступе.
  • Создание сообщений в предложениях обмена.
  • Создание групп Steam.
  • Создание кураторов и подписка на них.
  • Размещение гиперссылки в сообществе Steam.
  • Кроме того, пользователи с ограниченными правами не учитываются при подсчёте числа участников в группах.

 Для чего нужно повышать уровень Steam

Данный абзац у меня занял целое полотно написанного текста мелким почерком. Что не соответствует заголовку темы. Перечислю вкратце обычными пунктами. Что-то будет не понятно — спрашивайте в комментариях.

  • Нарциссизм. Ты крутой. Ты самый крутой. Барышни так и текут, видя твой уровень Steam.
  • Увеличение лимита друзей. Вы не можете добавлять бесконечное число пользователей. Хочешь больше — поднимай уровень. Актуально, если вы активный игрок или ведете коммерческую деятельность.
  • Быть в ТОПе у своих друзей. В профиле на главной странице показывается только 6 друзей с самым большим уровнем Steam. Не те, с кем вы больше всего общаетесь или играете, а с самым большим уровнем Steam. На страничке друзей, всё отсортировано по уровню аккаунта. Если у вас 5-10 друзей — это не актуально. Если их сотни? А если тысячи?
  • Витрины. По сути рекламные блоки. Достижений. Инвентаря. Игр. Групп. Обзоров. И бог знает чего еще.
  • Возможность участия в конкурсах (летняя и зимняя распродажа).

Как поднять уровень Steam

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Существует два варианта. Один за денежку. Второй за старания или бесплатно. Для поднятия уровня нужно набирать очки опыта. Опыт дается за:

  • Покупку или добавление платных игр на аккаунт. Примерно по 2-3 очка за игру. Никто не прокачивает таким образом аккаунты.
  • За участие в мероприятиях Steam. Например, в летней или зимней распродаже есть Steam игры.
  • За выполнение скрытых заданий. (например получить 3 ачивки в трех разных играх) Редкое явление.
  • За выполнение обучающих заданий.
  • За крафт значков. Самый распространенный и частый.
  • Редкие события. Иногда Valve обесценивает стоимость уровня, даря опыт по доброте душевной.

Минимальный обязательный уровень Steam

Всем и каждому в обязательном порядке рекомендую поднимать свой аккаунт до 6 уровня. Это дает вам доступ к возможности участия в акциях и играх с кучей маленьких ништяков. Зимняя и летняя распродажи, генеральная уборка и прочие допускают игроков к участию исключительно не ниже 6 уровня. После чего вы сможете бесплатно, участвуя только в акциях увеличивать свой уровень.

Бесплатно поднимаем уровень Steam

Лет пять назад, ниже представленную информацию назвали бы баяном. Но время течет. Олды уходят. Новореги заполонили все и вся. 

1. Выполняем задание «Community Leader» или «Лидер сообщества». Переходим в профиль Steam. Выбираем раздел «Значки». Находим нужный значок и видим 29 заданий. Для получения 500 очков опыта (при нулевом уровне — это +5 LvL). Задания простые и займут 30-40 минут вашего времени. Если профи, существует скрипт на авто выполнение большинства заданий. Под каждым заданием есть описание как его сделать.

После выполнения необходимых заданий вы можете получить еще дополнительно 100 очков опыта. Необходимо зайти в инвентарь и выбрать любую «Карточку Steam», после чего выбрать в меню «Превратить в самоцветы». Лучше всего проводить манипуляции с самой дешевой или лишней карточкой. Функция для того и создана, что бы вы могли избавляться от хлама. Если у вас нет карточек, придется купить на торговой площадке. Самую дешевую.

После получения 6 LVL Steam будут доступны бонусные программы на распродажах. Задания от компании Valve подготовленные к праздничным событиям. На каждом из таких праздников можно получить несколько сотен очков и прокачать еще больше свой аккаунт.

Помимо вышеназванных вариантов, можно получить опыт за покупки игр и дополнений. Вариант, мягко говоря, не очень… По 1-3 опыта за покупку… что, можно назвать надувательством. Если на этом не зацикливаться, брать игры с бесплатных раздач на Indiegala или Humblebundle, само незаметно капает и набирается. У меня значок «Бог игр» имеет 3036 очков опыта. Знаю человека из России у которого 13000+ игр и этот метод принес 14084 опыта. Причем, он не закупался, а лишь менялся, участвовал в розыгрышах и прочих вариантах бесплатной халявы.

Выслуга лет, само капает раз в год. Бесплатный опыт для сторожил. По 50 очков за каждый полный год. Немного. Не стоит внимания. Капает самостоятельно.

     

Небольшой лайфхак при создании значков из карточек. Создание такого значка номинально стоит денег. Купить карточки и разбить — это финансовые вливания. На ранних уровнях стоит копейки. На высоких получения 1 уровня на 110 надо разбить 11 наборов карточек. Недешевое удовольствие. Если крафтить значки во время летней или зимней распродажи, за данную манипуляцию получите бонус в виде «Карточки распродажи». По цене идут ориентировочно как 5 самых дешевых карточек для самого дешевого значка. То есть, при собирании комплектов и последующей продаже «Карточек распродажи» можно выйти в ноль и получить опыт.

Существует множество способов получить бесплатный опыт для прокачки аккаунта. Для обычного пользователи они не интересны, но для «коллекционеров» вполне рабочие варианты. Если вы знаете общественно доступный вариант не указанный выше, не стесняйтесь, пишите его в комментариях.

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