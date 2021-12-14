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Есть интересная тенденция. Улучшение изображение и визуальной составляющей в играх. Мы наслаждаемся увиденным и проникаемся его атмосферой. Но вопрос — как долго может продолжаться этот процесс? Смотря на Марио мы не захотим увидеть реалистичного водопроводчика. А в Battlefield или Bloodborne? Сможем ли воспринимать реалистичность происходящего? А нужно ли оно для повествования? Переставляя фигурки на игровом столе — на сколько нам важны тени и чувство материала?

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Есть одна особая ветвь развития человечества. Где реалистичность изображения, физика, тени, ощущение от происходящего важны как никогда. И возникает вопрос — а сможет ли эта одна неназванная индустрия, самостоятельно освоить и сделать технологический скачек? Буквально год назад нам рассказывали, как Epic Games развивает свой игровой движок. Были приобретены студия 3Lateral производящая реалистичные изображения людей и Quixel крупнейшая онлайн библиотека реалистичных текстур. Прогресс движется вперед. До какого момента он будет готов двигаться? Вспомнил замечательный фильм «Экзистенция» где люди были реалистичными. Погружение в такой мир богоподобно. Но нужен ли обычному игроку такой мир? Будут ли создавать игровые компании на столько реалистичное изображение?

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Есть еще одна интересная ветвь развития. Виртуальные технологии. Где игры должны улучшать опыт пользователя. Только крупные компании не спешат в него вкладываться, а мелкие не способны создать что-то впечатляющего. Кроме неназванного направления индустрии развлечений. Помимо обычных видеороликов и интерактивных роликов, уже имеется большое число игр с погружением. Они все еще мультяшные и неестественные. Студиям не хватает денег для полнейшего воссоздания эффекта присутствия. Но все движется своим чередом. Два года назад прогремел на весь мир феномен Deepfake. Каналы заполонили самопальные ролики с подменой частей тела в реальном времени. Буквально через год появилась популярная программа DeepNude, раздевающая девушек. И это создания обычных людей. Без участия неназванной индустрии. На сегодняшний день достаточно инструментов для создания всего, что пожелаешь в любой позе и с любым ракурсом.

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Но писать данный материал начал по другой причине. Пару месяцев назад в Steam заблокировали игру с приватными танцами от реалистичных девушек, сделанных по моделям популярных актрис с не называемого сайта. В ларечке Гейба Ньюэла полно контента 18+. Много его находится в топах продаж. Визуальные новеллы, откровенный хентай и игры для VR плодятся быстрее тараканов. Единственное отличие — это была первая игра, в которой используются трехмерные фото тела девушек. С мельчайшими подробностями. Ни в одной другой игре еще не использовалась на столько реалистичная модель девушек. Конечно, до идеала ей далеко. Маленькая компания не способна создать визуально копию реализма. Но что будет через год? Три? Современные технологии позволяют многое. Современные видеокарты способны воспроизводить и обсчитывать многое.

Купания в бассейне и стримы с АСМР — это детский лепет на фоне открывающихся возможностей. Любая пышечка сможет настроить алгоритмы и через аналог Deepfake выглядеть, как захотят зрители. Любой школьник, купив VR устройство сможет позвонить подружке и поболтать в приватном чате. И это не фантазии. Это доступно уже сейчас. А что скажет общество на это? Помните Легендарный РИМ с его оргиями? Или мы превратимся в Пуританское общество конца XVI века? Что скажут законы? Что скажут лидеры мнения? Steam сделала свой выбор. Ей нужны только мультяшки с фантазиями извращенцев из страны восходящего солнца. А другие? Вы готовы будите покупать такие игры? Поддерживать рублем начинания не называемой индустрии или пойдете за Гейбом Ньюэллом?