Покупка случайного лота на барахолке заставила задуматься над происходящим. Ушла эпоха и ностальгия. Мы жалуемся, что раньше игры были лучше, но это не совсем так. Раньше мы привязывались к играм, и физические диски помогали нам в этом деянии. Решил немножко погрустить и поделиться некоторыми ностальгическими мыслями по поводу и без. Ибо в одной фотографии мелкого лота на барахолке — десять лет эпической истории.



Если смотреть на комплект, то в нём нет ничего примечательного — набор лицензионных дисков, в которые никто не играет, и у них нулевая ценность. Коллекционерам такое не интересно, так как нет ничего редкого, а обыватель поморщит носом и молвит что-то из разряда: «В старьё не играю».

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Цифровые игры окончательно вытесняют физические копии

Уже 15 лет играю исключительно в цифровые версии. Через мои руки проходит много дисков, но отвык от них и складирую где-то в ящике, чтобы доукомплектовать какой-нибудь набор для создания красивой картинки. Как появились дети, диски моментально вышли из моего обращения. Малышам трудно объяснить, что диски нужно аккуратно вынимать из коробки и бережно относиться к ним. Пара царапин — и заметная сумма денег летит в мусорку. Цифра практичнее и надёжнее, пока не происходят глобальные события с отключением интернета или ещё чего похуже. До августа 2020 года подобного не происходило, и к дискам относился как к пережитку палеозоя. Но потом начались веерные отключения интернета и полный офлайн на 3–4 дня. За последние 5 лет подобное повторяется с регулярной периодичностью. Цифровые копии в моменты турбулентности уже не кажутся чем-то удобным и приятным в использовании.

Диски с играми для Xbox 360

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Отключение игровых серверов

Пять лет назад на рынок вышла Xbox Series S в полностью цифровом формате, и разговоры о том, что игры вам не принадлежат, разгорелись с новой силой. Противников и сторонников цифрового контента с активной жизненной позицией нарисовалось вагон и маленькая тележка. Каждый рассказывал плюсы и минусы обоих вариантов. У меня в загашнике лежало около 50 дисков, и, естественно, смотрел на вопрос через призму «моя рубашка ближе к телу».

Ubisoft отключили серверы The Crew

1 апреля 2024 года мир лишился доступа к забытой и провальной игре The Crew. Новость активно освещали в средствах массовой информации, и было несколько судебных исков по данному поводу. Надену шапочку из фольги и заявлю, что это была атака на корпорацию, а не гражданские волнения из-за отключения серверов. Первая часть была провальной с нулевым онлайном, а вот криков было, будто закрыли новенькие сервера «Колды».

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Почему думаю, что это была спланированная атака на французскую компанию? Напомню о существовании магазина Games for Windows — Live, который полностью закрыли, и люди потеряли доступ к 400+ играм. Проблема была в сотни раз больше и громче, вот только шуму вокруг ситуации не было вообще. Цифровая эпоха она такая — со своей особой изюминкой.

Закрытие магазина Xbox 360

29 июля 2024 года прекратил своё существование один из крупнейших магазинов в цифровой истории. Если честно, то очень странное и совершенно непонятное событие. Сайт Marketplace от Microsoft не позволяет совершать новые покупки, но вы всё ещё можете скачивать купленные игры. Пару месяцев назад проверял лицензионный Xbox 360 и свою библиотеку. Всё качается, только ОЧЕНЬ медленно (1 игра за сутки). Но праздник жизни на этом не заканчивается. На Xbox One и Xbox Series «палеозой» качается отлично. Любой проект с эпохи Xbox 360 — за пару-тройку минут.

Диск Forza Horizon 3

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Первый диск из комплекта. Forza Horizon 3 — эксклюзив Xbox 360, и игра никогда не выходила на других платформах. Имеет функцию обратной совместимости с новыми коробоксами. Вот только купить вы её не сможете, а в Xbox Series S отсутствует привод дисковода.





Закрытие Forza Horizon 3

Игру никогда не выпустят в режиме ремастера, и ознакомиться с ней сегодня можно только в дисковом исполнении. А это, между прочим, самая высокооценённая гоночная игра в серии. Не какой-то там проходняк, а гордость платформы, с которой сегодня не смогут ознакомиться поклонники консоли.

