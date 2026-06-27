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Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon

Изменения в поставках чипов приведут к росту цен на игровые устройства, несмотря на первоначальные высокие издержки.
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Пару дней назад анонсировали стоимость Steam Machine с космическим ценником и непонятным позиционированием на рынке. Дополнительно поднялась ценовая планка для Xbox Series S/X и PlayStation 5. Эмоциональный всплеск в блогосфере вылил кучу нечистот на дядюшку Габена и всех сопричастных. Простительная реакция, если ты живешь в розовых очках и находишься в полном неведении. Сегодня я расскажу, как и почему в ближайшее время цена Steam Machine может оказаться для многих геймеров сказочным подарком и манной небесной на фоне грядущих изменений в полупроводниковой отрасли.

Источник: Игровая консоль Sony PlayStation 5 на сгенерированном ИИ-арте ChatGPT

Предисловие

22 июня 2026 года корпорация Micron рассказала о заключении «кабальных» соглашений с 16 стратегическими партнерами на поставку чипов вплоть до конца 2030 года по принципу «бери и плати» с депозитом в размере $22 млрд.

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Для тех, кто не понял сути новости, поясняю. Даже если пандемия искусственного интеллекта закончится, стоимость памяти не упадет до конца 2030 года. Львиная доля производимых чипов уже продана по фиксированной цене. Для полноты картины стоит добавить, что аналогичная ситуация будет и у других производителей памяти – рынок слишком маленький, чтобы условия у разных компаний кардинально отличались.

Элитный гейминг и ПК-бояре

В этом году три основных производителя игровых устройств сообщили о «коррекции» стоимости своих устройств. Sony, Nintendo и Microsoft удивили мировую общественность своими поступками. Та самая ситуация: «Если не видно, то не существует». Нюанс состоит в том, что стоимость поднялась практически для всей электроники, только про ПК-комплектующие никто не кричит в новостных заголовках. Пользователи Steam просто не догадываются, что ситуация с игровыми консолями – лишь верхушка айсберга.

Источник: Сравнение роста цен на приставки Xbox Series X и S от Overclockers.ru

«Сладкая цена» Steam Machine

Дорогая ли коробочка была анонсирована Valve на прошлой неделе, или это нормальная цена? $1500 за маломощное устройство уже норма или нет? Весь интернет в голос гоготал над тем, какой Гейб Ньюэл глупенький и насколько сильно он не понимает рынок персональных компьютеров. А что, если он отлично понимает рынок, а стоимость «кубика» на самом деле отражает реальность и ближайшее будущее? У меня возникала подобная мысль, но я гнал ее из своего сознания всеми возможными способами. Дядюшка Габен жадный, но не глупый. Космическая цена взята не просто так, и для нее есть явные причины.

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Сегодня, с новыми имеющимися данными, есть основания предполагать, что цена на «изделие номер два» вполне адекватна, и в обозримом будущем это станет объективной реальностью.

Почему я думаю, что Valve действует предсказуемо и оправданно? Ее логика подчиняется понятным законам экономики и читается при достаточном объеме информации. Например, я достаточно точно смог предсказать релиз Steam Machine и ее выход на рынок за месяц до анонса.

Никакой спонтанности – прагматизм в подходе и оценка рисков. Значит, и цена сформирована аналогичным образом – это минимальная планка, ниже которой опуститься было невозможно.

Принципиальное отличие консолей и ПК в 2026 году

Я не буду говорить про копеечные различия: в консолях нет лишних USB-, PCI- и SATA-разъемов, дополнительной разводки и избыточного запаса прочности на все случаи жизни. Не стану упоминать высокую интеграцию компонентов и рациональное использование всех элементов конструкции. Я остановлюсь на существенном пункте. В приставках используют унифицированную память, а в ПК – раздельную.

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На практике, если считать себестоимость, мы получаем следующую картину:

  • Для создания PS5 требуется только 16 GB GDDR6.
  • Для создания игрового ПК понадобится от 8 GB GDDR7 плюс 16 GB DDR4 до 16 GB GDDR7 плюс 32 GB DDR5.

Учитывая, что японцам требуется на порядок меньше сверх дефицитного компонента, цена на устройство вырастет заметно меньше.

Долгосрочные контракты Sony

Самураи являются одними из крупнейших заказчиков в полупроводниковой сфере. В отличие от небольших OEM-сборщиков или Valve, они не подстраиваются под рынок. Выходцы из Страны восходящего солнца точно знают, какое устройство будут производить через полгода или пять лет. Они заранее понимают объемы производства и свои расходы. В связи с подобными обстоятельствами компания без зазрения совести может закупать партии комплектующих на баснословные суммы со сроками исполнения на всем горизонте планирования. Вместо разговоров о важном Sony подписывает бумаги на несколько лет вперед с максимально возможным дисконтом.

Многим производителям выгоднее иметь клиента, с которым работаешь в ноль стабильно пять–десять лет, чем менять перчатки каждые пару месяцев. С контрактом Sony можно пойти в правительство или банк и получить кредит, субсидии либо одобрение – стратегический актив.

Золотая эра PlayStation 5

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В обозримом будущем все мелкие сборщики железа «откинут копыта» или начнут мухлевать с комплектующими. Уже сегодня слышны призывы вернуть устаревшую платформу DDR4 в широкие массы. Вместо 16 и 32 GB памяти популярными станут конфигурации с 8 и 16 GB. Аналогичные урезания затронут и видеокарты. Рынок будет подстраиваться и пытаться «оптимизировать» имеющиеся возможности.

А у PlayStation 5 все будет отлично. Подняли цену на $100 и написали об этом в новостях? Ну так в это же время аналоги в стане персональных компьютеров прибавят $200–300 за ту же производительность. Это из той эпопеи, где «Я тебе дам, но соседу – в два раза больше».

До 2030 года у PlayStation 5 будет колоссальная фора в формировании конечной стоимости продукта. Будет дорого, но на фоне остального рынка более сладкого предложения будет не сыскать.

Послесловие

У меня нет документов из всех источников, и я не могу делать стопроцентные утверждения, но RAMageddon только начинается. По имеющейся информации, на рынке не будет памяти от слова ВООБЩЕ. Прямо сейчас мы живем на старых запасах и жировой прослойке, сохранившейся с былых времен. Если на рынке SSD в частном сегменте китайские братья помогут мусорными чипами, то оперативная и видеопамять окажутся недоступными. Мелкие ручейки из подвалов южных соседей будут выгребаться сборщиками ПК, и в рознице не останется ничего либо будет доступна продукция крайне низкого качества по космическим ценам.

На фоне тотального безумия большой запас прочности есть только у PlayStation 5. У крупнейшего сборщика игровых гаджетов самые большие локальные запасы и самые долгосрочные контракты из всех участников рынка. Они дольше всех смогут сопротивляться надвигающемуся коллапсу и оставаться доступными обычным геймерам.

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