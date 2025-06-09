Праздничные дни закончились, и пора подводить первые итоги. Про игровые новинки вы сможете почитать в других материалах, а мне хочется поговорить о новом железе от Microsoft. Презентация игр для Xbox была занимательна одной особенностью - в описании целевых платформ появились новые обозначения. Руководство игрового направления Microsoft объявило о своём новом видении будущего своей платформы. Все знали, что подобное произойдёт, но только я выискивал намёки и подсказки данного телодвижения. И мне есть что вам рассказать.

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Кратко про игровую часть Xbox Games Showcase

Не ждал ничего. Не строил планов и не готовился к громким анонсам. Из интересного отметил только новую игру от Тима Шейфера - Keeper. Человек с хорошим послужным списком и надёжный поставщик качественного контента. Единственный проект, обязательный к ознакомлению и с известной датой релиза.

Отдельно упомяну State of Decay 3. Вторую часть в своё время активно сравнивали с Days Gone. Обе - про постапокалипсис и зомби. Только проект от Microsoft - это песочница без душещипательной истории. В первую часть наиграл около 50 часов, во вторую - около 200. Не ждал, но надеялся.

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ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X

Два портативных устройства в коллаборации Asus и Microsoft. Уникальность устройства заключается в новейшем APU от AMD, отдельной физической кнопочке Xbox и новой оболочке приложения Xbox. Сразу после презентации в сети появились официальные "рекламные" обзоры устройств от крупных блогеров.

Медийные личности посветили своим фейсом и зачитали написанный текст. Судя по всему, все ролики записывались в одной студии и особой "чувствительной" информации никто не сообщил.

Из заметного и значимого:



Два устройства. Производительность между моделями отличается практически вдвое. Одно нацелено на 1080p, второе - на 720p. Процессоры - AMD Ryzen AI Z2 Extreme и AMD Ryzen Z2 A. Сравнительных тестов ещё не провели, поэтому реальная разница в производительности пока неизвестна.

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У старшей установлена батарея на 80 mAh (примерно 2,5 часа работы при потреблении APU 28 ватт). Про младшую информации не нашёл. Самый главный ракурс и фотография, которая делалась из-под полы в обход санкций Microsoft, - это сравнение с Nintendo Switch 2.

Эта бандура втрое больше конкурента. С последней версией Steam Deck разница уже не такая заметная.

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Блока питания в кадре не заметил. Клавиатура в комплекте отсутствует. Обрезанный ПК в особом форм-факторе. Мне данное направление развития игровых устройств не понятно. Тяжёлый кирпич с порезанной функциональностью - и далеко от розетки не уйдёшь.

Новая оболочка для игровых устройств Xbox

Самое важное из показанного. Нам крупным планом показали будущее игровой системы. Но ничего о нем не рассказали.

Это тот же самый ROG Alli только прошлогодний и в нем есть возможность запускать игры из разных лаунчеров. Asus самостоятельно разработала удобный "запускатор". Ничего лишнего. А вот у Microsoft...

Отдельный интерфейс между установленными приложениями. И тут тонкость момента. Нет уточнения: между "установленными" или "запущенными"? Запущенные висят в памяти и отъедают ресурсы. В рекламном букете идёт перещёлкивание между лаунчерами. Каждый из них громоздкий и тяжёлый в плане потребления ресурсов. Линус отдельно подчеркнул: "Microsoft не дала ответ, данные приложения будут в режиме сна или кушать ресурсы". Для портативки - это очень важно.

Но самый сок продолжается дальше. На одном устройстве собрана вся экосистема Xbox. Все игры в одном месте. Друзья, ачивки, облачные игры, чаты. Всё как в Steam - и ещё чуть-чуть. В клиенте Valve нет функций удалённой игры с консолей, облачного гейминга и синхронизации с отдельными магазинами. А все эти функции висят в фоне и кушают ресурсы.

А ещё есть Copilot+ PC - чудовищно прожорливая штука, что Microsoft интегрирует везде, где только можно. Особенностью нового помощника стоит отметить полную синергию с новым процессором AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Основным новшеством которого была заточка под ИИ. Будет выпилен Copilot из системы или нет - снова нет ответа.

Новый Xbox на презентации Microsoft

Многие не заметили, но в презентации появилась новая целевая платформора.



Раньше обозначение было немного другим. Многим не совсем понятно и они не до конца понимают в чем различие.





Windows - это всегда PC. А вот PC - это не всегда Windows. На первый взгляд - это игра слов. Но важен момент. Windows 11 не переименовывается и будет ходить всё с тем же названием. И, по моей убеждённости, будет отдельная операционная система или модификация, заточенная под игры. Без мусора и лишних процессов в фоновом режиме.

А теперь фотография нового Xbox о котором нет ни единого упоминания.

Да. На этом скриншоте изображены три игровых устройства от Microsoft. Более того, на всех трёх - логотип и фирменные цвета. Два находятся справа от Сары Бонд, и одно - слева.

Возвращаясь к новой концепции наименований игровых устройств, в блоке о будущих консолях и логотипе Play Anywhere речь идёт о брендированном системном блоке. Это не случайное добавление "для антуража", а целенаправленное создание симметрии в картинке.

Вопрос с размерами будущих консолей Xbox. С одной стороны, он соотносится с текущими Xbox Series, с другой - это "фон" с виртуальными устройствами, и пропорции могут не сохраняться.

Послесловие

Судя по презентации и её тонким намёкам, Microsoft аккуратно, но уверенно готовит пользователей к новому направлению в своём бизнесе. Тут стоит иметь в виду, что вся известная информация в сети - это домыслы и слухи, а не презентации, факты и подтверждения. Случайности в подобных мероприятиях совсем не случайны. Новая оболочка для новой платформы ещё не готова, и Майкрософт пока сами не определились в своих конечных целях. Тонкое прощупывание почвы и наблюдение за публикой.



Вопрос с будущей операционной системой всё ещё в подвешенном состоянии. По анонсу новой Asus ROG видно, что обзорщикам не дали пощупать живую начинку новой портативки. Все крутят девайс с выключенным экраном либо сразу играют в игры. Оболочку показывают только вставками из рекламных роликов, но не вживую. Много пространственных слов и никакой конкретики. Они хотят идти на новый рынок, но сами ещё не знают, как это сделать.