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Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag

В 2013 году пираты бороздили океаны. В 2025-м их будут топить в комментариях — за внешний вид, повестку и не ту фразу в катсцене
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Этот мир изменился. Многие современные геймеры даже не представляют, насколько сильно. Прямо сейчас запустил Assassin’s Creed IV: Black Flag на разогнанной Sony PlayStation 3 Pro и удивился, насколько же бесподобна эта игра. Как много мелких деталей, насколько продумана анимация, какие приятные цвета... Маленький шедевр из прошлого. У меня самая последняя официальная версия со всеми патчами. Максимальный комплект и полный фарш. Скоро будет четырнадцать лет с момента релиза, а игра до сих пор радует.

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Риторический вопрос: "А как вы относитесь к творению Ubisoft?" Вы тоже предаётесь сладкой ностальгии и с упоением вспоминаете, как потратили сотни часов на этот маленький шедевр? Запомните это чувство, ибо оно больше никогда не повторится, и Ив Геймо тут совершенно ни при чём.

Фильм "Большой Лебовски"

Думал напомнить о "Побеге из Шоушенка" или "Бойцовском клубе", но то всё банальщина. Фильмы не для всех и из другой эпохи, а вот приключение "Чувака" актуально и понятно до сих пор. Фильм братьев Коэнов — вне времени и вне возрастов. Понятен всем и каждому. Критики растоптали ленту, а зритель, ознакомившись с рецензиями, не пошёл в кинотеатры. Один из крупнейших финансовых провалов от легендарного дуэта.

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Яркий пример того, как говорящие головы потопили шикарный проект в прокате. Слова голосистых персонажей сильнейшим образом влияют на продажи мультимедийных продуктов.

Отмена Уве Болла — до того, как это стало мейнстримом

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Самый показательный пример в истории феномена "отмены" — это деятельность легендарного немецкого режиссёра. Если сегодня провести опрос среди обычных геймеров про фильмы данного деятеля, в 99% случаев мы услышим только негатив в его сторону. Это не всё. В 98% случаев люди с подобным мнением не видели ни одного фильма режиссёра. Оставшийся один процент будет рассказывать байки про махинации с законодательством и отмыванием денег через налоги.

Наиболее известный у нас Postal имеет оценку в 0,9 балла. Впрочем, как и все остальные фильмы режиссёра. Вот только у данного проекта культовый статус, и многие его обожают. Совсем не вяжется с общественным мнением.

Постал от Уве Болла

Но сегодня Уве Болла вспоминаю по другой причине. Есть серия фильмов "Ярость" за его режиссурой. Лучшее авторское кино под руководством доктора литературы. Да, герр Уве имеет докторскую степень и весьма образованный человек.

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Во второй части Rampage: Capital Punishment главный герой отправляется с оружием в телестудию и отправляет всех несогласных на тот свет. Простой сюжет с глубокой философской мыслью. Владельцы студии допускают стрелка до прямого телеэфира и позволяют расстреливать людей на камеру в обмен на эксклюзивный контент, рейтинги и просмотры. Ничто не имеет значения, если хайп приносит заработок. И эту мысль озвучили более 10 лет назад.

Философский трактат  от Уве Болла Rampage: Capital Punishment

Много шуму вокруг провала StopGame в мае 2025 года

Одного из публицистов StopGame поймали за руку при обзоре Clair Obscur: Expedition 33. По обзору сложилось мнение, что автор экспертно рассказывает про игру, но при проверке оказалось, что он её не проходил. Поверхностное мнение, созданное на скорую руку по роликам из интернета. В профильных медиа прокатилась волна возмущения: "Фу-фу-фу, плохой человек. Куда смотрит администрация ресурса?"

Вот только правда жизни состоит в том, что 90% контента по играм создаются в подобном ракурсе. Главное — успеть к шумихе вокруг игры, а качеством можно пренебречь. Запустил проект и сделал пару скриншотов? Можно отправлять в релиз. Для сравнения взял два похожих канала с похожей аудиторией и подписчиками.

Тяп-ляп: через 10 часов после старта продаж игра пройдена и обзор готов. 316 тысяч просмотров.

Качественный обзор, где сотни доказательств, что человек  прошёл игру и выпускает контент с глубоким пониманием происходящего — просмотров в три раза меньше.

Тонкость момента: качественный контент и понимание вопроса никого не волнует. На первом месте громкие заголовки на пике популярности. Не важно качество — народ заценит, лишь бы только что-то членораздельное говорилось на фоне.

