Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому

На что использовать всю мощность современных видеокарт? Что подтолкнет выбрать максимально реалистичное изображение в ущерб геймлею?
[ ] для раздела Блоги
3
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Есть интересная тенденция. Улучшение изображение и визуальной составляющей в играх. Мы наслаждаемся увиденным и проникаемся его атмосферой. Но вопрос — как долго может продолжаться этот процесс? Смотря на Марио мы не захотим увидеть реалистичного водопроводчика. А в Battlefield или Bloodborne? Сможем ли воспринимать реалистичность происходящего? А нужно ли оно для повествования? Переставляя фигурки на игровом столе — на сколько нам важны тени и чувство материала? 

реклама

Есть одна особая ветвь развития человечества. Где реалистичность изображения, физика, тени, ощущение от происходящего важны как никогда. И возникает вопрос — а сможет ли эта одна неназванная индустрия, самостоятельно освоить и сделать технологический скачек? Буквально год назад нам рассказывали, как Epic Games развивает свой игровой движок. Были приобретены студия 3Lateral производящая реалистичные изображения людей и Quixel крупнейшая онлайн библиотека реалистичных текстур. Прогресс движется вперед. До какого момента он будет готов двигаться? Вспомнил замечательный фильм «Экзистенция» где люди были реалистичными. Погружение в такой мир богоподобно. Но нужен ли обычному игроку такой мир? Будут ли создавать игровые компании на столько реалистичное изображение?

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Есть еще одна интересная ветвь развития. Виртуальные технологии. Где игры должны улучшать опыт пользователя. Только крупные компании не спешат в него вкладываться, а мелкие не способны создать что-то впечатляющего. Кроме неназванного направления индустрии развлечений. Помимо обычных видеороликов и интерактивных роликов, уже имеется большое число игр с погружением. Они все еще мультяшные и неестественные. Студиям не хватает денег для полнейшего воссоздания эффекта присутствия. Но все движется своим чередом. Два года назад прогремел на весь мир феномен Deepfake. Каналы заполонили самопальные ролики с подменой частей тела в реальном времени. Буквально через год появилась популярная программа DeepNude, раздевающая девушек. И это создания обычных людей. Без участия неназванной индустрии. На сегодняшний день достаточно инструментов для создания всего, что пожелаешь в любой позе и с любым ракурсом.

реклама

Но писать данный материал начал по другой причине. Пару месяцев назад в Steam заблокировали игру с приватными танцами от реалистичных девушек, сделанных по моделям популярных актрис с не называемого сайта. В ларечке Гейба Ньюэла полно контента 18+. Много его находится в топах продаж. Визуальные новеллы, откровенный хентай и игры для VR плодятся быстрее тараканов. Единственное отличие — это была первая игра, в которой используются трехмерные фото тела девушек. С мельчайшими подробностями. Ни в одной другой игре еще не использовалась на столько реалистичная модель девушек. Конечно, до идеала ей далеко. Маленькая компания не способна создать визуально копию реализма. Но что будет через год? Три? Современные технологии позволяют многое. Современные видеокарты способны воспроизводить и обсчитывать многое. 

Купания в бассейне и стримы с АСМР — это детский лепет на фоне открывающихся возможностей. Любая пышечка сможет настроить алгоритмы и через аналог Deepfake выглядеть, как захотят зрители. Любой школьник, купив VR устройство сможет позвонить подружке и поболтать в приватном чате. И это не фантазии. Это доступно уже сейчас. А что скажет общество на это? Помните Легендарный РИМ с его оргиями? Или мы превратимся в Пуританское общество конца XVI века? Что скажут законы? Что скажут лидеры мнения? Steam сделала свой выбор. Ей нужны только мультяшки с фантазиями извращенцев из страны восходящего солнца. А другие? Вы готовы будите покупать такие игры? Поддерживать рублем начинания не называемой индустрии или пойдете за Гейбом Ньюэллом?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

geforce radeon game
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
39
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
53
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
26
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
35
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
21

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
8 декабря 2021 35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
10 декабря 2021 26
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
1 декабря 2021 45
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
11 декабря 2021 53
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
14 декабря 2021 39
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
7 декабря 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
20
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
47
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
36
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
28
117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
1
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
13
Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
35
9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
1
Карта для майнинга BC-160 от XFX стала доступна на Aliexspress за 2000 долларов
3
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
20
Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
19
Компания German Bionic представила улучшенный экзоскелет Cray X из углеродного волокна
3
Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
16
Глава Vivaldi призывает пользователей противостоять агрессивному продвижению Microsoft браузера Edge
10
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
18
В Китае все смартфоны Sony Xperia Pro-I раскупили за несколько дней
6
На рынке появляется ненастоящий HDMI 2.1, но разработчики стандарта не видят в этом проблемы
6
В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
13
Майнер назвал наиболее эффективные программы разблокировки алгоритма NVIDIA LHR для добычи Эфира
4
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
76

Популярные статьи

10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
15
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
77
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
74
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
39
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
28
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
40
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
20
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
31
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
20

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
00:08
Минусов недостаточно. Нефанаты недорабатывают! Придётся настучать на вас в Интел.
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
ambient
00:07
5600G VEGA7 = GTX 1030, WTF ?
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
Андрей Носуленко
00:07
Кому вы рассказываете что есть все для выявления читеров. Лично я знаю 4 игрока которые играют с запрещены и модами. Но они в игру просто ссыпают камаза и бабло и их никто уже 4 года не банит. И есть ...
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
kilobait3
00:05
все без опорников. там как обычно десяток точек. показания разнятся с каждый реальным градусом. мультики данной серии кривые от рождения. и доверять им я бы не стал.
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
sevik68
00:03
в лес
Официальная стоимость GeForce RTX 2060 12 ГБ почти равняется GeForce RTX 3070
Asmodeus
00:03
Так уже давно сменила. Это же ряженый Хуанг. Всем это давно известно. Или тогда Хуанг совсем себе почикает под корень?
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
DonnieDarko
00:03
В киберпанке quadro t600 шустрее gtx1050ti. + ещё dlss работает.
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
LaSaper
00:02
Хорошо если всё так. Предлагаю смотреть на вопрос шире. Для примера. Советский Союз и США. У каждого из них своя идея, и каждый являлся в ней монополистом. У обоих свои зоны влияния, рынки сбыта, союз...
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
kilobait3
00:02
fx-74 в паре на спайдере в своё время был очень даже ничего. 8Гб оперы. и две 8800. брал по предзаказу все. тогда ещё был у меня мой первый ssd 32Гб и рамдиск на 16Гб. машина по сей день жива и в отл...
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
no_fate
00:00
Как вспомню глючное убожество nForce 4 :) Это просто кошмар был даже на самых дорогих материнских платах. В декабре 2004 я перелез с Пенька4 на Фуфлон FX55. Прирост производительности был неплохим, и ...
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем