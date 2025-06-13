Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам

Монополия платформодержателя — это не просто власть, а невидимая дирижёрская палочка над вашим игровым экраном
[ ] для раздела Блоги
2
2

Xbox навострила лыжи на захват рынка игровых персональных компьютеров. У нее есть мотив, финансовые возможности, рычаги давления и большая лояльная база геймеров. Microsoft хочет денег и видит рынок потенциального роста. Последние телодвижения говорят о серьезности намерений отраслевого гиганта, но самое важное — ему некому дать отпор.

реклама



Предисловие

В сети всплывает всё больше информации о новой Asus ROG Ally X, и подробности пугают своим перспективным развитием на ближайшее будущее. Многие не совсем понимают, но Microsoft является монополистом на рынке персональных компьютеров и может творить различные непотребства в своей системе. Блогеры не говорят, а геймеры терпят различные эксперименты, но вырисовывается нечто большее, чем маленькая гадость от гиганта индустрии.

Противостояние Sony и Xbox

реклама



Эпохальная битва завершилась полным поражением консолей от Microsoft, но многие не до конца осознают, почему гигант с бездонным кошельком слился перед маленькой японской корпорацией. Кратко очерчу три факта, о которых не говорят, но имеют серьезное влияние на бизнес консолей:

  • Sony — это технологический гигант со своими заводами, инженерами и отработанным циклом разработки. У них есть специалисты и возможности выстраивать цепочки производства от задумки до конечного продукта. Microsoft заказывают консоль у сторонних компаний и платят им за проделанную работу. При прочих равных, японская консоль будет дешевле на 15–20%. То есть, если в магазине висят два одинаковых устройства по $500, то Microsoft автоматически уходит в минус на $150, а конкурент только на $50.
  • Японцы специализируются на розничной продаже устройств розничным потребителям и имеют широкую, отработанную физическую сеть. Затраты на широкий охват, ремонт и обслуживание значительно ниже, чем у конкурента. Microsoft сидит в виртуальном мире с облаками и никогда не видела в живую настоящих покупателей.
  • PlayStation идет четким и понятным курсом, отработанным за долгие годы, и консервативно относится к изменениям и инновациям. Вторжение в смежные сектора идет только тогда, когда на основном направлении все отлично. Xbox все время был полигоном для экспериментов и продвижения через силу различных идей. Многие уже забыли, но напомню про Mixer и как американцы его жестко продвигали на консолях.

Замах на рубль, удар на копейку

Ноябрь 2013 года. Старт продаж консолей Xbox. Вы, наверное, помните устройство под названием Kinect 2.0. 10 месяцев со старта продаж вы не могли купить консоль без камеры. Microsoft насильно навязывала аксессуар в комплект к устройству. Никого не спрашивали, нужно вам это устройство или нет. Плати или проходи мимо.

Аналогичная ситуация была с игровым видеосервисом Mixer. Его продвигали всеми возможными способами. Ниже скриншот главного экрана Xbox One летом 2018 года. В верхней строчке 5 главных пунктов меню.

реклама



Обывателю они ни о чем не говорят, но их расположение не случайно. Важность каждой кнопки варьируется от расположения. Самая главная будет слева, самая бесполезная справа. Чем меньше надо сделать нажатий кнопок на геймпаде, тем быстрее вы попадете в важное меню. Так вот летом 2018 года Mixer был важнее Game Pass.

Дополнительно напомню вам о существовании OneDrive, Cortana, Microsoft Store, Game DVR, Teams, Your Phone, Widgets, People и кучи других проектов. Какие-то тихо появлялись и тихо отваливались, а другие настойчиво продвигались вперёд, с большим энтузиазмом и силой.

COVID - 19 и ненасытная корпорация из Редмонда

реклама



Пандемия прошла, и многие о ней забыли, но в те далекие времена произошло несколько знаковых событий, что стали прецедентом. Из-за ограниченности в передвижении вырос спрос на видеочаты и сервисы общения онлайн. О сервисе Zoom не писал только ленивый. Маленькая программка за полгода увеличила свою аудиторию почти в 80 раз. Спрос на подобные программы вырос экспоненциально.