Проблема современной игровой индустрии на примере Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Игра вышла 6 лет назад, и о ней известно всё. Или почти ВСЁ. Или вы думаете, что всё. У игры был ранний доступ, и уже через 5 часов после старта в сети появились вот такие обзоры:

Так как это одна из моих самых любимых игр, и в неё наиграл несколько сотен часов, могу экспертно заявлять, что подавляющее число блогеров утопило её в негативных обзорах, не разбираясь в ней. Хорошо знаком с темой и могу экспертно заявлять: хайп погубил великолепную игру.

Основные претензии были к внутриигровому магазину. За реальные деньги можно было покупать игровые преимущества. Например, за определённую сумму можно было купить бустер прокачки и лутать повышенный опыт. Правда, никто не уточнял, что в игре работает автоповышение уровня, и с ростом опытом автоматически прокачиваются болванчики. Более того, чем выше ваш уровень, тем агрессивнее ведёт себя противник. Следующей претензией называлась возможность покупки чертежей и ресурсов для крафта. С самого начала путешествия вы могли разблокировать лучшие пушки в игре и с лёгкостью пройти её. И снова, не совсем понятная логика. Если ты коллекционер — можно понять смысл манипуляций с определённой пушкой, но брать её для облегчения прохождения? У игры есть выбор сложности. Если что-то не получается — уменьшаешь параметр и играешь. В аркадном режиме ты неуязвимый терминатор, и нет необходимости что-то покупать "для облегчения". У Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint одна из самых гибких систем настройки сложности среди всех игр современности. Она в пару кликов подстраивается под игрока и его возможности. И так во всём.

По Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint можно разобрать десятки примеров "хейтов", и у всего будут найдены простые и понятные обоснования. Единственный явный минус — это баги. Не играл в ранний доступ, но через 2 недели после старта явных проблем не было, и всё было близко к идеалу.

Сегодня Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — одна из лучших игр со стелсом и морем контента, но о ней мало кто знает. Дорогая, с большой рекламной кампанией тянет за собой волну паразитирующих элементов, бегущих за просмотрами.

Fallout 2 — самая забагованная игра 1998 года

У обозревателей прошлого было время пройти игру. Они могли спокойно продираться через ворох ошибок и кучу проблем. С толком, с расстановкой понять игру.

Сегодня ни у кого нет времени на вникание в суть. Чем быстрее выпускаешь контент — тем лучше. Деньги достаются только самым быстрым. А если у тебя нет времени на прохождение первых пары миссий, то приплети повесточку, безотказный вариант. Можешь дальше меню запуска не выходить. Видишь, что нет выбора женского и мужского "тел" — пишешь обзор. Его смотрят другие создатели контента и повторяют с некоторыми вариациями. Не нужно играть в игру, чтобы полить её нечистотами.

Релиз аналога Assassin’s Creed IV: Black Flag в 2025 году

Многие любят пиратские приключения, но как много людей помнят, что игра была забагованной по самые помидоры? Я могу дать ссылки на сотни роликов с полётами кораблей, исчезновением экипажей, непроходимыми квестами. В стартовой версии игра была практически непроходимой. Скажу больше. Прямо сейчас играю в неё на PS3, и в некоторых локациях счётчик кадров, как пульс эпилептика, скачет от 20 до 50 и обратно без перерыва — и это в финальном билде. Но ни у кого нет ни единой претензии. 

А знаете почему? 12 лет назад в интернете не было людей, что собирают "быстрые" просмотры. Раньше, перед обзором, люди проходили игры, а не пилили контент. Мнение об игре формировалось на базе игрового процесса, а не шероховатостей. Баги были всегда. Но только сейчас они стали проблемой. О пропадающих текстурах гораздо проще рассказать, чем об игре. Скриншот с реддита —- и ролик готов. Попал в поток — и просмотры собраны.

Послесловие

Современная информационная повестка не даст ни единого шанса любому аналогу игры Assassin’s Creed IV: Black Flag. И речь идет не только про творение Ubisoft. Не имеет значения, о чем будет дорогая игра, какое будет исполнение и в чем заключаться главная фишка. Большинству крупных ААА проектов уже поставлена черная метка. Найдутся щечки Эллой, короткая стрижка Джордан или повесточка у тети Мэй. Нетакусики найдут повод срубить просмотров и закопать любой проект.

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ghost recon breakpoint fallout 2 clair obscur: expedition 33 rampage sony playstation 3 pro assassin’s creed iv: black flag stopgame постал от уве болла
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