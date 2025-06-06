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О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация

Вечная борьба меча и щита. Но менеджеры Nintendo Switch 2 и тут решили сэкономить. Не прошло и 24 часов со старта продаж, а уже есть первые результаты от умельцев
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Этот сладковатый привкус Халявы. Тонкий, чарующий и манящий. На что вы готовы ради запуска любимых игр без дополнительных расходов? Я осуждаю пиратство, но сам прецедент удивляет.  Nintendo не смогла или не захотела защитить свое устройство от вмешательства очумелых ручек

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Предисловие

У гибридных консолей Nintendo Switch первого поколения была одна особенность - ее модифицировали для запуска неподписанного софта практически со старта. Уязвимость была настолько серьезной, что никакие патчи или обновления не могли исправить ситуацию. Рынок моментально наводнили устройства с модификациями различной сложности. Смотря на продажи Nintendo Switch в 150 млн возникает резонный вопрос: "А это случаем не заслуга энтузиастов, что позволили существовать самому бюджетному игровому варианту?" Если вспомнить историю Xbox 360, особенно в странах СНГ, то есть основание полагать, что пиратский флаг имел существенное влияние на популяризацию устройства от большой N. Как косвенный признак, на портативку не выходили многие громкие проекты. Например Grand Theft Auto V, и производительность тут не при чём.

Защита от пиратства у Nintendo Switch 2

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В узких кругах активно обсуждался этот вопрос. Без защиты, помимо оффлайновых игр, страдает монетизация в онлайн проектах и играх заточенных под донат. Надеюсь никому не надо рассказывать, что Free-to-play в последние годы стал основным поставщиком контента. Ну и в японской культуре принято платить. Воровство - чуждо для восточной культуры.

Первые вскрытия Nintendo Switch 2 показали новую систему защиты

Буквально вчера в сети опубликовали первый ролик с разборкой устройства и в глаза бросилось сразу несколько моментов, нетипичных для электронных устройств и явно увеличивающие их себестоимость.

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Часть крепежных винтов находятся под защитными наклейками. Тут стоит сделать сразу несколько замечаний. Это не гарантийные пломбы, а функциональные элементы с определенно заданной толщиной. Деформация и неплотное прилегание может привести к люфту Joy-Con. На видео четко видно, что толщина "прокладок" заметно больше, чем "на уровне погрешности". Если была точная подгонка деталей, то будут последствия.

Вариант с "нагревом феном" не сработает, так как это полиэтилен. Не критично, но потребует особого подхода.

Первая явная засада при модификации устройства. Экранирующий кожух во всю плату. В консоли не оставили "свободного места" для размещения несанкционированных чипов. Экран во всю поверхность без перфораций.

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Но и это не самое жесткое. Его нельзя снять и избавиться. Экран является частью системы теплоотвода. Эффективность минимальная, но пару градусов поможет снять с чипа. Размазанное пятно термопасты над тепловой трубкой - то самое место "соприкосновения". Технически, в этом нет ничего крамольного, самое интересное впереди.

Тепловая трубка не соприкасается с кристаллом, она лежит на еще одном экранирующем кожухе. Трубка вообще очень странная - она не является монолитом с кулером (такой вариант отводит тепло заметно лучше).

Экран не привинчен к материнской плате, а приклеен. Он тонкий и легко деформируется. Его снятие может нарушить геометрию и ухудшить прилегание к кристаллу.

Снять не проблема, проблема установить обратно с соблюдением прижимной силы. 

Как наглядный пример, специалист очень аккуратно снимает экран с процессора и фольга деформируется. Ее можно выравнять, но вы же понимаете, что прилегание будет хуже, а с ним и отвод тепла.

А вот и третий слой термопасты. Он совмещен с экраном, избавится от этого слоя в кустарных условиях невозможно.

То есть, сделана куча манипуляций, чтобы вы не смогли чипировать устройство. Теоретически это возможно, но вам придется создавать всю систему охлаждения самостоятельно.  Учитывая точность заводского производства - кустарные варианты будут дорогими.

Японская корпорация сделала максимум, чтобы очумелые ручки не смогли физически модифицировать новую консоль. Да же, если это будет возможно, стоимость модифицированного устройства будет ЗАМЕТНО отличаться. Для людей активно играющих в сотни игр это не будет преградой, но есть обычные пользователи бегающие в пару тройку тайтлов за много лет. Цена станет определяющей.

Пиратские картриджи MigSwitch с копией лицензионных дампов

Новая консоль определяет пиратские устройства и видит игры на них. Запустить не удалось, но создатели уверяют, что это дело техники. Подшаманить, подрихтовать и все запуститься, как и раньше. Я не нашел в сети упоминаний привязки устройства к онлайну. Есть вероятность, что для активации игр с физических носителей необходимо однократное подключение к интернету для скачивания патча, а с ним и проверку лицензионного ключа. Прошло слишком мало времени и нет достоверной информации. Если подключение не будет требоваться, то способ будет работать.

В канале разработчиков вывесили новость, что защита консоли не определила инородное устройство и не превратила его в кирпич.


Модификация прошивки Nintendo Switch 2

В сети появились первые упоминания с видеофиксацией запуска неподписанного кода на устройстве. До самой прошивки еще далеко и факт говорит лишь о том, что нашли первую крупную уязвимость, что позволит создавать эксплоиты и вносить изменения в установленное программное обеспечение.

То есть, Nintendo Switch 2 в своем базовом варианте уже подвержена модификациям и различным манипуляциям.

Странная и непонятная ситуация с защитой Nintendo Switch 2

Я плохо разбираюсь в портативных консолях, но меня удивил еще один факт - прошивка на Switch 2 будет продолжением линейки операционных систем для первой Switch. То есть, весь богатый опыт, что был накоплен за долгие годы не исчезнет. Все известные уязвимости перейдут в новое устройство. Конечно, японцы хорошо подготовились к старту нового поколения, но тащить с собой свои наработки и свои же проблемы - очень странный шаг.

Эмуляторы Nintendo Switch 2

Отдельной строкой упомяну данный факт. Если новое устройство будет идейным и физическим наследником предыдущего поколения, то и эмуляторы будут начинать свой путь не с нуля. 

Послесловие

Похоже в японской компании сидят очень странные люди. Наступить дважды на одни и те же грабли. А может это и есть их план? Они поняли, что устройство необходимо популяризировать и ход конем им поможет.

Модификация Nintendo Switch 2 для запуска новых игр - это не вопрос "будет или нет". Это вопрос "Когда" и сколько будет стоить.

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