Microsoft перестала уделять внимание своему детищу — Skype. А во время пандемии, как черт из табакерки, выскочила Microsoft Teams. Так удачно, что ей заинтересовались антимонопольные органы. Microsoft активно продвигала сервис и предустанавливала его везде, докуда могла дотянуться.

Вот только разбирательство по данному вопросу началось 4 года спустя, когда актуальность вопроса потеряла какой бы то ни было смысл.

Это наглядный пример доминирования на рынке. Антимонопольные органы — это хорошо, но когда они начнут действовать, суть их надзора превратится в пыль. Это лишь один из вариантов, что может сделать Microsoft при необходимости, и никто ее не остановит.

Steam на консолях Xbox

21 марта 2025 года в крупном интернет-издании theverge появляется информационный вброс. На Xbox появится магазин Steam, а к сказанному прикрепляется фотография с данным магазином.

Со слов Тома Уорена, данное изображение нашли на сайте Xbox в одной из презентаций. Очень уважаемый журналист на одном из крупнейших информационных ресурсов утверждает, что фотографию взял на официальном сайте. Правда, больше никто не видел данной фотографии в первоисточнике, абсолютно все ссылаются на крупный и проверенный ресурс. Полгода назад я не поверил данной новости и утверждал, что новость фейк и подобного быть не может. Точнее, в подобном контексте быть не может.

Microsoft — монополист и находится под колпаком у надзирающих органов. Подобная вкладка означает, что альтернативные магазины получают ограничения на доступ к платформе и дельцы из Редмонта используют свое доминирующее положение. Более того, Microsoft может делать и планировать всё, что ей захочется, но что по этому поводу думает дядюшка Габен? Нужна ли ему такая интеграция?

Том Уоррен наносит новый удар

И снова на страницах theverge нам рассказывают новость о портативной консоли Xbox. У большого журналиста есть инсайдеры, знакомые с ситуацией по портативной консоли Xbox.


Тут надо сделать уточнение. Разработка и проектирование устройства занимает 2–3 года. В марте устройство активно разрабатывалось и было в активной фазе, а уже в июне инсайдеры сообщают об отмене. Такую информацию могут знать только самые верхи, ибо подобное может повлиять на корпоративный шпионаж и настроения инвесторов. Крайне чувствительная информация не для всех. Но этот же «информатор» из верхних эшелонов власти не смог подтвердить подлинность скриншота в новости выше. Две взаимоисключающие ситуации.

Монополизация игрового рынка персональных компьютеров на Windows

А теперь о моих опасениях. Не знаю, насколько достоверна информация. У меня нет доверия к Тому Уоррену, так как он с большой долей вероятности сидит на зарплате у Microsoft и регулярно пускает дезинформацию, что перепечатывают мировые СМИ. С его слов, на устройствах с брендом Xbox не будет прямого доступа к рабочему столу, а с ним не будет возможности использовать сторонние ресурсы для установки приложений.

Данный топик читают продвинутые пользователи, и они найдут способ установить любое приложение на любом устройстве. Пикантность ситуации состоит в том, что 95% пользователей не умеют пользоваться устройствами, и если нет кнопки «установить Steam», они не смогут это сделать. У вас в голове крутиться «Запусти браузер и скачать»? А если ярлыка на браузер нет? А если игра, которую вы хотите, высвечивается на главном экране в предложке и ссылка ведет не в Steam? Перед нами ситуация, когда платформодержатель прощупывает почву по замещению всех магазинов и лаунчеров своей персоной.

Прошивка DeepSea на Nintendo Switch

Это пример образовавшейся ситуации. Как много пользователей смогут самостоятельно установить данную модификацию на консоли Nintendo Switch? Мод устанавливается в пару кликов, и любой специалист установит его за пару минут с завязанными глазами. А вы сможете такое сделать самостоятельно? Купить консоль, самостоятельно прошить ее и играть во все популярные тайтлы? Вот и с подобным решением, когда лаунчер Xbox будет предустановлен и автоматически запускаться при включении, для обывателя за рамками возможного.

