Первое впечатление — самое важное. По нему строится всё понимание. Первые комментарии — самые важные: человек говорит своё личное мнение. Презентацию State of Play 2025 пересмотрел несколько раз. Первый раз — один, чтобы быть честным перед самим собой, несколько других — с комментариями от других блогеров. Словил себя на мысли: как же сильно влияют слова неизвестного человека на восприятие материала. 007 First Light — это шедевр, который зацепил моё внимание. Игра, которую я жду.

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Франшиза и бренд в современном мире

Полгода назад вышла новая часть игры Indiana Jones and the Great Circle. Посредственная игра с узнаваемым лицом и брендом на обложке. Год назад говорил — и по сей день моё мнение не поменялось: уберите Харрисона Форда — и что вы получите? Пшик на постном масле. Ужасная игра без идей, с низким качеством проработки. Фан-сервис для фанатов — и больше ничего.

Вчера презентовали 007 First Light — НЕТ никакого лица. Чистый бренд. Никто не будет умиляться, какая правдоподобная ухмылка у Харрисона Форда была в ролике. Только игра по франшизе с атрибутами по франшизе.

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Bond, James Bond

Моя яркая любовь к приключениям шпиона с лицензией на ликвидацию закончилась на фильме Золотой глаз. Лёгкая фантастичность и безумие нравились сильнее, чем приземлённость с Дэниэлом Крейгом. Что-то весёлое, необычное — в виде аттракциона. Я видел все фильмы, и многие — несколько раз, так что ностальгия сама не убегает. И ролик про новые приключения прям порвал на 220 вольт. Это безумие — и лучшее, что могло произойти с франшизой. Конечно, это не игра, а лишь рекламный анонс. Но моему воодушевлению нет предела.

Уважение к первоисточнику и истории о Джеймсе Бонде

Снова напрашивается сравнение двух игр по огромным франшизам. Тонкая линия, где одна игра полетела сразу в мусорку, а вторая заставила кричать и начать откладывать денежку на покупку. В Индиане Джонсе нас макали с головой в фан-сервис. Первая открывающая сцена — копия первой сцены из первого фильма. Вокруг неё строили всю рекламную кампанию, и на её базе большинство блогеров строили свои эпохальные обзоры. А что с новой игрой про Бонда? Это феноменально, тонко и бесподобно. Создатели ТОЧНО знают, что они делают. Новая история, новое лицо, новые персонажи, новая эпоха — но всё до боли знакомо. Это Бонд. Это Джеймс Бонд.

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Чек-лист от поклонника бондианы по трейлеру игры

Наверное, это самый очешуительный анонс — и его надо расписать. Не буду скидывать все скриншоты, ибо их много.

Walther PPK — любимый ствол агента 007. Уникальность состоит в том, что книги писались ещё в 40-х годах, и оружие морально устарело по всем параметрам.

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Здесь же на скриншоте:

Часы Omega с секретными функциями;

Темная кожаная куртка с воротником;

Прическа короткая, аккуратная, без лишних деталей;

Любимый Aston Martin и сцены с погонями на автомобилях — это как булка с повидлом, по-другому не бывает. В ролике на марке не делают акцентов, но бренд отчётливо виден.

Девушки Бонда и двойные агенты — они прекрасны и обворожительны. А ещё в сцене идёт игра света и тени: персонажей со скрытым посылом подчёркивали разделением лица на освещённую и затенённую стороны.

Это фирменная фишка серии, что часто используют во франшизе. Когда герой на задании, освещением подчёркивают его состояние — тень, полумрак, резкие контрасты. Свет работает как визуальный приём, как часть повествования.

Лаборатория, гаджеты, навороты, безумный учёный на службе государству — Бонд без гаджетов не существует. Он обычный человек на необычной работе. Вся франшиза строится на этом обстоятельстве. Это обязательный атрибут, без которого образ 007 будет неполным.

Экзотические страны и десятки различных средств передвижения — Бонд летает по всем уголкам Земного шара. От заснеженных гор до жарких пляжей. Не бывает, чтобы действия происходили в одной локации. Яркий контраст между миссиями: в воздухе, на земле, под водой — каждая сцена словно новый мир, но всё это и есть Бонд.

Миссия в увеселительном заведении с громкой музыкой, алкоголем, в полумраке и с неоном — классика бондианы. Именно там начинаются поиски первой зацепки и погоня за мелкой сошкой. Напряженная атмосфера и непонятная ситуация.

Представление логова главного злодея, его ум, расчётливость и финансовые возможности — всё это видно с первого кадра. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что за сцена перед тобой и на каком этапе игры она находится. Архитектура, обстановка, детали — подчеркивают масштаб угрозы и уровень противостояния.

Безвыходная ситуация на главной базе злодея за минуту до гибели? Всегда пожалуйста. Обязательный элемент. Бонд на грани провала, но в последний момент ему удается выбраться. Кульминация, без которой не обходится ни один фильм.

Весь анонсирующий ролик — это не фрагменты из игры, а демонстрация преемственности франшизе. Каждый кадр — отсылка или демонстрация действия перед отсылкой. Здесь нет ничего лишнего. Кадр за кадром говорят: «Это Джеймс Бонд».

Графика, анимация и стилизация

С одной стороны, видно, что физики у автомобилей нет, движения героев анимированы не очень. А с другой — мультяшная стилизация под реализм. От офиса "M" до логова Злодея — всё дышит атмосферой бондианы. Шикарнейшее освещение — лучшая игра света и тени, что когда-либо видел в играх. Постановка роликов на высочайшем уровне — это помогает погружению. Ракурсы, наполнение кадра — услада для глаз.

Вот скриншот брифинга. В нём нет ничего сверхординарного, но обратите внимание на игру света и тени. Оцените наполнение комнаты и её детализацию. В кадре нет ничего "лишнего" — все предметы функциональны и работают на настроение. Это картина художника, а не обычная сцена из игры.

Послесловие

По рекламному ролику нельзя ничего сказать о качестве самой игры, но то, что это каноничный Бонд в лучшем его проявлении, — утверждать можно на 117%. Качество проработки деталей говорит о том, что над игрой работают профи, идёт жесточайший контроль всех аспектов, и деньги вливаются без ограничений. Скорее всего, это имиджевый проект для запуска серии игр, а не просто коммерческое мероприятие. Очень хочется верить, что игра будет такой же проработанной, как и атмосфера в первом анонсе.