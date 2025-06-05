Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
Первое впечатление — самое важное. По нему строится всё понимание. Первые комментарии — самые важные: человек говорит своё личное мнение. Презентацию State of Play 2025 пересмотрел несколько раз. Первый раз — один, чтобы быть честным перед самим собой, несколько других — с комментариями от других блогеров. Словил себя на мысли: как же сильно влияют слова неизвестного человека на восприятие материала. 007 First Light — это шедевр, который зацепил моё внимание. Игра, которую я жду.
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Франшиза и бренд в современном мире
Полгода назад вышла новая часть игры Indiana Jones and the Great Circle. Посредственная игра с узнаваемым лицом и брендом на обложке. Год назад говорил — и по сей день моё мнение не поменялось: уберите Харрисона Форда — и что вы получите? Пшик на постном масле. Ужасная игра без идей, с низким качеством проработки. Фан-сервис для фанатов — и больше ничего.
Вчера презентовали 007 First Light — НЕТ никакого лица. Чистый бренд. Никто не будет умиляться, какая правдоподобная ухмылка у Харрисона Форда была в ролике. Только игра по франшизе с атрибутами по франшизе.
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Bond, James Bond
Моя яркая любовь к приключениям шпиона с лицензией на ликвидацию закончилась на фильме Золотой глаз. Лёгкая фантастичность и безумие нравились сильнее, чем приземлённость с Дэниэлом Крейгом. Что-то весёлое, необычное — в виде аттракциона. Я видел все фильмы, и многие — несколько раз, так что ностальгия сама не убегает. И ролик про новые приключения прям порвал на 220 вольт. Это безумие — и лучшее, что могло произойти с франшизой. Конечно, это не игра, а лишь рекламный анонс. Но моему воодушевлению нет предела.
Уважение к первоисточнику и истории о Джеймсе Бонде
Снова напрашивается сравнение двух игр по огромным франшизам. Тонкая линия, где одна игра полетела сразу в мусорку, а вторая заставила кричать и начать откладывать денежку на покупку. В Индиане Джонсе нас макали с головой в фан-сервис. Первая открывающая сцена — копия первой сцены из первого фильма. Вокруг неё строили всю рекламную кампанию, и на её базе большинство блогеров строили свои эпохальные обзоры. А что с новой игрой про Бонда? Это феноменально, тонко и бесподобно. Создатели ТОЧНО знают, что они делают. Новая история, новое лицо, новые персонажи, новая эпоха — но всё до боли знакомо. Это Бонд. Это Джеймс Бонд.
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Чек-лист от поклонника бондианы по трейлеру игры
Наверное, это самый очешуительный анонс — и его надо расписать. Не буду скидывать все скриншоты, ибо их много.
Walther PPK — любимый ствол агента 007. Уникальность состоит в том, что книги писались ещё в 40-х годах, и оружие морально устарело по всем параметрам.
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Здесь же на скриншоте:
- Часы Omega с секретными функциями;
- Темная кожаная куртка с воротником;
- Прическа короткая, аккуратная, без лишних деталей;
Любимый Aston Martin и сцены с погонями на автомобилях — это как булка с повидлом, по-другому не бывает. В ролике на марке не делают акцентов, но бренд отчётливо виден.
Девушки Бонда и двойные агенты — они прекрасны и обворожительны. А ещё в сцене идёт игра света и тени: персонажей со скрытым посылом подчёркивали разделением лица на освещённую и затенённую стороны.
Это фирменная фишка серии, что часто используют во франшизе. Когда герой на задании, освещением подчёркивают его состояние — тень, полумрак, резкие контрасты. Свет работает как визуальный приём, как часть повествования.
Лаборатория, гаджеты, навороты, безумный учёный на службе государству — Бонд без гаджетов не существует. Он обычный человек на необычной работе. Вся франшиза строится на этом обстоятельстве. Это обязательный атрибут, без которого образ 007 будет неполным.
Экзотические страны и десятки различных средств передвижения — Бонд летает по всем уголкам Земного шара. От заснеженных гор до жарких пляжей. Не бывает, чтобы действия происходили в одной локации. Яркий контраст между миссиями: в воздухе, на земле, под водой — каждая сцена словно новый мир, но всё это и есть Бонд.
Миссия в увеселительном заведении с громкой музыкой, алкоголем, в полумраке и с неоном — классика бондианы. Именно там начинаются поиски первой зацепки и погоня за мелкой сошкой. Напряженная атмосфера и непонятная ситуация.
Представление логова главного злодея, его ум, расчётливость и финансовые возможности — всё это видно с первого кадра. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что за сцена перед тобой и на каком этапе игры она находится. Архитектура, обстановка, детали — подчеркивают масштаб угрозы и уровень противостояния.
Безвыходная ситуация на главной базе злодея за минуту до гибели? Всегда пожалуйста. Обязательный элемент. Бонд на грани провала, но в последний момент ему удается выбраться. Кульминация, без которой не обходится ни один фильм.
Весь анонсирующий ролик — это не фрагменты из игры, а демонстрация преемственности франшизе. Каждый кадр — отсылка или демонстрация действия перед отсылкой. Здесь нет ничего лишнего. Кадр за кадром говорят: «Это Джеймс Бонд».
Графика, анимация и стилизация
С одной стороны, видно, что физики у автомобилей нет, движения героев анимированы не очень. А с другой — мультяшная стилизация под реализм. От офиса "M" до логова Злодея — всё дышит атмосферой бондианы. Шикарнейшее освещение — лучшая игра света и тени, что когда-либо видел в играх. Постановка роликов на высочайшем уровне — это помогает погружению. Ракурсы, наполнение кадра — услада для глаз.
Вот скриншот брифинга. В нём нет ничего сверхординарного, но обратите внимание на игру света и тени. Оцените наполнение комнаты и её детализацию. В кадре нет ничего "лишнего" — все предметы функциональны и работают на настроение. Это картина художника, а не обычная сцена из игры.
Послесловие
По рекламному ролику нельзя ничего сказать о качестве самой игры, но то, что это каноничный Бонд в лучшем его проявлении, — утверждать можно на 117%. Качество проработки деталей говорит о том, что над игрой работают профи, идёт жесточайший контроль всех аспектов, и деньги вливаются без ограничений. Скорее всего, это имиджевый проект для запуска серии игр, а не просто коммерческое мероприятие. Очень хочется верить, что игра будет такой же проработанной, как и атмосфера в первом анонсе.
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