Бессилие регулирующих органов и удар по всей игровой экосистеме

Был старый советский мультфильм, где обезьянка собрала орехи и задалась вопросом, а что такое «куча»? Один орех — это куча? А три ореха?

Точно такая же ситуация с антимонопольщиками. Они не могут запретить Microsoft проводить свою политику превращения игровых устройств в Xbox. Пока акцент идет на выборочных гаджетах и их число не превышает определенного значения — это не доминация. А когда она наступит? При 20 млн активных устройств? 40 млн? 100 млн? Филу Спенсеру нет необходимости куда-то спешить и торопиться.

Вот график распространения операционных систем семейства Windows по всему миру. Пару процентов в год, но за десятилетия большая часть пользователей мигрирует вопреки своему мнению и желаниям.

Послесловие

Поведение Xbox в последнее время вызывает опасения. В противостоянии Коробки и игровой станции у последней была фора по железу и опыту продвижения товара. Сейчас у Microsoft нет полноценных конкурентов. Если Фил Спенсер и компания всё сделают по уму, то их никто не остановит. Microsoft может не только продавливать свои решения и предустанавливать софт на все устройства по всему миру, но и заносить чемоданы нужным людям в нужное время — эпоха Xbox 360 не забыта. Стоит ли мне упоминать, что Valve не будет выпускать крупнобюджетные эксклюзивы для привлечения внимания геймеров?

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox васютин фил спенсер microsoft store asus rog ally x steam на xbox том уоррен kinect 2.0 theverge
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
+
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
2
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
2
В России было запущено новое металлургическое предприятие после 12 лет строительства
+
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
2
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Apple iPhone 17 серии будут оснащëны экранами с высокой частотой обновления
+
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
Партнеры NVIDIA спешно отгружают видеокарты RTX 5090 на фоне новых тарифов для Китая
1
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
1,5 терабайта данных, собранных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», выложили в открытый доступ
+
Capcom подтвердила, что картриджи для Switch 2 содержат только коды активации, а не игры
1
Poco F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 показал слабую производительность в тестах Geekbench
+
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
3
Volkswagen и Узавтопром запустят производство новых автомобилей
+
На рынке появится полноприводный самосвал КАМАЗ-65959 за 11 млн рублей
+

Популярные статьи

Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
72
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
8
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
22
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
7
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
90
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
2
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
15
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
5
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
4
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
+

Сейчас обсуждают

Dimkovski
13:18
Мы исходим из того, что человек собирает компьютер на момент июня 2025 года. Классический тест сборки проводится в новых требовательных играх на высоких настройках. Без лучей, разумеется. В данном слу...
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Александр Дедок
13:16
там выше 6000-6400 смысла нет на райзенах - потом уже делитель и производительность на более высокой частоте памяти ниже.
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
Александр Дедок
13:13
м... это на Core ultra которые сливают 9000 райзенам. А для райзенов есть смысл в памяти с. такой частотой?
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
Georgy Solovyov
13:12
Мечтать не вредно, а даже полезно
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
Roditch
13:10
Эта карточка для он-лайн гейминга в новые ПК. По хорошему она должна стоить дешевле, но таков рынок и жадность производителей.
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
DiLouk
13:00
Такая чепуха. Раньше все орали, что Винда слишком перегружена для игровой консоли. Майкрософт просто взяли и облегчила ее. Чтобы игры шли лучше. Теперь орут, что нет рабочего стола и чего-то еще. Вы б...
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
Maksim72
12:58
Я себе заказал тоже 4K 32" OLED и 5090, и тоже с 2к монитора 27" перехожу (и видеокарты 3080ti). Но постоянно слышу что наоборот люди в восторге от перехода на OLED + 4K, уже год меня как это прогрева...
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Евгений Колчин
12:49
Если игра запущена, даже на паузе она уже нагружает проц
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
Chihonya
12:49
Для онлайн бегалок и старых игрулей 4070 будет избыточна даже)
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Roditch
12:46
4070 тоже подойдёт. Всё зависит от предпочтений пользователя. Мне нравится подвигать ползунки настроек графики вправо, поэтому пользуюсь 4080S, а многие из знакомых играют только в он-лайн игры или го...
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем