Идет большая игра, где десятки и сотни заинтересованных лиц борются за контроль над крупнейшей в России донатной игрой. Перечитал несколько новостных выпусков от разных крупных изданий и схватился за голову. Никто не знает, что произошло в Таганском районном суде Москвы 3 июня 2025 года.

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Тонкость вопроса состоит в формулировках. Экстремистскими признали игры. Экстремистскими признали издателя. Экстремистскими признали владельца активов. Экстремистскими признали сообщество. В разных источниках разная информация, и во всех случаях разные побочные эффекты. Тонкость формулировок чрезвычайно важна. На момент написания материала достоверно не известно, о чём конкретно идёт речь. Могу лишь предполагать, что плохими назвали только владельца компании, что выводил средства со счетов "Леста Игры" на офшорные счета и передавал деньги скрытому бенефициару.

Тонкость юридического момента

По первоначальным данным от лица издателя распространялась информация, что плохими называют весь конгломерат издательства и подчинённых организаций. То есть, решение в суде касается ВСЕХ сотрудников и ВСЕХ причастных. Вся информация и все новости распространялись как угроза всему и вся. Глобальные изменения с невообразимыми последствиями. По моим наблюдениям, вопрос касался исключительно одного единственного человека, и все вопросы были только к Малику Хатажаеву. Как говорится, почуствуйте разницу. Последствия для игры "Мир танков" и сопутствующих продуктов различаются на уровень вселенной, возведённой в квадрат. Претензии у Генеральной прокуратуры были только к одному единственному персонажу.

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Конспирология и слухи из интернета

Последние две недели сеть наводнилась множеством различных толкований и слухов. Я видел и знаком со многими. Так как документально они не подтверждаются и являются лишь домыслами, то комментировать их не буду. Единственное — вброшу свои измышления по поводу происходящего.

Это было точечное разбирательство с точечным ударом по определённым вопросам. Прокуратура точно знала, куда целится и какой будет эффект. Многим может показаться, что шла нечестная игра, и происходящее — инсценировка. Но этот вопрос ГОРАЗДО глубже. Судебные документы и решения расползутся по "нужным людям" и сильно ударят по будущему имиджу проекта. "Мир танков" существует не в вакууме, и судебное решение обязано быть кристально чистым.

Финансовые махинации с "офшорами" трудно отслеживать. Сейчас половина российских компаний, работающих за рубежом, их используют для осуществления сделок за пределами России. Подавляющее число подобных операций являются честными, законными, но плохо контролируемыми. Не получится прийти в банк, взять выписку и пропесочить все операции на предмет законности. Нужны документы третьей стороны, находящиеся вне юрисдикции правоохранительных органов, на предмет "прокладок". Подобные документы трудно достать и предоставить на рассмотрение.

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Есть предположение, что в руки прокуратуры попали бумаги, которые не должны были к ней попасть. Один или два настоящих патриота, видя, как из страны вывозят деньги чемоданами, предоставили конфиденциальную информацию, и уже согласно этим данным всё закрутилось-завертелось.

Сигнал другим игрокам IT-рынка

В сети много размышлений на тему нечестного распределения ресурсов внутри страны и страха за своё благополучие у ведущих компаний. Если решение Таганского районного суда Москвы было "комар носу не подточит", то последствия текущих событий будут минимальными. Пара человек побурчит, так как оторвали от кормушки, и на этом всё закончится. Нулевое влияние на окружающих.

Национализация и передача активов "Леста игры"

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Приведу похожий случай для предсказания развития будущих событий. В Беларуси в 2020 году были серьёзные волнения, но нас интересует прецедент с одним из кандидатов в президенты Республики Беларусь Виктором Бабарико. На момент событий он был председателем правления Белгазпромбанка — одного из крупнейших в стране. Особенностью данной структуры стоит назвать состав акционеров, где 99,6% акций принадлежали российским акционерам. Это не было внутреннее дело, и были сторонние заинтересованные лица. Влиятельные и со связями. Суд и дальнейшие события можно трактовать по-разному, но у основных бенефициаров явных вопросов не возникло. Разбирательство прошло с соблюдением всех тонкостей и нюансов. Российский Газпромбанк продолжил финансирование своего филиала.

На время разбирательств в "дочку" пришли несколько менеджеров от государства, уволено несколько человек из "команды Бабарико", и банк продолжил свою работу. Через 6 месяцев были назначены новые управляющие из числа действующих сотрудников, и влияние государства снизошло до нуля. Не бывает "незаменимых" людей, бывает недостаточно мотивации.

По моему личному мнению, с "Леста Игры" произойдёт аналогичная ситуация. На переходный период назначат нескольких чиновников, что будут "на хозяйстве", а после подберут кандидата из людей, которым доверяют в игровом холдинге. Председатель правления или собственник будет лишь контролировать финансовые потоки — для такого особых навыков не требуется.

Дальнейшая судьба "Леста Игры"

Напрямую зависит от судебных решений. В общем доступе нет документов, с которыми можно работать. Из-за тонкости юридических вопросов официальной информации по слухам не стоит верить. Вопрос больших денег легко решается различными бот-фермами, что за небольшое вознаграждение будут продвигать те или иные нарративы. Обычный геймер не заметит изменений и будет наслаждаться происходящим, как и раньше.

Игровые блогеры и стримеры на "зарплате"

Это отдельная статья, по которой у меня нет информации. У большой корпорации с огромным отделом рекламы очень большие траты по статье "чёрная касса". Это единственный серьёзный вопрос, что может повлиять на развитие крупнейшей игровой компании в России. Она жизненно необходима, но она вне закона. У подобных организаций много трат, которые трудно декларировать, но без них не обойтись. Как будет решаться данный вопрос — мне не известно.

Лицензионные вопросы, движок и прочие тонкости

Официально, по слухам, между "Леста Игры" и Wargaming с 2023 года нет никаких взаимосвязей. Две компании идут параллельно, и на это есть все документы. Я документов НЕ видел и давать своё оценочное суждение по данному вопросу не буду. Со слов Хатажаева все документы подписаны и вопросы улажены.

Суть вопроса — на международном рынке действуют определённые стандарты и правила. Эти договорённости имеют чёткую и прозрачную иерархию. Вопрос касается не только персональных компьютеров, но и мобильных платформ, консолей, сторонних магазинов. Например, в Steam присутствует World of Tanks, и он официально недоступен в России... точнее, недоступна его установка, а вот поиграть может любой. Новый собственник может использовать свои лицензии и попросить уйти конкурента из Steam или добавить свою игру в магазинчик. Из принципа, а не согласно устной договорённости. Нюансов очень много, а с ними и трактовок.

Послесловие

Слишком много неопределенности в сложившейся ситуации. Слишком мало информации из первоисточника. Слишком много интерпретаций и шума вокруг вопроса. Если, как я понял, вопрос касался исключительно деятельности главы компании и приближенного круга лиц, вывода денежных средств через фирмы-прокладки, то с игрой не будет никаких изменений - денежные потоки не коснутся обычных геймеров и дружественных организаций. Если вопрос с запашком и касается перераспределения активов, то начнется постепенное угасание проекта. Все просто и понятно. Что происходит на самом деле, можно будет узнать только после обнародования документов. Я ставлю на первый вариант, вы - верьте только документам, а не чужим словам и мнению.