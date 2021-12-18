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Подписки. Незаметно вошли в нашу жизнь. Прогрессивное человечество давно научилось использовать такой вопрос монетизации. Только для советского человека это большой сюрприз. Многие не понимают на сколько глубоко «Подписки» вошли в жизнь обывателя. Новые возможности. Новые перспективы. Новые надежды.

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Представьте, что каждое утро идете в душ. Чистите зубы. Умываетесь. Приводите себя в порядок. За 15 минут водных процедур вы использовали зубную пасту, щетку, мыло, лосьоны и прочее. Каждое утро. Изо дня в день вы повторяете ритуал. Раз в месяц, идете в магазин и пополняете запасы. Регулярно. Свои любимые. Вот вам и подписка по доставке ванных аксессуаров. Для продавца — это уверенность, что его товар будет куплен в нужное время в нужном количестве. Ему не надо арендовать лишние складские площади, держать товар «про запас» и замораживать оборотные средства. Для вас — скидка в 10% и точная доставка в срок до двери. Все довольны. Таких примеров масса.

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Люблю консоли Xbox. Для меня они стали проводником в комфортный мир игр. Консоли оторвали моих детей от телефона и глупостей YouTube. Но мне не нравится Фил Спенсер и его политика, убивающая консольное направление. С одной стороны он говорит, что важен каждый геймер, с другой «Консоли не важны» мы смотрим на весь мир. Вот представьте поклонников Harley-Davidson, и фразу: «Мы будем выпускать больше лосьонов для бритья! Мы думаем о всех байкерах мира!» Мне не надо всех возможностей. Хочу отличные игры на консолях. Дорогие. Выверенные. С хорошим онлайном. С качественным проработанным сюжетом. Мне не интересны игры на телефоне. Мне не интересны древние игры или игры категории «B» от неизвестных студий. У меня нет времени изучать все и каждую игру.

Почему поднят данный вопрос?

Xbox Game Pass появился 4 года назад. 1 июня 2017 года. Вы помните этот день? Вы помните ту самую презентацию и анонс? А что происходило в последующие три года? Как много и как часто вы говорили об этом чуде инженерной мысли? Иногда, мелькали мысли и рассказы, об интересной инициативе от Microsoft. Не более. Изменения за последний год? Вы почувствовали перемены? Подписка из рядового события «внезапно» превратилось во что-то неимоверно передовое. Полтора года назад появилось множество разных цифровых сервисов. Мир одномоментно сошел с ума.

Google Play Pass

Apple One

Disney+

Ubisoft+

HBO Max

Amazon Prime

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Только нет такого шума в информационном поле, сколько собралось вокруг Microsoft. Вчерашние блогеры, кричавшие о провале Stadia еще до ее старта уже сегодня рассказывают, как отлично будет работать подписка Xbox через трое костылей и браузер.

Финансовая подоплека

Большой и запутанный вопрос, о котором можно говорить долго. Внести ясность нам поможет спор между Apple и Epic Games. Утечки с процесса подсказывают порядок цифр, суммы отступных:

Microsoft за попадание игр в ее сервис платит деньги. Поговаривают, что сумма зависит от числа скачиваний игры. Но думаю это не так. Идет фиксированная такса за каждую отдельную игру на определенный период. Посмотрев табличку выше, можно исходить из явных показателей. 1 млн $ за каждую отдельную позицию. Бывают редкие исключения с играми на старте. Но в подавляющих случаях речь идет о старых проектах. В месяц добавляется 10-15 игр. Выкуп размещения в подписке обходится в самом крайнем случае в 15-20 млн $ это по самому жирному варианту. Игры в день старта продаж. Известный факт. 80% дохода от игры идет в первый месяц. За такие игры можно смело ставить ценник x5. То есть максимум 8 млн$. В итоге затраты на выкуп игр для подписки по самым смелым и щедрым подсчетам составят 30 млн$ каждый месяц.

Доход минус расход

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Давайте поговорим о доходах, что озвучивались в прессе. По слухам 23 млн активных пользователей (Официально 18 млн. пользователей) По самым скромным расчетам, Microsoft получает 180 млн $ дохода с подписки. При расходах в 30 млн $ чистыми выходит от 150 млн $. Моржа колеблется в районе 500%. Это феноменальные показатели!

