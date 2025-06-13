Xbox навострила лыжи на захват рынка игровых персональных компьютеров. У нее есть мотив, финансовые возможности, рычаги давления и большая лояльная база геймеров. Microsoft хочет денег и видит рынок потенциального роста. Последние телодвижения говорят о серьезности намерений отраслевого гиганта, но самое важное — ему некому дать отпор.

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Предисловие

В сети всплывает всё больше информации о новой Asus ROG Ally X, и подробности пугают своим перспективным развитием на ближайшее будущее. Многие не совсем понимают, но Microsoft является монополистом на рынке персональных компьютеров и может творить различные непотребства в своей системе. Блогеры не говорят, а геймеры терпят различные эксперименты, но вырисовывается нечто большее, чем маленькая гадость от гиганта индустрии.

Противостояние Sony и Xbox

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Эпохальная битва завершилась полным поражением консолей от Microsoft, но многие не до конца осознают, почему гигант с бездонным кошельком слился перед маленькой японской корпорацией. Кратко очерчу три факта, о которых не говорят, но имеют серьезное влияние на бизнес консолей:

Sony — это технологический гигант со своими заводами, инженерами и отработанным циклом разработки. У них есть специалисты и возможности выстраивать цепочки производства от задумки до конечного продукта. Microsoft заказывают консоль у сторонних компаний и платят им за проделанную работу. При прочих равных, японская консоль будет дешевле на 15–20%. То есть, если в магазине висят два одинаковых устройства по $500, то Microsoft автоматически уходит в минус на $150, а конкурент только на $50.

Японцы специализируются на розничной продаже устройств розничным потребителям и имеют широкую, отработанную физическую сеть. Затраты на широкий охват, ремонт и обслуживание значительно ниже, чем у конкурента. Microsoft сидит в виртуальном мире с облаками и никогда не видела в живую настоящих покупателей.

PlayStation идет четким и понятным курсом, отработанным за долгие годы, и консервативно относится к изменениям и инновациям. Вторжение в смежные сектора идет только тогда, когда на основном направлении все отлично. Xbox все время был полигоном для экспериментов и продвижения через силу различных идей. Многие уже забыли, но напомню про Mixer и как американцы его жестко продвигали на консолях.

Замах на рубль, удар на копейку

Ноябрь 2013 года. Старт продаж консолей Xbox. Вы, наверное, помните устройство под названием Kinect 2.0. 10 месяцев со старта продаж вы не могли купить консоль без камеры. Microsoft насильно навязывала аксессуар в комплект к устройству. Никого не спрашивали, нужно вам это устройство или нет. Плати или проходи мимо.

Аналогичная ситуация была с игровым видеосервисом Mixer. Его продвигали всеми возможными способами. Ниже скриншот главного экрана Xbox One летом 2018 года. В верхней строчке 5 главных пунктов меню.

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Обывателю они ни о чем не говорят, но их расположение не случайно. Важность каждой кнопки варьируется от расположения. Самая главная будет слева, самая бесполезная справа. Чем меньше надо сделать нажатий кнопок на геймпаде, тем быстрее вы попадете в важное меню. Так вот летом 2018 года Mixer был важнее Game Pass.

Дополнительно напомню вам о существовании OneDrive, Cortana, Microsoft Store, Game DVR, Teams, Your Phone, Widgets, People и кучи других проектов. Какие-то тихо появлялись и тихо отваливались, а другие настойчиво продвигались вперёд, с большим энтузиазмом и силой.

COVID - 19 и ненасытная корпорация из Редмонда

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Пандемия прошла, и многие о ней забыли, но в те далекие времена произошло несколько знаковых событий, что стали прецедентом. Из-за ограниченности в передвижении вырос спрос на видеочаты и сервисы общения онлайн. О сервисе Zoom не писал только ленивый. Маленькая программка за полгода увеличила свою аудиторию почти в 80 раз. Спрос на подобные программы вырос экспоненциально.

Microsoft перестала уделять внимание своему детищу — Skype. А во время пандемии, как черт из табакерки, выскочила Microsoft Teams. Так удачно, что ей заинтересовались антимонопольные органы. Microsoft активно продвигала сервис и предустанавливала его везде, докуда могла дотянуться.

Вот только разбирательство по данному вопросу началось 4 года спустя, когда актуальность вопроса потеряла какой бы то ни было смысл.

Это наглядный пример доминирования на рынке. Антимонопольные органы — это хорошо, но когда они начнут действовать, суть их надзора превратится в пыль. Это лишь один из вариантов, что может сделать Microsoft при необходимости, и никто ее не остановит.