Лучшая игра в серии Forza Horizon

Ежегодные релизы спортивных симуляторов и WWE 2K16

Ещё один диск и ещё одна игра из ушедшей эпохи. Не являюсь поклонником спортивных игр, но заинтересовался игрой и её наличием в альтернативных магазинах. Не эксклюзив, а полноценная мультиплатформа.

Диск с игрой WWE 2K16

Во всеми любимом магазинчике дядюшки Габена игра изъята из продажи. Если вы решили пройти старые номерные части и тряхнуть стариной (а в старых играх не было лутбоксов и прочих нечистот), то у вас не получится это сделать.

Купить в Steam WWE 2K16

Консольные эксклюзивы и Fight Night Round 4

Ещё одна игра. Выходила исключительно на консолях. Пользователи богоподобной платформы не знакомы с подобным. Проект с высочайшими оценками для нишевой аудитории. Серия закончилась, и познакомиться с ней возможно только в варианте дискового исполнения.

Консольный эксклюзив Fight Night Round 4

Финт ушами от Microsoft и игры с сенсорным управлением

Самая странная и непонятная история — это отношение Xbox к Kinect. Направление не является выдающимся или заметным в индустрии, но ситуация очень странная. Большинство игр, выходивших с 2013 года, имели две версии сборки: под Xbox 360 и Xbox One. Только это не касается игр с сенсорной камерой. Более того, у многих релизов есть функция обратной совместимости, но не с данными играми. Но и это ещё не всё. Для Xbox 360 выходили специальные версии игр с расширенными функциями и возможностями.

Поддержка Xbox 360 Kinect в играхMicrosoft активно сотрудничала с издателями и добавляла плюшки, недоступные другим. Есть около 30 игр с поддержкой управления голосом через сенсор либо управления камерой и видами с сенсором — мелкие гиммики, но они есть.

Девять из десяти игр сегодня недоступны обычным геймерам

Абсолютно случайно получилось так, что в мои руки попал комплект, в котором только одна игра сегодня доступна в цифровом магазине. Все остальные сняты с продажи, и рядовой пользователь не сможет в них поиграть. И это не какой-то шлак и инди-поделки — это топовые проекты своего времени. Раньше рынок дисковых изданий имел широкий охват, и в любой момент можно было купить любую игру. Сегодня часть старого контента исчезла и не имеет своего представительства в современных цифровых магазинах.

Сегодня в магазине Xbox по обратной совместимости с Xbox 360 доступно только 518 наименований. По разным источникам, данную функцию поддерживает от 680 до 730 игр. То есть минимум 162 игры существуют только в дисковом варианте.

Физические коллекционные издания важнее цифровых копий игр

У дисковых изданий игр есть несколько незаменимых функций, что не способно воспроизвести цифровое издание. Многие крупные и известные серии игр имеют свою армию фанатов, что не только проходят любимые творения, но и обсуждают их с такими же фанатами. Форумы и профильные ресурсы слишком обезличены и не дарят яркой эмоциональной связи с проектом и его поклонниками. Только физические предметы могут стать маленьким культом поклонения и сформировать вокруг себя крепкую фан-базу. Только личное физическое общение способно подарить бурю эмоций.

Коллекционное издание Dark Souls II

Цифровые копии дают доступ к контенту, но не передают чувство собственности, осязания, сентиментальную историю покупки или принадлежность к определенной фанатской группе или гик-культуре.

Послесловие

Мы отдаляемся от эпохи, когда между играми и людьми была связь. Каждая покупка — это ритуал посвящения. Чем труднее достаётся вещь, тем больше в ней ценности. Сегодня нет связи между контентом и потребителем. Это как участвовать в гонках на автомобилях: либо вы сидите за рулём физической тачки и чувствуете запах масла, шум моторов, перегрузки скорости, либо за монитором в виртуальном мире без реального взаимодействия.



Диски — это физическое подтверждение вашего приобретения. Это память и надежный вариант хранения. Цифровой контент может исчезнуть по щелчку пальца неизвестного дяденьки на другом конце планеты. А вот с дисками все исключительно в ваших руках.