В чем подвох?

Теперь о самом сладком. Сейчас идет активный набор подписчиков. Люди вкладывают деньги и работают в убыток. Нам из каждого утюга докладывают, что работают на перспективу. Только дебит с кредитом не сходятся. На сегодняшний день, при официальных данных сервис УЖЕ приносит феноменальный доход. Он УЖЕ окупается многократно. Все имеющиеся данные для проверки перед глазами.

Мы работаем на перспективу

Мы помним слова Аарона Гринберга. Нам не стоит волноваться за Microsoft. Все идет по плану. Только не видно, как компания скупает все, что движется и плохо лежит. Имея впечатляющие результаты и финансовые показатели, без огромного кошелька от материнской компании, Фил Спенсер УЖЕ может позволить любой каприз. За 150 млн $ можно каждый месяц выкупать 2 ААА игры на старте каждый месяц. Работая в ноль, аудитория при такой щедрости взлетит до небес.

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Но что же происходит на самом деле? Где молочные реки и кисельные берега? Почему нет эффекта разорвавшейся бомбы, завалившей всех и каждого огромным числом отличный крупно бюджетных проектов?

Стоимость консоли против ПК

Этот пункт добавил после презентации Е3 2021. Появилась новая интересная фраза. «Microsoft продала мне новую консоль! ПК сегодня слишком дорогой.» У меня челюсть отпала… А что случилось со старым ПК или консолью? На них не идет Nextgen от Microsoft? Или про запас, что бы через год-два поиграть в Starfield? Ну так через год-два и надо брать устройство. Майнинг спадет, на рынок хлынет миллион видеокарт за пол цены после фармеров. Если вопрос с PlayStation можно как-то оправдать (там есть на что посмотреть), то с Xbox вопрос открытый. Во что играть на Nextgen консоли?

Попей Xbox Game Pass

У меня еще один вопрос. Сейчас в каталоге можно выбрать телевизор 55" с разрешением 4к, 2021 года выпуска в эквиваленте 500 американских рублей. Какой из телевизоров вы выберите? Условный «А» с Netflix и условный «Б» у которого заметно больше функциональных возможностей, но без Netflix? Возможно есть другие подписки, но БЕЗ Netflix? Будет ли для обычного человека наличие подписки решающей при покупке устройства? А для одержимых личностей? Лиц поклоняющихся подписке? Но ведь в консольном разрезе: «Я увидел игры в подписке, Microsoft продала мне консоль» Это поклонение?

Аргентина — Ямайка 5:0





Чуете этот сладких привкус Южной Америки? Легкий бриз с величественных Анд? Бескрайние Пампасы со стадами крупного рогатого скота? И региональные цены в Microsoft Store, ниже обычного? Чуете? А 7-14-30 дневный триал-подписка за копейки на торговых площадках? Завораживающе, неправда ли?:-)У меня вопрос — а кто еще ищет дозу любой ценой? Готов идти на серые схемы, отдавать последнее? Опустим асоциальных личностей. Не сектанты ли слепо идут к своей цели любой ценой? Прилагают максимум усилий, только бы лидер взглянул на них мелько с одобрением? А что получит Microsoft от такой паствы? Они не платят за подписку в должной мере? Как она будет расти и развиваться, если паства не готова отдавать себя всецело?

Секта свидетелей





Секта — это добровольно-принудительное сообщество людей, остающихся или удерживаемых вместе с помощью псевдо-религиозных или идеологических догм. Как правило, секты имеют лидера, которому сектанты обязаны беспрекословно подчиняться.





Вы не находите ничего общего с происходящим сегодня? Слепая вера (Фил говорит о единении с игроками). Обещание светлого будущего (Фил обещает много хороших игр). Отъем денег (Подпишись, заплати сейчас, поддержи начинания). И все бы ничего… Но они начинают уговаривать вступить в их секту и других. Обрисовывая перспективы. Обходы системы. Взлом системы и халяву. Кто эти люди?