Steam на консолях Xbox

21 марта 2025 года в крупном интернет-издании theverge появляется информационный вброс. На Xbox появится магазин Steam, а к сказанному прикрепляется фотография с данным магазином.

Со слов Тома Уорена, данное изображение нашли на сайте Xbox в одной из презентаций. Очень уважаемый журналист на одном из крупнейших информационных ресурсов утверждает, что фотографию взял на официальном сайте. Правда, больше никто не видел данной фотографии в первоисточнике, абсолютно все ссылаются на крупный и проверенный ресурс. Полгода назад я не поверил данной новости и утверждал, что новость фейк и подобного быть не может. Точнее, в подобном контексте быть не может.

Microsoft — монополист и находится под колпаком у надзирающих органов. Подобная вкладка означает, что альтернативные магазины получают ограничения на доступ к платформе и дельцы из Редмонта используют свое доминирующее положение. Более того, Microsoft может делать и планировать всё, что ей захочется, но что по этому поводу думает дядюшка Габен? Нужна ли ему такая интеграция?

Том Уоррен наносит новый удар

И снова на страницах theverge нам рассказывают новость о портативной консоли Xbox. У большого журналиста есть инсайдеры, знакомые с ситуацией по портативной консоли Xbox.





Тут надо сделать уточнение. Разработка и проектирование устройства занимает 2–3 года. В марте устройство активно разрабатывалось и было в активной фазе, а уже в июне инсайдеры сообщают об отмене. Такую информацию могут знать только самые верхи, ибо подобное может повлиять на корпоративный шпионаж и настроения инвесторов. Крайне чувствительная информация не для всех. Но этот же «информатор» из верхних эшелонов власти не смог подтвердить подлинность скриншота в новости выше. Две взаимоисключающие ситуации.

Монополизация игрового рынка персональных компьютеров на Windows

А теперь о моих опасениях. Не знаю, насколько достоверна информация. У меня нет доверия к Тому Уоррену, так как он с большой долей вероятности сидит на зарплате у Microsoft и регулярно пускает дезинформацию, что перепечатывают мировые СМИ. С его слов, на устройствах с брендом Xbox не будет прямого доступа к рабочему столу, а с ним не будет возможности использовать сторонние ресурсы для установки приложений.

Данный топик читают продвинутые пользователи, и они найдут способ установить любое приложение на любом устройстве. Пикантность ситуации состоит в том, что 95% пользователей не умеют пользоваться устройствами, и если нет кнопки «установить Steam», они не смогут это сделать. У вас в голове крутиться «Запусти браузер и скачать»? А если ярлыка на браузер нет? А если игра, которую вы хотите, высвечивается на главном экране в предложке и ссылка ведет не в Steam? Перед нами ситуация, когда платформодержатель прощупывает почву по замещению всех магазинов и лаунчеров своей персоной.

Прошивка DeepSea на Nintendo Switch

Это пример образовавшейся ситуации. Как много пользователей смогут самостоятельно установить данную модификацию на консоли Nintendo Switch? Мод устанавливается в пару кликов, и любой специалист установит его за пару минут с завязанными глазами. А вы сможете такое сделать самостоятельно? Купить консоль, самостоятельно прошить ее и играть во все популярные тайтлы? Вот и с подобным решением, когда лаунчер Xbox будет предустановлен и автоматически запускаться при включении, для обывателя за рамками возможного.

Бессилие регулирующих органов и удар по всей игровой экосистеме

Был старый советский мультфильм, где обезьянка собрала орехи и задалась вопросом, а что такое «куча»? Один орех — это куча? А три ореха?

Точно такая же ситуация с антимонопольщиками. Они не могут запретить Microsoft проводить свою политику превращения игровых устройств в Xbox. Пока акцент идет на выборочных гаджетах и их число не превышает определенного значения — это не доминация. А когда она наступит? При 20 млн активных устройств? 40 млн? 100 млн? Филу Спенсеру нет необходимости куда-то спешить и торопиться.

Вот график распространения операционных систем семейства Windows по всему миру. Пару процентов в год, но за десятилетия большая часть пользователей мигрирует вопреки своему мнению и желаниям.

Послесловие

Поведение Xbox в последнее время вызывает опасения. В противостоянии Коробки и игровой станции у последней была фора по железу и опыту продвижения товара. Сейчас у Microsoft нет полноценных конкурентов. Если Фил Спенсер и компания всё сделают по уму, то их никто не остановит. Microsoft может не только продавливать свои решения и предустанавливать софт на все устройства по всему миру, но и заносить чемоданы нужным людям в нужное время — эпоха Xbox 360 не забыта. Стоит ли мне упоминать, что Valve не будет выпускать крупнобюджетные эксклюзивы для привлечения внимания геймеров?